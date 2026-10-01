Câți ani trebuie să lucrezi în România, cu carte de muncă, pentru a ajunge la o pensie de 10.000 lei, la bătrânețe.

Pentru o pensie netă de 10.000 lei, pensia brută trebuie să fie 11.642 lei/lună. Astfel, pentru a ajunge la o pensie brută de 11.642 lei/lună, un român are nevoie de un total de 143,73 puncte în sistemul public de pensii (conform Legii nr. 360/2023, unde Valoarea Punctului de Referință VPR = 81 lei).

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Numărul de ani necesari pentru a ajunge la această pensie diferă însă semnificativ în funcție de salariul avut pe parcursul carierei. Cu cât venitul este mai mare în raport cu salariul mediu pe economie, cu atât se acumulează mai multe puncte de pensie.

Un rol important îl au și punctele de stabilitate, acordate pentru vechimea de peste 25 de ani.

Punctele de stabilitate acordate pentru vechime peste 25 de ani sunt:

a) anii 26 – 30: +0,50 puncte/an (max. 2,5 pct)

b) anii 31 – 35: +0,75 puncte/an (max. 3,75 pct)

c) peste 35 de ani: +1,00 punct/an

Totul depinde de salariul avut. Luăm în calcul mai multe scenarii:

salariu mediu pe economie: 74 ani necesari (este practic imposibil)

salariu peste medie (+50% peste salariul mediu): 55 ani necesari

salariu bun (2 x salariul mediu): 44 ani necesari

salariu foarte bun (3 x salariul mediu): 35 ani necesari

salariu uriaș (5 x salariul mediu): 26 ani necesari

Astfel, o pensie netă de 10.000 de lei presupune o carieră lungă și venituri semnificativ peste media pe economie. În timp ce un salariu apropiat de media națională ar necesita un număr nerealist de ani de contribuții, veniturile de două, trei sau cinci ori mai mari decât media reduc considerabil perioada necesară.