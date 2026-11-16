George Simion a dezvăluit în exclusivitate, în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, că doi dintre cei mai importanți reprezentanți AUR, Petrișor Peiu și Gheorghe Piperea, au fost solicitați să ofere sprijin și sfaturi Guvernului pentru elaborarea unor proiecte legislative legate de programul SAFE și de reforma companiilor de stat. Liderul AUR a susținut că partidul său și-a oferit ajutorul, deși se află în opoziție, și a afirmat că Peiu și Piperea ar putea ocupa funcții de miniștri într-un viitor guvern. Urmărește emisiunea live aici.

George Simion susține că lui Petrișor Peiu și lui Gheorghe Piperea li s-au cerut sprijinul în realizarea unor legi legate de SAFE

George Simion a spus pentru prima dată în platoul emisiunii că Petrișor Peiu și Gheorghe Piperea au fost solicitați să dea un sfat noului Guvern pe niște legi legate de SAFE și de privatizarea, înstrăinarea și eficientizarea companiilor de stat. Liderul AUR a adăugat că cei doi au ajutat actuala guvernare să realizeze niște legi bune și niște achiziții în interesul României.

„Vreau să vă anunț în exclusivitate că domnului Petrișor Peiu și domnului Gheorghe Piperea li s-a cerut ajutorul în realizarea unor legi legate de SAFE și legate de privatizarea, înstrăinarea, eficientizarea companiilor de stat. Ca niște bun români, și domnul Peiu, și domnul Piperea și-au dat concursul la a ajuta actuala guvernare să realizeze niște legi bune și niște achiziții în interesul statului român”, a menționat George Simion.

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George Simion: „Vom face ceea ce este normal ca domnul Piperea și Peiu să fie miniștrii într-un viitor Guvern”

George Simion a declarat că rămâne de văzut dacă actuala guvernare va pune în aplicare soluțiile propuse de reprezentanții AUR pentru România. În caz contrar, liderul partidului a susținut că Petrișor Peiu și Gheorghe Piperea ar putea ocupa funcții de miniștri într-un viitor guvern.

Președintele AUR a subliniat că formațiunea și-a oferit sprijinul actualei puteri, deși se află în opoziție, și a precizat că partidul colaborează cu oricine dorește binele României, fără să accepte însă toate solicitările lui Nicușor Dan.

„Vom vedea dacă soluțiile corecte pe care le avem pentru România vor fi implementate de actuala guvernare sau vom face ceea ce este normal ca domnul Piperea și Peiu să fie miniștrii într-un viitor Guvern. Noi ne-am oferit ajutorul chiar dacă facem parte din opoziție. Noi colabărăm cu toată lumea care vrea binele României, nu suntem Gică contra. Dar nici nu stăm în cap când vrea Nicușor Dan”, a maia dăugat George Simion în platoul emisiunii „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

AUR a sesizat Direcția Națională Anticorupție, privind contractele SAFE cu Rheinmetall

Partidul AUR a transmis luni, 16 octombrie, într-un comunicat oficial, că a sesizat Direcția Națională Anticorupție, cu privire la contractele în valoare de 5,7 miliarde de euro, încheiate de statul român cu grupul german Rheinmetall, prin programul SAFE.

Formațiunea lui George Simion denunță lipsa de transparență și solicită prezentarea avantajelor concrete obținute pentru România. Unul dintre aspectele asupra căruia AUR atrage atenția este angajarea fostului Guvern Bolojan la o țintă de 60% în ceea ce privește producția în România, fapt contrazis de datele furnizate de Ministerul Economiei.

„Contractele în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro cu grupul german Rheinmetall, în cadrul programului european SAFE, continuă să ridice semne serioase de întrebare privind transparența negocierilor și beneficiile reale pentru industria românească de apărare. AUR a solicitat încă din luna mai clarificări privind aceste achiziții, a formulat interpelări parlamentare și a sesizat Direcția Națională Anticorupție în legătură cu posibile nereguli. (…) Deși reprezentanți ai Guvernului au avansat o țintă de 60% pentru producția realizată în România, informațiile comunicate de Ministerul Economiei arată că acordurile prevăd niveluri diferite de localizare industrială, în funcție de categoria echipamentelor și de baza de calcul.”, se arată în comunicatul oficial al partidului.

România, penalizări pentru Rheinmetall, în valoare de 8,7 de milioane de euro

Totodată, AUR atrage atenția asupra unor penalizări, în valoare de 8,7 milioane de euro, la adresa companiei Rheinmentall, emise de Ministerul Apărării, din cauza unor întârzieri în livrarea unor sisteme aeriene. În comunicatul AUR se cere prezentarea publică a informațiilor clasificate, cronologia negocierilor, circuitul instituțional de aprobare și mecanismele de verificare a obligațiilor industriale.

„Un semnal suplimentar de îngrijorare îl reprezintă întârzierile în livrarea unor sisteme antiaeriene Rheinmetall, pentru care Ministerul Apărării a emis o factură de penalități de 8,7 milioane de euro.

Deși această achiziție este anterioară și distinctă de contractele SAFE, situația evidențiază importanța respectării termenelor de livrare și a aplicării garanțiilor contractuale. AUR solicită Guvernului Niculescu să prezinte public, cu respectarea legislației privind informațiile clasificate, cronologia negocierilor, circuitul instituțional de aprobare și mecanismele de verificare a obligațiilor industriale.

Totodată, partidul AUR cere un audit independent al beneficiilor economice și industriale obținute de România și informarea periodică a Parlamentului privind stadiul livrărilor, aplicarea penalităților și respectarea angajamentelor asumate de furnizori”, mai menționează formațiunea.