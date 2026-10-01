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1 Octombrie, calendarul zilei: André Rieu împlinește 77 de ani, Zach Galifianakis 57. Catrinel Menghia face 41 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
1 Octombrie, calendarul zilei: André Rieu împlinește 77 de ani, Zach Galifianakis 57. Catrinel Menghia face 41 de ani
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 1 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

André Rieu este un violonist și dirijor neerlandez, născut pe 1 octombrie 1949, în Maastricht, Țările de Jos. Provine dintr-o familie muzicală, tatăl său fiind dirijor. A început să studieze vioara de la o vârstă fragedă, ulterior continuându-şi pregătirea muzicală la Conservatorul din Liège și la Conservatorul din Maastricht. În 1987, a fondat Johann Strauss Orchestra, alături de care a susținut concerte în numeroase țări. Spectacolele sale combină muzica clasică, valsurile vieneze și elemente de divertisment, atrăgând un public foarte numeros. Printre lucrările interpretate frecvent în concertele sale se numără The Blue Danube, Radetzky March și The Second Waltz. Artistul este cunoscut pentru reprezentaţiile sale uimitoare, desfășurate în săli de concerte, piețe și alte locații impresionante. Unul dintre locurile asociate cel mai mult cu activitatea sa este Vrijthof din Maastricht, unde organizează concerte în aer liber în fiecare vară. André Rieu a devenit una dintre cele mai cunoscute personalități contemporane din domeniul muzicii clasice și al valsului.

André Rieu

Zach Galifianakis este un actor, comedian și scenarist american, născut pe 1 octombrie 1969, în Wilkesboro, Carolina de Nord, SUA. Este cunoscut în special pentru stilul său de umor original, bazat pe personaje excentrice și situații absurde. Și-a început cariera în stand-up comedy, iar ulterior a început să primească roluri în filme și seriale de televiziune. A devenit renumit la nivel internațional datorită rolului Alan Garner din seria de comedii The Hangover, lansată în 2009. Printre alte filme în care a jucat se numără Due Date (2010), The Campaign (2012), Birdman (2014) și Masterminds (2016). De asemenea, a dat voce personajului Humpty Dumpty în animația Puss in Boots (2011). Pe lângă cinematografie, Galifianakis este cunoscut pentru emisiunea de interviuri Between Two Ferns with Zach Galifianakis, în care discută într-un stil neobișnuit și ironic cu actori și alte personalități. Activitatea sa în film, televiziune și stand-up comedy l-a transformat într-una dintre figurile importante ale comediei americane contemporane.

Zach Galifianakis

Catrinel Menghia, cunoscută și sub numele de Catrinel Marlon, este un model și actriță română, născută pe 1 octombrie 1985, în Iași. În adolescență a practicat atletismul, iar la vârsta de 16 ani a fost remarcată și și-a început cariera în modeling. A devenit cunoscută pe plan internațional după ce a colaborat cu importante case de modă și a apărut în campanii publicitare și reviste de prestigiu. Printre cele mai cunoscute colaborări ale sale se numără campania pentru brandul italian Fiat, în special reclamele pentru modelul Fiat 500. Ulterior, Catrinel Menghia și-a îndreptat atenția către cinematografie. A folosit numele artistic Catrinel Marlon și a apărut în mai multe producții italiene și internaționale. Printre filmele în care a jucat se numără Promisiunea, Orașul ideal şi La Gomera, regizat de Corneliu Porumboiu. Pe lângă activitatea de model și actriță, Catrinel Menghia a fost implicată și în proiecte cinematografice în calitate de producătoare. Cariera sa reprezintă un exemplu de trecere de la lumea modei la cinematografie, reușind să își construiască o prezență internațională.

Catrinel Menghia

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1541: El Greco 🇬🇷🇪🇸🎨 pictor spaniol manierist de origine greacă, personalitate misterioasă, atât sub aspectul specificului stilului său, cât și din pricina biografiei lui incomplete
🎂1881: William Boeing 🇺🇸✈️ constructor de avioane; a fondat compania Boeing
🎂1890: Constantin C. Nottara 🇷🇴🎼 compozitor, fiul actorului Constantin I. Nottara
🎂1920: Walter Matthau 🇺🇸🎬
🎂1921: Angelo Niculescu 🇷🇴⚽️ a antrenat echipa națională a României în șapte mandate între anii 1967-72 și la Campionatul Mondial de Fotbal din 1970
🎂1921: James Whitmore 🇺🇸🎬 The Shawshank Redemption (1994)
🎂1924: Jimmy Carter 🇺🇸🗣️ al 39-lea președinte SUA A trăit 100 de ani
🎂1930: Richard Harris 🇮🇪🎬 Gulliver’s Travels (1977), Unforgiven (1992), Patriot Games (1992), Gladiator (2000), Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001), Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002), The Count of Monte Cristo (2002)
🎂1935: Julie Andrews 🇬🇧🎬 câștigătoare Oscar pentru rolul din muzicalul Mary Poppins (1964)
🎂1936: Duncan Edwards 🇬🇧⚽️ unul din cei 8 fotbaliști decedați la 6 februarie 1958 în urma dezastrului aerian de la München (Manchester United). Cei care l-au văzut jucând pretind că ar fi putut ajunge unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria jocului. Avea doar 21 ani
🎂1943: Jean-Jacques Annaud 🇫🇷🎥 Oscar pentru Amantul (1992)
🎂1947: Marioara Murărescu 🇷🇴📺 cunoscută în special pentru emisiunea TV Tezaur folcloric
🎂1949: André Rieu 🇳🇱🎼 cunoscut pentru înființarea Orchestrei Johann Strauss în 1987
🎂1953: Valeriu Stoica 🇷🇴🗣️
🎂1956: Cristian Tudor Popescu 🇷🇴🗞️
🎂1959: Youssou N’Dour 🇸🇳🎤 „7 Seconds”, în duet cu Neneh Cherry, ajuns hit international, în 1994
🎂1969: Zach Galifianakis 🇺🇸🎬 consacrat prin filme ca trilogia The Hangover (2009-2013), Due Date (2010), The Campaign (2012) și Birdman (2014)
🎂1974: Keith Duffy 🇮🇪🎤 Boyzone
🎂1976: Blu Cantrell 🇺🇸🎤 single-ul „Breathe” (2003) a devenit un hit în Europa, ocupând locul 1 în clasamentele din Irlanda, Marea Britanie și România
🎂1985: Catrinel Menghia 🇷🇴💃🏻 a pozat pentru FHM, Maxim, Sports Illustrated și altele
🎂1989: Brie Larson 🇺🇸🇨🇦🎬 Oscar rol principal – Room (2015)
🎂2001: Luna Blaise 🇺🇸🎬 Manifest (2018 – 2023), Jurassic World Rebirth (2025)

Decese 🕯

🕯️1499: Marsilio Ficino 🇮🇹✒️ una dintre cele mai cunoscute figuri ale umanismului renascentist din Florența. Prin traducerile și comentariile sale, a adus o contribuție semnificativă la cunoașterea lui Platon și a platonismului în epoca sa și a făcut accesibile publicului vorbitor de latină scrierile autorilor antici vorbitori de greacă
🕯️1684: Pierre Corneille 🇫🇷✒️ unul dintre cei trei mari dramaturgi francezi ai secolului al XVII-lea, alături de Molière și Racine
🕯️1899: Anton Bacalbașa 🇷🇴✒️ creatorul personajului literar Moș Teacă. Împreună cu Ion Luca Caragiale a creat și redactat prima serie (1893) a revistei umoristice „Moftul român”

Evenimente📋

📋🇨🇳 Proclamarea Republicii Populare Chineze (1949)
📋🇨🇾 Sărbătoarea naţională a Republicii Cipru; aniversarea proclamării independenţei (1960)
📋🇳🇬 Ziua naţională a Republicii Federale Nigeria; aniversarea proclamării independenţei (1960)
📋🎼 Ziua internaţională a muzicii
📋👴🏻👵🏻 Ziua internaţională a persoanelor în vârstă

Calendar 🗒️

🗒️331 î.Hr.: Alexandru cel Mare îl învinge pe Darius al III-lea al Persiei în bătălia de la Gaugamela (a dus la prăbușirea Imperiului Persan)
🗒️1795: Belgia e cucerită de Franța
🗒️1800: Spania a cedat Franței provincia Louisiana din America de Nord, în baza tratatului de la San Ildefonso. După trei ani, francezii o vor vinde Statelor Unite
🗒️1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu
🗒️1869: Conducerea de servicii poștale din Austro-Ungaria introduce prima carte poștală din lume. La 26 ianuarie 1869, Emmanuel Hermann, profesor de economie la Academia Militară din Viena, într-o publicație periodică, propune administrației poștale naționale „un nou procedeu de corespondență poștală”
🗒️1875: Ion Creangă a debutat în „Convorbiri literare” cu „Soacra cu trei nurori”
🗒️1890: Congresul SUA a adoptat legea de înființare a Parcului Național Yosemite din California
🗒️1891: Universitatea Stanford își deschide porțile în California
🗒️1908: Henry Ford a început comercializarea primului automobil de serie, denumit „Model T”; prețul acestui vehicul era, la vremea respectivă, de 825$
🗒️1924: Adoptarea Calendarului Gregorian de către Biserica Ortodoxă Română
🗒️1946: Se încheie procesul de la Nuremberg
🗒️1949: Liderul comunist Mao Zedong a proclamat Republica Populară Chineză
🗒️1960: Nigeria își câștigă independența față de Anglia
🗒️1971: Roy Oliver Disney a inaugurat parcul de distracții Walt Disney World Resort de lângă Orlando, Florida, în onoarea fratelui său decedat, Walt Disney
🗒️1975: Muhammad Ali își apără titlul mondial la box categoria grea împotriva lui Joe Frazier, în Quezon City, prin knockout tehnic
🗒️1982: Sony a lansat CD Player-ul CDP-101, utilizând un sistem cu tray retractabil pentru CD. Pentru că era ușor de folosit și produs, cele mai multe CD playere urmează același model. Costa 730$
🗒️1987: Cluj-Napoca: a fost inaugurată rețeaua de tramvaie electrice, care avea rolul să ajute rețeaua rutieră ce devenise supraîncărcată în urma dezvoltării industriale a orașului în anii 1970-1980. Prima linie deschisă unea Gara de Combinatul de Utilaj Greu, iar pe 10 noiembrie 1987 a fost deschisă linia de la Gară spre Mănăștur
🗒️2003: S-a inaugurat, la Cluj, cel mai mare acvariu din Transilvania
🗒️2005: Mihaela Cijevschi (cat. 54 kg) a devenit prima campioană mondială din istoria boxului feminin românesc
🗒️2009: Miniștrii PSD și-au depus demisiile la cabinetul premierului Emil Boc, iar primul ministru a anunțat interimarii PD-L pentru ministerele părăsite de PSD
🗒️2021: Dacian Cioloș a fost ales în funcția de președinte al USR PLUS, în urma celui de-al doilea tur al alegerilor interne pentru această funcție

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