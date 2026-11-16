Ilinca Simion, soția președintelui AUR, George Simion, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, luni, 16 noiembrie, la scurt timp după ce a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, o fetiță care a primit numele Maria.

„Radu a primit cel mai frumos dar: o surioară! Bine ai venit, Maria! Vă iubim, minunile noastre”, a scris Ilinca Simion pe pagina sa de Facebook, etichetându-l în postare și pe liderul AUR.

George Simion, primele declarații la Gândul, la trei ore de la naștere

Vestea că familia Simion s-a mărit a fost confirmată chiar de președintele AUR, George Simion, care a venit în studioul Gândul, în emisiunea „Subiectul Zilei”, moderată de Răzvan Dumitrescu, la doar trei ore după fericitul eveniment.

Întrebat de jurnalist despre venirea pe lume a celui de-al doilea copil, liderul politic a confirmat că a devenit tată de fată și s-a declarat recunoscător: „O fetiță, am fost foarte binecuvântați de Dumnezeu. Acum trei ore (n.r. – s-a născut)”.

Cei doi soți mai au împreună un băiețel în vârstă de doi ani, pe nume Radu. La finalul lunii octombrie, Ilinca Simion dezvăluise pe pagina sa de Instagram faptul că urmează să aducă pe lume o fetiță.

Când s-au căsătorit George și Ilinca Simion

George Simion și Ilinca Munteanu s-au căsătorit în august 2022, în cadrul unei ceremonii desfășurate în localitatea Măciuca, din județul Vâlcea. Evenimentul a atras atenția publică prin amploarea organizării și prin elementele tradiționale românești alese de cei doi miri.