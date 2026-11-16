Prezența lui Dacian Cioloș, fost prim-ministru și actual consilier prezidențial, la cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei, desfășurat în Cambodgia, i-a atras atenția și lui Traian Băsescu. Fostul lider de la Cotroceni l-a criticat luni, 16 noiembrie la TVR 1, pe Cioloș pentru planurile sale de a deveni viitorul secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, având în vedere că o astfel de funcție este, de obicei, disputată între țările africane, vorbitoare de limbă franceză.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, s-a arătat contrariat de faptul că Dacian Cioloș candidează pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, în mandatul 2027-2030.

Băsescu a subliniat că este un gest inadecvat din partea unui demnitar european să aibă pretenția la un astfel de rol, în detrimentul liderilor din țările africane, state care, de regulă, nu dețin funcții importante în organizații internaționale.

„Acolo majoritatea sunt reprezentanți ai unor țări din Africa: ca european să te duci să le iei și funcția asta pe care o au africani că nu au multe funcții la nivel global”, a declarat Traian Băsescu.

Traian Băsescu: „E o mare greșeală, o imoralitate”

Fostul lider de la Cotroceni a subliniat absurdul situației în care se află Dacian Cioloș, în calitate de candidat la o funcție pentru care ar urma să fie ales și de țări africane vorbitoare de limbă franceză, membre ale Organizației Internaționale ale Francofoniei.

Băsescu a subliniat lipsa experienței diplomatice a lui Cioloș în ceea ce privește țările africane din lumea a treia, sau cu un nivel de trai foarte scăzut.

„E o mare greșeală, o imoralitate”, a afirmat fostul președinte. „Prin câte țări fricane s-a dus Cioloș să-i vadă cum nu au ce mânca, să vadă copii fără asistență sanitară, să vadă sărăcia din Somalia, să vadă ce e în Nigeria. În câte țări din Africa a fost domnul Cioloș ca să meargă acum să le ceară votul?”, a întrebat, retoric, Băsescu. „Mi s-a părut deplasat. Probabil i-a băgat cineva în cap că are, n-are treabă, el trebuie să aibă funcție”, a mai adăugat fostul șef al statului.

Alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei a fost amânată

Alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei pentru mandatul 2027-2030 a fost amânată cu un an. Cele 53 de state şi guverne membre cu drepturi depline nu au putut ajunge la un consens privind desemnarea unuia dintre cei patru pretendenți la funcție. Dacian Cioloș candida din partea României.

„Este o zi foarte tristă pentru organizaţia noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa”, a declarat Cioloș.

Nicușor Dan a început, duminică, o vizită oficială de două zile în Phnom Penh, în Cambodgia, unde participă la cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei.