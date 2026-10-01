Departamentul Justiției din SUA cere sancțiuni disciplinare împotriva a șapte judecători: sunt acuzați că au criticat în presă operațiunile ICE din Minneapolis soldate cu 4.000 de arestări și doi morți

Departamentul Justiției din SUA cere sancțiuni disciplinare împotriva a șapte judecători federali din Minnesota, după ce aceștia au vorbit cu presa despre operațiunea ICE „Metro Surge”. Guvernul solicită și recuzarea lor din dosarele privind Securitatea Internă.

Conflictul dintre administrația Trump și o parte a sistemului judiciar american intră într-o nouă etapă. Departamentul Justiției a sesizat o curte federală de apel în cazul a șapte judecători din Minnesota, pe care îi acuză că și-au încălcat obligația de rezervă după ce au vorbit cu jurnaliștii despre efectele operațiunilor masive ale poliției pentru imigrări, potrivit Associated Press.

Demersul vine după ce New York Times a publicat, pe 17 septembrie, un articol în care apăreau declarații ale judecătorului Patrick Schiltz și ale altor șase magistrați federali din Minnesota.

Schiltz, care era principalul judecător federal din stat în perioada operațiunii „Metro Surge”, lansată în Minneapolis, criticase anterior modul în care Immigration and Customs Enforcement (ICE) a respectat deciziile instanțelor.

„Este probabil ca ICE să fi încălcat mai multe ordonanțe judecătorești în ianuarie 2026 decât au făcut-o unele agenții federale pe parcursul întregii lor existențe”, a afirmat Patrick Schiltz, judecător federal din Minnesota.

În discuția cu New York Times, magistratul a descris și presiunea uriașă exercitată asupra sistemului judiciar în timpul operațiunii. Potrivit acestuia, haosul creat „a creat o amenințare gravă la adresa statului de drept”. Schiltz a atribuit însă o mare parte dintre probleme incompetenței și lipsei de personal.

Publicația americană a remarcat caracterul neobișnuit al intervenției publice a unor judecători aflați în funcție. Cei șapte magistrați nu au discutat despre cauze aflate pe rol, dar au acceptat să vorbească despre tensiunile cu Departamentul Justiției și despre situația cu care instanțele s-au confruntat în timpul operațiunii „Metro Surge”.

Departamentul Justiției cere anchetarea judecătorilor și recuzarea lor

DoJ consideră însă că declarațiile au depășit limitele impuse magistraților și a cerut unei curți federale de apel să analizeze conduita celor șapte judecători.

Guvernul a solicitat instanței „să desfășoare o anchetă” privind afirmațiile acestora, despre care susține că ar putea reprezenta încălcări ale normelor de etică judiciară, a declarat Todd Blanche, procurorul general adjunct al SUA.

Administrația merge chiar mai departe și susține că declarațiile publice pun sub semnul întrebării imparțialitatea magistraților în viitoarele litigii legate de politica de imigrație.

„În același timp, am solicitat ca acești judecători să se recuze din orice caz care implică Departamentul Securității Interne, din cauza părtinirii evidente de care au dat dovadă în acest articol din New York Times”, a declarat Blanche.

Demersul amplifică o confruntare deja tensionată între administrația Trump și judecătorii federali care au blocat sau contestat unele dintre măsurile promovate de Casa Albă. Mai mulți magistrați au devenit ținta unor acuzații publice de „militantism” sau „radicalism” după decizii nefavorabile administrației.

Operațiunea „Metro Surge”, 4.000 de arestări și doi manifestanți morți

Controversa are la origine „Metro Surge”, vasta operațiune federală împotriva imigrației ilegale declanșată la sfârșitul lunii decembrie în Minnesota și încheiată la jumătatea lunii februarie.

Potrivit bilanțului prezentat de guvernul federal, în timpul operațiunii au fost arestați aproximativ 4.000 de cetățeni străini aflați ilegal pe teritoriul Statelor Unite.

Intervenția autorităților federale a provocat însă proteste și confruntări, iar doi manifestanți care se opuneau acțiunilor ICE au fost uciși de agenți federali.

Cazul celor șapte judecători deschide acum un nou front juridic în disputa privind politica de imigrație a administrației Trump, de această dată în jurul limitelor în care magistrații federali pot vorbi public despre funcționarea sistemului judiciar fără a-și compromite obligația de imparțialitate.