Cântăreața Theo Rose a generat o controversă de proporții, după ce, la finalul concertului susținut la Sala Palatului, săptămâna trecută, în fața spectatorilor au început să defileze copii, îmbrăcați uniformă de „Pionieri”, care cântau în cor piesa patriotică „Noi în anul 2000”. Momentul a fost aspru criticat de Germina Nagâț, membră a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor

Securității (CNSAS), care a postat o filmare pe Facebook. Soțul artistei, Anghel Damian, vine cu clarificări și menționează că imaginile prezentate au fost scoase din context. Acesta adaugă că spectacolul este un „manifest anticomunism”. În controversă a intervenit și Codin Maticiuc, care a colaborat la realizarea show-lui, și îi reproșează Germinei Nagâț că nu s-a informat corect în privința spectacolului.

Concertul lui Theo Rose a intrat în vizorul Germinei Nagâț, membră (CNSAS), care s-a declarat revoltată de un filmuleț de nici două minute din timpul concertului de la Sala Palatului, postat pe rețelele de socializare.

În baza imaginilor, a acuzat-o pe Theo Rose de „propagandă comunistă” și a oferit câteva detalii despre propria ei experiență de pe vremea când a fost obligată să se îmbrace în uniformă de „Pionier”.

„Săptămâna trecută, Sala Palatului a găzduit un „spectacol artistic” al cărui final apoteotic îl puteți vedea în secvența de mai jos. Cei mai tineri, care ați sărit plicitisiți de ora de istorie, trebuie să știți că uniforma în care sunt îmbrăcați copilașii urcați pe scenă, în timp ce cântă fericiți șlagărul „Noi în anul 2000”, este uniforma organizației de pionieri a Partidului Comunist Român. Am purtat-o și eu, ca toți colegii mei de generație, fiindcă era obligatorie. Dacă erai școlar între 7 și 14 ani, nu puteai refuza să fii pionier. Până intrai la liceu (și treceai, tot obligatoriu, la UTC – organizația de tineret a aceluiași partid comunist) trebuia să porți cravata roșie în fiecare zi. Așa stau lucrurile într-o dictatură – te îmbraci în ce ți se spune, nu în ce-ți dorește inima. Rezonurile estetice care stau la baza acestui final de „spectacol artistic” mă lasă rece. Singura mea întrebare este dacă adulții responsabili pentru acești copii și-au dat acordul pentru o costumație care-i transformă, practic, într-un instrument de propagandă comunistă”, a afirmat, revoltată, Germina Nagâț, membră a CNSAS pe Facebook.

Anghel Damian: „Era un tablou despre eliberarea de un regim, nu despre celebrarea lui”

Anghel Damian, soțul lui Theo Rose, a venit cu explicații pentru a calma spiritele și a clarifica întreaga controversă. De asemenea, el a postat o imagine din timpul concertului, când au fost proiectate fotografii reale de la Revoluția din 1989 și a oferit, astfel, o perspectivă mai clară asupra spectacolului.

„In momentul respectiv, pe ecrane erau proiectate imagini de la Revolutie, insotite de un text despre victimele comunismului. Personajul Ceausescu era escortat, iar copiii care intrau pe scena, imbracati in uniforme de pionieri, aruncau simbolurile comuniste. Era un tablou despre eliberarea de un regim, nu despre celebrarea lui”, menționează Anghel Damian, într-o postare pe Facebook.

„Această deturnare absurdă de sens vine din partea unor oameni care se revendică din zona intelectualității”

Faptul că o membră a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, o persoană „din zona intelectualității”, a fost cea care s-a grăbit să dea un „un verdict” fără să aibă informația completă, este cu atât mai dezamăgitor, potrivit lui Anghel Damian.

„Traim intr-o lume in care imaginile sunt consumate mai repede decat pot fi intelese. In care indignarea vine inaintea curiozitatii, iar verdictul inaintea oricarei incercari de a afla adevarul. Iar ceea ce ma intristeaza cel mai tare este ca aceasta deturnare absurda de sens vine inclusiv din partea unor oameni care se revendica din zona intelectualitatii. Oameni care n-au vazut spectacolul, dar care au suficiente certitudini incat sa judece un demers artistic de doua ore pe baza catorva secunde filmate din public”, spune partenerul lui Theo Rose. „Daca oameni care ar trebui sa fie repere de discernamant si gandire critica nu au reflexul elementar de a se intreba „Oare am inteles tot ce s-a intamplat aici?”, ce asteptari mai putem avea de la o societate in care educatia si spiritul critic sunt deja atat de fragile?”, mai punctează Anghel Damian.

Codin Maticiuc: „Este un manifest, Germino!”

Codin Maticiuc, afacerist și producător de filme, a intervenit în scandal și i-a luat apărarea lui Theo Rose, având în vedere că a contribuit la realizarea concertului, după cum el însuși a afirmat. Spectacolul pus în scenă la Sala Palatului este „un manifest” a subliniat Maticiuc. De asemenea, acesta îi reproșează Germinei Nagâț că nu s-a informat corect cu privire la conținutul și mesajul actului artistic.