Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 17 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Danny DeVito este un actor, regizor și producător american, cunoscut pentru talentul său comic și personalitatea sa carismatică. Născut pe 17 noiembrie 1944, în Neptune Township, New Jersey, SUA, a devenit cunoscut datorită rolului său din serialul Taxi, pentru care a câștigat un Glob de Aur și un premiu Emmy. De-a lungul carierei, a jucat în numeroase filme de succes, precum Matilda, Batman Returns, Twins și Jumanji: The Next Level. Pe lângă actorie, este și un regizor și producător apreciat. A regizat filme celebre, precum Matilda, și a contribuit la producția unor pelicule importante, printre care Pulp Fiction și Erin Brockovich. A fost căsătorit cu actrița Rhea Perlman și au împreună trei copii. Prin umorul său, talentul și energia sa, Danny DeVito a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood, demonstrând că adevărata valoare a unui artist nu se măsoară în înălțime, ci în perseverenţă și pasiune.

Născută pe 17 noiembrie 1981, în București, Alina Pușcău este un model, actriță și cântăreață română, cunoscută la nivel internațional pentru frumusețea și talentul său. Și-a început cariera în modeling încă din adolescență, iar în anul 1998 a câștigat concursul internațional Elite Model Look. Acest succes i-a deschis drumul către lumea modei din străinătate. A colaborat cu branduri cunoscute, precum Ralph Lauren, Guess, GAP și Victoria’s Secret, și a apărut în reviste internaționale de modă. Pe lângă modeling, s-a remarcat și ca actriță. A jucat în filme precum Shallow Hal (2001), Conan the Barbarian (2011) și Dracula: The Dark Prince (2013). De asemenea, în 2008 a lansat piesa When You Leave (Numa Numa), inspirată de celebrul hit “Dragostea din tei”. În ultimii ani, a atras atenția publicului român și prin participarea la emisiuni de televiziune, inclusiv Asia Express. În noiembrie 2026, Alina Pușcău a anunțat că s-a vindecat de cancer la sân, după o perioadă dificilă de tratament. Ea a vorbit despre această experiență cu emoție și recunoștință, mulțumindu-le celor care au susținut-o.

Ziua de 17 noiembrie 2019 este considerată de unele cercetări drept data apariției primului caz cunoscut de COVID-19, în provincia Hubei, China. Potrivit unor documente ale autorităților chineze, primul pacient ar fi fost o persoană în vârstă de 55 de ani. La acel moment, nimeni nu știa că o nouă boală infecțioasă începea să se răspândească. Virusul SARS-CoV-2, responsabil pentru apariția bolii COVID-19, a fost identificat ulterior în orașul Wuhan. La 31 decembrie 2019, autoritățile chineze au informat Organizația Mondială a Sănătății despre apariția unui grup de cazuri de pneumonie de cauză necunoscută. În lunile următoare, virusul s-a răspândit rapid în întreaga lume, provocând o pandemie care a schimbat profund viața oamenilor. Numeroase țări au introdus restricții de circulație, carantină, închiderea școlilor și limitarea activităților economice. Începând cu sfârșitul anului 2020, au fost autorizate primele vaccinuri împotriva COVID-19, oferind o soluție importantă pentru reducerea riscului de forme grave ale bolii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂9: Vespasian 🇮🇹♛ împărat roman. Fondator al Dinastiei Flaviilor

🎂1906: Soichiro Honda 🇯🇵🚗 A înființat Honda Motor Company în 1948, mai întâi ca producător de motociclete, iar din 1963 și de automobile

🎂1942: Martin Scorsese 🇮🇹🇺🇸🎥 Mean Streets, Taxi Driver, Raging Bull, The King of Comedy, The Last Temptation of Christ, Goodfellas, Cape Fear, Casino, Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, Hugo, The Wolf of Wall Street, The Irishman

🎂1944: Danny DeVito 🇺🇸🎬 A început să câștige faimă odată cu interpretarea rolului unui dispecer de taxi, Louie De Palma, în serialul TV Taxi (1978-1983), care i-a adus un Glob de Aur și premiul Emmy

🎂1966: Sophie Marceau 🇫🇷🎬 În afară de filmele făcute în limba franceză, a mai jucat, printre altele, și în Braveheart (1995), și ca Bond Girl în The World Is Not Enough (1999)

🎂1966: Jeff Buckley 🇺🇸🎸 La 13 ani a primit prima chitară electrică. În timp ce lucra la al doilea său album, la 29 mai 1997 a mers să înoate în Wolf River, un afluent al fluviului Mississippi, în care și-a trăit ultimele clipe de viață. Cu o seară înainte, Jeff a recunoscut că suferă de tulburare bipolară. Avea 30 de ani

🎂1973: Leslie Bibb 🇺🇸🎬 Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006), Iron Man (2008), Law Abiding Citizen (2009), Juror #2 (2024)

🎂1978: Rachel McAdams 🇨🇦🎬

🎂1981: Alina Pușcău 🇷🇴💃🏻🎬 model pentru Victoria’s Secret, GAP, JCPenney, Pepe Jeans. Conan The Barbarian (2011)

Decese 🕯

🕯️1917: Auguste Rodin 🇫🇷⛏️ a revoluționat limbajul sculpturii. Prin atelierul lui au trecut mulți sculptori, printre care Antoine Bourdelle, Charles Despiau, Aristide Maillol. În 1907, aici a lucrat și Constantin Brâncuși, care, părăsind atelierul după numai câteva luni, și-a justificat plecarea spunând: „Nimic nu se poate înălța la umbra marilor arbori!”

🕯️2017: Salvatore Riina 🇮🇹 membru al mafiei siciliene, cel mai puternic membru al acesteia la începutul anilor 1980

🕯️2025: Ilie Ilașcu 🇲🇩🇷🇴🗣️ deținut politic al regimului separatist din Transnistria (1992-2001) pentru susținerea unirii Republicii Moldova cu România. În perioada 2001-2008 a fost membru titular al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din partea delegației României

Evenimente📋

📋📝 Ziua internațională a studenților, pentru a comemora evenimentele tragice din 1939 desfăşurate la Praga. În 1939, ocupanţii nazişti din Cehoslovacia au suprimat, la Praga, o demonstraţie a studenţilor de la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Caroline, ce marca momentul creării unei Republici Cehoslovace independente. În urma suprimării demonstraţiilor, opt studenţi şi un profesor au fost executaţi fără proces, iar alţii peste 1.200 de studenţi au fost trimişi în lagăre de concentrare

📋🕯️ Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Traficului Rutier (a treia zi de duminică a lunii noiembrie)

Calendar 🗒️

🗒️284: Dioclețian este proclamat împărat de soldații săi

🗒️1869: Este inaugurat Canalul Suez, după 10 ani de construcție

🗒️1872: Este înființată Academia Navală Mircea cel Bătrân, din Constanța

🗒️1918: Consfătuirea fruntașilor politici, membri ai Partidului Național și ai Partidului Social-Democrat, sub președinția lui Ștefan Cicio-Pop, la care se discută proiectul în opt puncte întocmit de Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop și Ioan Suciu, proiect ce conținea hotărârea de unire cu România

🗒️1933: Statele Unite recunosc Uniunea Sovietică

🗒️1970: Douglas Engelbart primește patentul pentru primul maus de calculator

🗒️1970: Odată cu lansarea Lunochod 1 de către Uniunea Sovietică în Mare Imbrium, ca parte a programului Luna, începe prima utilizare a unui vehicul lunar

🗒️1989: Au loc manifestațiile anticomuniste ale studenților din Praga, care au marcat începutul Revoluției de catifea

🗒️1992: La Bruxelles este parafat un acord prin care România obține statutul de asociat al Comunității Economice Europene

🗒️1996: Are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România. Emil Constantinescu, președintele Convenției Democrate Române, obține 54,41% din voturi

🗒️2003: Arnold Schwarzenegger devine Guvernatorul Californiei

🗒️2019: Primul caz cunoscut de COVID-19 este al unui bărbat în vârstă de 55 de ani care vizitase o piață din Wuhan