Ce a pățit un turist bulgar în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. O cameră costă 1.500 lei pe noapte

Un turist bulgar a avut o experiență mai puțin plăcută în luna mai 2026, după ce s-a cazat timp de trei nopți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov.

Hotelul de patru stele pe care Simona Halep îl deține în Poiana Brașov este una dintre cele mai cunoscute și căutate locații din stațiune. Pentru a-și petrece vacanța aici, turiștii trebuie să scoată din buzunar sume considerabile de bani.

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Pe Booking, hotelul are în prezent 9,5/10 din 236 de evaluări, cu scoruri de 9,7 pentru personal și curățenie, 9,8 pentru confort și 9,2 pentru raportul calitate-preț

Nikolay, un turist bulgar care a petrecut trei nopți la hotelul Simonei Halep, a lăsat o recenzie în care și-a exprimat nemulțumirea față de mai multe aspecte ale hotelului. Turistul a ales o „Cameră Confort cu terasă”, prețul fiind de 1500 de lei pe noapte.

„Departe de a fi un hotel de 5 stele. Acesta este un hotel bun de 3 stele. Locație foarte zgomotoasă, chiar pe strada principală. Mâncare fără gust în restaurant”, a scris turistul bulgar în recenzia sa.

Astfel, deși a plătit 4.500 de lei pentru cele trei nopți de cazare, Nikolay a considerat că experiența nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care le-ar avea de la un hotel de 5 stele. Turistul a criticat atât zgomotul din zona în care este amplasat, cât și mâncarea servită în restaurant.