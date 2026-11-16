Criza politică din Polonia s-a accentuat luni după ce Banca Națională, condusă de un apropiat al președintelui Karol Nawrocki, a blocat toate conturile Tribunalului Constituțional și a invocat documente contradictorii privind conducerea instanței.

Banca Națională a Poloniei a declarat că a procedat astfel după ce a primit o plângere de la Bogdan Święczkowski, președintele suspendat al Tribunalului Constituțional, care contestă legalitatea demiterii sale.

Această măsură amplifică tensiunile dintre guvernul condus de Donald Tusk și tabăra conservatoare a președintelui Nawrocki, care își dispută legitimitatea conducerii celei mai mari instanțe din țară.

Lupta pentru instituțiile statului a acutizat tensiunile dintre Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor. Nawrocki, un aliat al partidului conservator PiS care a blocat numirea noilor judecători la conducerea Tribunalului Constituțional, îl acuză pe șeful executivului că încalcă regulile constituționale și statul de drept.

Banca Națională a Poloniei a declarat că a blocat plățile deoarece nu era clar cine avea autoritatea de a opera conturile bancare ale instanței. Această măsură vine la doar două săptămâni după ce judecătorii nou numiți la conducerea Tribunalului Constituțional, susținuți de Tusk, au luat măsuri pentru a prelua controlul asupra instanței și a-i suspenda pe președintele și adjunctul acesteia, ambii numiți în timpul guvernului anterior PiS.

Banca centrală este condusă de un deputat numit de PiS, Adam Glapiński, pe care Tusk l-a acuzat că a folosit politica monetară pentru a favoriza partidul de dreapta atunci când acesta era la putere. Parlamentul urmează să voteze luna aceasta dacă Glapiński ar trebui să fie judecat pentru presupusele abateri, lucru pe care acesta le neagă.

Guvernul lui Tusk i-a acuzat luni pe Adam Glapiński și instituția condusă de acesta de depășirea atribuțiilor lor și de politizarea suplimentară a instituției prin intervenția în litigiul judiciar.

„Banca Națională a Poloniei ar trebui să conducă politica monetară, nu politica”, a declarat ministrul finanțelor, Andrzej Domański, care a îndemnat banca să restabilească plățile.

Înghețarea plăților a lăsat tribunalul în imposibilitatea de a plăti judecătorii, personalul administrativ și furnizorii, potrivit Annei Korwin-Piotrowska, judecătoarea care a preluat conducerea instanței la sfârșitul lunii trecute printr-o procedură controversată.

„În prezent, instanța nu este în măsură să efectueze plăți nimănui, inclusiv pentru servicii prestate de terți”, a declarat aceasta luni pentru Radio ZET.

Dacă această înghețare a plăților continuă, guvernul ar putea încerca să efectueze plățile către Tribunalul Constituțional printr-o altă instituție financiară controlată de stat, potrivit experților juridici.