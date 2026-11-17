Lucrările de reabilitare de pe Prelungirea Ghencea, pe porțiunea dintre străzile Râul Doamnei și Mărăcineni, pare că s-au blocat. Luni, în jurul orei 15.00, câțiva muncitori stăteau la căldură într-o dubă, pe motiv că nu aveau utilaje cu care să lucreze. „Avem pană la excavator”, ne spune unul dintre muncitorii care stăteau degeaba, undeva aproape de Râul Doamnei. În schimb, tronsoanele până aproape de stadionul Ghencea arată foarte bine.

Luni, ora 15.00, utilajele de pe Prelungirea Ghencea, din apropiere de strada Râul Doamnei, stăteau degeaba. La fel și cei câțiva muncitori ascunși prin dube, la căldură.

Șantieriștii se plâng de lipsa utilajelor. „Nu avem cu ce să muncim. Excavatorul a făcut pană, așteptăm de o oră să vină să-l repare. Noi ce să facem?”, ne spune unul dintre puținii muncitori aflați pe șantier.

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La câțiva metri, excavatorul pare ieșit la „pensie”. Muncitorul de pe utilaj ne confirmă: „Am pană aici, pe stânga”.

Slaba activitate de pe acest tronson este cunoscută și de către asociațiile civice din zonă.

Inițiativa Prelungirea Ghencea: Proiectul are termen 2028, dar nu știm dacă în ritmul acesta se va termina

„Nu prea vedem muncitorii pe șantier, mai ales pe porțiunea dintre Râul Doamnei și Valea Oltului. Poate or fi, dar noi nu prea îi vedem. Este foarte bine că cele două tronsoane de la Brașov până la Râul Doamnei sunt aproape gata, cu șinele de tramvai montate.

Pe tronsonul trei, de la Doamnei până la Valea Oltului se lucrează la utilități, teoretic, pe sensul de mers spre Domnești. Pentru utilități nu avem un termen comunicat de primărie, nu știm cât va dura.

Se lucrează mai bine pe tronsonul de la Mărăcineni la Pasajul Domnești, acolo unde lucrează CNAIR. Acolo au dat deja drumul la circulație pe tronsonul nou. Tot proiectul are termen 2028, dar nu știm dacă în ritmul acesta se va termina. Pentru un proiect întârziat 7 ani, ar fi trebuit să vedem o capacitate mai mare pe acest șantier”, ne-a declarat Delia Mihalache, președinte al Asociației Inițiativa Prelungirea Ghencea.

Primăria Capitalei: „Ploile abundente din ultima perioadă au îngreunat activitatea de pe șantier”

Primăria Capitalei a prezentat, luni, stadiul lucrărilor pe fiecare tronson în parte.

„ TRONSONUL II : Str. Brașov – Str. Râul Doamnei

Șina de tramvai este gata, montată.

: Str. Brașov – Str. Râul Doamnei Șina de tramvai este gata, montată. TRONSONUL III : Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului

Partea stângă a drumului e gata. Pe partea dreaptă, lucrăm la dezafectarea conductei de gaz, la rețelele electrice, la stâlpii de iluminat, excavații și așternere de balast stabilizat pe calea de rulare a tramvaiului. Săptămâna trecută am început și lucrările la rețeaua de canalizare.

: Str. Râul Doamnei – Str. Valea Oltului Partea stângă a drumului e gata. Pe partea dreaptă, lucrăm la dezafectarea conductei de gaz, la rețelele electrice, la stâlpii de iluminat, excavații și așternere de balast stabilizat pe calea de rulare a tramvaiului. Săptămâna trecută am început și lucrările la rețeaua de canalizare. TRONSONUL IV : Strada Valea Oltului – Strada Mărăcineni

Pe partea stângă a drumului, lucrăm la rețeaua de apă și de canalizare, la branșamente, montăm conducte noi și dotăm căminele de telecomunicații. Iar la bazinul de la Mărăcineni, zilele trecute s-a turnat beton, acum se fac măsurători topo.

: Strada Valea Oltului – Strada Mărăcineni Pe partea stângă a drumului, lucrăm la rețeaua de apă și de canalizare, la branșamente, montăm conducte noi și dotăm căminele de telecomunicații. Iar la bazinul de la Mărăcineni, zilele trecute s-a turnat beton, acum se fac măsurători topo. TRONSONUL V: Strada Mărăcineni – Park&Ride

În zona pasajului Domnești, muncitorii lucrează la cofrarea zidului de la calea de rulare a tramvaiului și trag cablu subteran de curent continuu, care va alimenta tramvaiul. Tot aici, CNAIR asfaltează drumul și lucrează la trotuare”, a transmis luni PMB.

„Ploile abundente din ultima perioadă au îngreunat activitatea de pe șantier, fiind la stadiul de săpătură. Dar constructorul a venit cu soluții. Toarnă pietriș pentru a susține pământul moale și aduce utilaje pe șenile.

Șantierul continuă și pe vreme rea, pe tot parcursul sezonului rece. Astăzi sunt 72 de muncitori, iar de zilele următoare revenim la peste 100”, mai transmite Primăria Capitalei.

Lucrările de modernizare de pe Prelungirea Ghencea au început în 2018, dar au fost blocate din lipsă de fonduri, în mandatul de primar general al lui Nicușor Dan.

Edilul actual al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reușit să deblocheze șantierul.