Mai multe dintre cele mai mari bănci din Statele Unite ale Americii au defecțiuni tehnice care blochează sau îngreunează accesul clienților la serviciile digitale. Mii de utilizatori ai JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo și U.S. Bank au semnalat că nu pot să se autentifice în conturi, nu pot verifica soldurile sau nu pot efectua plăți și transferuri. Dificultăți au fost raportate și la serviciul de plăți Zelle. Problemele băncilor vin la doar 3 zile după ce SUA a ținut avionele civile la sol în urma unei defecțiuni la sistemele de comunicații.

Potrivit agențiilor Reuters și Associated Press, incidentele au apărut pe parcursul zilei de luni, 16 noiembrie, odată cu o creștere abruptă a sesizărilor înregistrate pe Downdetector, platforma care monitorizează funcționarea serviciilor digitale pe baza raportărilor transmise de utilizatori. Cele mai multe reclamații au vizat JPMorgan Chase, cea mai mare bancă americană după active, însă probleme au fost raportate și la alte instituții financiare.

Mii de reclamații înregistrate într-un interval de câteva ore

Amploarea problemelor a devenit vizibilă în cursul dimineții de luni, ora Statelor Unite, când numărul sesizărilor privind blocarea serviciilor bancare a început să crească accelerat. Downdetector înregistra aproximativ 4.500 de raportări privind Chase în jurul orei 10:30, ora coastei de vest a SUA (20:30, ora României).

Principala problemă semnalată a vizat imposibilitatea autentificării pe platforma web a băncii, însă numeroși clienți au reclamat dificultăți și în aplicația mobilă, la verificarea soldurilor și la procesarea tranzacțiilor. Unii utilizatori au indicat probleme inclusiv la bancomate sau la ghișeele sucursalelor, fără ca aceste situații să fie confirmate drept întreruperi generalizate.

Potrivit Business Insider, sesizări au fost înregistrate și pentru Capital One, Citibank și TD Bank, iar alte relatări din presa americană au menționat și banca Truist. Reprezentanții platformei de monitorizare subliniază însă că volumul raportărilor nu echivalează cu numărul total al clienților afectați și nu indică indisponibilitatea simultană a tuturor serviciilor unei bănci.

JPMorgan Chase confirmă defecțiunea: tranzacțiile durează mai mult, dar banii sunt accesibili

JPMorgan Chase a recunoscut oficial existența unei probleme tehnice care afectează funcționarea anumitor operațiuni bancare. Într-o declarație citată de Associated Press, un purtător de cuvânt al instituției a precizat că, din cauza defecțiunii, unele tranzacții se procesează mai lent decât în mod normal, dar clienții își păstrează accesul la conturi și la fondurile depuse.

Conducerea băncii a transmis că echipele tehnice lucrează pentru remedierea rapidă a situației. În paralel, serviciul de asistență Chase a anunțat pe rețeaua X că intervine pentru soluționarea disfuncționalităților din sistemul de internet banking, în timp ce unii utilizatori au primit notificări prin care erau sfătuiți să reîncerce conectarea ulterior.

Wells Fargo a suspendat temporar serviciile online

O confirmare oficială a venit și din partea Wells Fargo, una dintre cele mai mari instituții financiare americane. Potrivit NBC Chicago, banca a publicat pe site-ul propriu un mesaj prin care își informa clienții că serviciile bancare online sunt temporar indisponibile, precizând că aceștia își pot accesa în continuare conturile prin bancomate, sucursale și serviciul telefonic de asistență, disponibil permanent.

În cazul Bank of America, problemele au fost evidențiate atât prin sesizările utilizatorilor, cât și prin blocarea unor pagini web. Jurnaliștii Business Insider au constatat că una dintre paginile băncii afișa un mesaj de indisponibilitate a sistemului și le cerea clienților să revină mai târziu.

Nu există indicii pentru un atac cibernetic

Producerea simultană a acestor incidente a ridicat întrebări privind posibilitatea unui atac cibernetic coordonat asupra sistemului financiar american. Până în prezent, nu există însă dovezi confirmate public în acest sens.

Potrivit CNBC, o sursă familiarizată cu situația a arătat că nu există indicii privind implicarea unor atacatori informatici în defecțiunea de la JPMorgan și nici dovezi ale unei erori software comune care să afecteze simultan mai multe bănci.De asemenea, un reprezentant Chase citat de Associated Press a descris incidentul drept o problemă tehnică, nu una de securitate cibernetică.

Incidentele bancare, după problemele cu comunicațiile aviatice

Problemele bancare de luni au loc la numai câteva zile după o întrerupere semnificativă a serviciilor Microsoft, care a perturbat activitatea companiilor și a instituțiilor publice din mai multe țări, afectând platformele Outlook, Teams și asistentul de inteligență artificială Copilot. Tot săptămâna trecută, transportul aerian din Statele Unite a fost perturbat la nivel național, după ce o defecțiune tehnică a determinat Administrația Federală pentru Aviație (FAA) să suspende temporar decolările.