Schimbare majoră pentru șoferi de la 1 octombrie. TollRo a intrat în funcțiune. Ce se întâmplă cu rovinietele deja cumpărate

Noi reguli pentru șoferii și transportatorii care circulă pe drumurile din România. Platforma TollRo a devenit operațională de la 1 octombrie 2026, iar rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo sunt gestionate prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

Pentru vehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, taxa este calculată în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului.

Noul sistem de taxare rutieră a intrat în funcțiune după încheierea perioadei de testare. Platforma a fost testată în condiții reale începând cu 15 septembrie, iar CNAIR susține că funcționalitățile și fluxurile de plată au fost monitorizate și optimizate înainte de lansarea oficială.

Începând cu 1 octombrie, ora 00:00, rovinieta și tariful TollRo, inclusiv tichetul de rută, se achită prin canalele oficiale ale noului Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

Cine trebuie să plătească TollRo

Una dintre cele mai importante modificări îi vizează pe transportatori. TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor pentru transport mixt asimilate acestora, atunci când circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi.

Spre deosebire de vechiul sistem, tariful pentru aceste vehicule ține cont de distanța parcursă. Valoarea plătită este calculată în funcție de mai multe elemente: numărul de kilometri parcurși, masa vehiculului, clasa EURO și categoria drumului utilizat.

Transportatorii au două variante principale pentru achitarea TollRo. Prima este tichetul de rută, achitat înainte de efectuarea călătoriei pentru un traseu stabilit în prealabil.

A doua presupune tarifarea în funcție de distanța efectiv parcursă. În acest caz, traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata este efectuată din portofelul electronic.

Ce se întâmplă cu rovinieta pentru autoturisme

Introducerea TollRo pentru vehiculele grele nu înseamnă dispariția rovinietei pentru autoturisme și celelalte categorii de vehicule cărora li se aplică aceasta. De la 1 octombrie, gestionarea electronică se face prin noul sistem, iar CNAIR pune la dispoziție portalul oficial eToll și canalele autorizate.

Rovinieta poate fi cumpărată în continuare și prin distribuitorii autorizați, punctele de vânzare ale CNAIR, punctele de trecere a frontierei și, în condițiile stabilite pentru acest serviciu, prin SMS.

O precizare importantă îi privește pe șoferii care aveau deja o rovinietă valabilă înainte de schimbarea sistemului. Rovinietele cumpărate prin vechiul sistem își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe acestea. Așadar, un șofer care are o rovinietă valabilă nu trebuie să cumpere alta doar pentru că TollRo a devenit operațional. Verificarea dreptului de circulație se realizează electronic.

Avertismentul CNAIR

CNAIR a transmis și un avertisment după ce a constatat că, începând din 28 septembrie, unele persoane au virat direct bani în conturile de venituri ale companiei, folosind explicații precum ”plată toll”, ”tarif TollRo” sau ”portofel electronic”. Un asemenea transfer bancar nu reprezintă plata TollRo, a rovinietei sau a tichetului de rută.

Motivul este că viramentul nu este înregistrat în sistemul electronic de tarifare și nu poate fi asociat automat unui anumit vehicul și unei perioade de valabilitate. Prin urmare, un utilizator care transferă pur și simplu bani într-un cont CNAIR poate figura în sistem ca neavând taxa achitată și riscă să fie sancționat dacă circulă în aceste condiții.

O nouă etapă începe în ianuarie 2027

Sistemul urmează să primească o funcționalitate suplimentară de la 15 ianuarie 2027. De la acea dată este programată disponibilitatea plății TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică SETRE, ceea ce va permite interoperabilitatea cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană.