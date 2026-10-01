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Șeful Pentagonului anunță tăieri masive în conducerea armatei SUA: „Am redus cu 20% numărul posturilor de generali”. Cifrele oficiale îl contrazic

Șeful Pentagonului anunță tăieri masive în conducerea armatei SUA: „Am redus cu 20% numărul posturilor de generali”. Cifrele oficiale îl contrazic
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Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, afirmă că a redus cu 20% numărul posturilor de generali și amirali din armata SUA. Cele mai recente date oficiale ale Pentagonului indică însă mai mulți ofițeri de rang înalt decât în 2025.

Pete Hegseth a anunțat o nouă etapă a restructurării conducerii militare americane, susținând că numărul total al posturilor de generali și amirali a fost redus cu 20%. Declarația a fost făcută în fața militarilor reuniți la baza Quantico, din Virginia, unde secretarul Apărării și-a apărat politica de înlocuire și reducere a conducerii de vârf a armatei, scrie ABC News.

„Știu, pentru că am ordonat acest lucru, că am redus numărul total de posturi (…) cu încă 10%, deci da, este vorba despre o reducere de 20%”, a declarat Pete Hegseth, secretarul american al Apărării.

Pete Hegseth - Foto: Mediafax foto

Pete Hegseth – Foto: Mediafax foto

Prima etapă fusese anunțată în mai 2025 și prevedea eliminarea a 10% dintre posturile de generali și amirali. Separat, Pentagonul stabilise o reducere de 20% în rândul ofițerilor cu patru stele aflați în funcție.

Hegseth respinge criticile potrivit cărora schimbările ar reprezenta o epurare a conducerii militare.

„Presa numește asta o epurare. Eu o numesc responsabilitate și o necesitate de mult timp. Și, sincer, strictul necesar”, a spus Hegseth.

Cifrele Pentagonului nu confirmă deocamdată scăderea anunțată

Afirmația secretarului Apărării intră însă în contradicție aparentă cu cele mai recente date disponibile. La sfârșitul lunii mai 2025, armata americană avea 831 de generali și amirali. La 31 iulie 2026, numărul lor ajunsese la 851, ceea ce indică o ușoară creștere, nu o reducere.

Diferența ar putea ține și de faptul că Hegseth vorbește despre reducerea numărului de posturi. De cealaltă parte, statisticile Pentagonului se referă la numărul efectiv de generali și amirali.

Schimbările au început la scurt timp după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în 2025, și au vizat numeroși ofițeri aflați la vârful structurilor militare americane.

În februarie 2025, generalul Charles „CQ” Brown, numit de fostul președinte Joe Biden la conducerea Statului Major Interarme, a fost înlăturat și înlocuit de Dan Caine. Ulterior, schimbările au ajuns la conducerea Marinei, Pazei de Coastă, Agenției Naționale de Securitate (NSA) și Forțelor Aeriene.

În aprilie 2026, în timpul războiului cu Iranul, șeful Statului Major al Armatei Terestre, generalul Randy George, a fost la rândul său împins spre ieșire, fără ca Pentagonul să ofere public o explicație pentru decizie.

„Nu schimbi cultura cu aceiași oameni care au permis-o”, a declarat Hegseth.

Hegseth vrea o armată construită în jurul „războinicului”

Restructurarea conducerii face parte dintr-o schimbare mai amplă pe care Hegseth încearcă să o imprime forțelor armate americane. Secretarul Apărării susține revenirea la ceea ce numește cultura „războinicului” și respinge politicile de diversitate promovate anterior în armată.

„Nu mai suntem departamentul woke sau departamentul slab (weak). În traducere: fără grași, fără trans, fără bărboși, fără nebuni, fără lași, fără extremiști. Doar războinici, duri, pregătiți și devotați”, a afirmat Hegseth.

Discursul continuă linia adoptată de acesta încă de anul trecut, când, tot la Quantico, i-a criticat public pe militarii supraponderali și pe „generalii și amiralii grași” despre care spunea că pot fi întâlniți „pe coridoarele Pentagonului”.

Politica sa provoacă însă reacții puternice în tabăra democrată, unde demiterile succesive ale unor comandanți militari sunt acuzate că riscă să politizeze o instituție care, prin tradiție, încearcă să rămână în afara confruntărilor partizane.

„De când a preluat funcția, secretarul Hegseth a luat nenumărate decizii iresponsabile și partizane, care au afectat armata noastră. A pus capăt carierei a zeci de ofițeri superiori de-ai noștri dintre cei mai realizați și a refuzat să explice de ce”, a declarat Jack Reed, congresman democrat și membru al Comisiei pentru forțele armate a Senatului SUA.

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