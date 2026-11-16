Cinci țări europene au anunțat luni un acord cu Rwanda pentru crearea primului „centru de returnare” al migranților din Uniunea Europeană. Proiectul urmează să devină operațional din anul 2027 și vizează migranții din Germania, Austria, Danemarca, Grecia și Țările de Jos ale căror cereri de azil au fost respinse definitiv, dar care nu pot fi trimiși înapoi în țările lor de origine, scrie Bloomberg.

Acordul reprezintă „o adevărată schimbare de paradigmă istorică în politica de migrație”, a declarat cancelarul austriac Christian Stocker, luni, într-o conferință de presă la Viena.

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Măsura se aplică exclusiv persoanelor aflate ilegal pe teritoriul celor cinci state și care au primit deja o decizie definitivă de expulzare, însă repatrierea lor este blocată din motive logistice, diplomatice sau de siguranță în țara natală.

„Dacă persoanele care nu au dreptul legal de a rămâne în Uniunea Europeană nu pot fi expulzate, atunci întregul nostru sistem de azil devine lipsit de sens”, a spus Christian Stocker. „Nu vom permite ca acest lucru să se întâmple”.

Această măsură vine în urma noilor reguli ale UE care permit statelor membre să înființeze centre de returnare în țări din afara blocului comunitar care îndeplinesc standardele internaționale privind drepturile omului.

Odată ajunși în Rwanda, migranții vor putea alege între a se integra în societatea rwandeză, cu sprijin prin programe dedicate, a se întoarce voluntar în țara lor de origine sau a pleca spre un alt stat unde vor primi dreptul legal de ședere.

Națiuni europene, inclusiv Regatul Unit și Italia, au încercat anterior să utilizeze țări terțe ca parte a sistemelor lor de azil, o abordare care s-a dovedit controversată și a întâmpinat provocări juridice privind garanțiile drepturilor fundamentale.

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE a declarat că orice centru de returnare din Rwanda „trebuie să respecte pe deplin legislația UE”. Mai mult, statele membre rămân responsabile pentru încălcările drepturilor după transferuri și solicită garanții mai stricte. Agenția cu sediul la Viena a declarat că detaliile planului pentru Rwanda rămân neclare și a cerut măsuri de protecție mai puternice decât cele impuse de normele actuale ale UE.

În prezent, mai puțin de 30% dintre persoanele care nu primesc dreptul de ședere în Uniunea Europeană se întorc efectiv în țara lor de origine.