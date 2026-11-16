George Simion, primele declarații după ce a devenit tată a doua oară. Ce spune despre fiica sa, Maria

George Simion a făcut primele declarații după ce a devenit tată a doua oară
la Gândul, în emisiunea Subiectul Zilei
cu Răzvan Dumitrescu. Președintele AUR a spus că se simte binecuvântat de Dumnezeu după nașterea fetiței sale, care va purta numele Maria. A ajuns în platoul Gândul la doar 3 ore după ce a avut loc fericitul eveniment. Umărește emisiunea integral aici
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„Avem o fetiță, am fost foarte binecuvântați de Dumnezeu. S-a născut acum trei ore.În mod normal nu onoram invitația (la emisiune – n. red.), dar o promisiune este o promisiune și vreau să mă țin de cuvânt”, a spus George Simion, la Gândul.
Soții Simion au devenit astăzi părinți pentru a doua oară. Cei doi mai au împreună un băiețel în vârstă de doi ani, pe nume Radu.
Vestea venirii pe lume a micuței Maria vine la doar câteva săptămâni după ce Ilinca Simion a mărturisit că familia lor se va mări cu o fetiță.
Captură ecran a postării Ilincăi Simion
La finalul lunii octombrie, soția liderului AUR a dezvăluit, printr-o postare pe pagina personală de Instagram, sexul celui de-al doilea bebeluș al familiei.
George Simion și Ilinca s-au căsătorit în august 2022, în cadrul unei ceremonii organizate în localitatea Măciuca, din județul Vâlcea.