Președintele AUR, George Simion, a cerut, luni seară, în direct la Gândul, în cadrul emisiunii „Subiectul Zilei”, moderată de Răzvan Dumitrescu, înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care au fost folosite mașinile și angajații Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Solicitarea vine după dezvăluirile exclusive Gândul privind transportarea unor invitați la evenimentul privat cu un autoturism utilizat de echipa de protecție a fostului premier.

Liderul AUR a comentat imaginile și informațiile publicate de Gândul, care arată cum antreprenoarea Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și soțul acesteia, Gabriel Traian, au fost preluați de la Aeroportul Oradea cu un Volkswagen Touareg folosit de echipa SPP care îi asigură protecția lui Ilie Bolojan.

George Simion a criticat folosirea resurselor statului în interes personal

„Înțeleg că doamna produce genți și pantofi. Susține antreprenorii locali, a participat și la nunta fiicei domnului Bolojan, care a folosit resurse administrative pentru această nuntă… Și Nicușor Dan folosea mașina primăriei pentru scopuri personale”, a declarat George Simion, în direct la Gândul.

Președintele AUR l-a acuzat pe Ilie Bolojan că, în ciuda discursului public despre reformarea statului și reducerea cheltuielilor bugetare, nu ar lua măsuri reale pentru eliminarea risipei.

„Domnul Bolojan este acel reformator care, de fapt, nu vrea să facă nicio reformă și nicio tăiere reală din cheltuielile inutile ale statului, pentru că este susținut de o camarilă, de o grupare de interese și sper să se afle adevărul”, a afirmat liderul AUR.

George Simion cere PSD două comisii parlamentare de anchetă „la pachet”: una pentru folosirea SPP la nunta lui Bolojan și alta pentru achizițiile din programul SAFE

În cadrul aceleiași intervenții, George Simion a lansat o propunere către reprezentanții PSD, solicitând constituirea a două comisii parlamentare de anchetă. Prima ar urma să verifice utilizarea resurselor administrative în contextul nunții fiicei lui Ilie Bolojan, iar cea de-a doua ar viza achizițiile realizate prin programul european SAFE.

Liderul AUR a invocat declarațiile anterioare ale social-democraților referitoare la legalitatea unor achiziții din cadrul programului și a cerut clarificarea poziției acestora.

„Propun celor de la PSD, la pachet, o comisie de anchetă cu privire la nunta fiicei domnului Bolojan și folosirea de resurse administrative și una referitoare la achizițiile din programul SAFE, despre care spuneau că sunt ilegale și pe care se pare că le continuă”, a declarat George Simion.

Totodată, președintele AUR a solicitat explicații din partea miniștrilor în privința unei eventuale vânzări la bursă a unor participații deținute de stat în companiile publice.

„Aș vrea să spună exact miniștrii dacă sunt de acord cu vânzarea la bursă a acțiunilor din companiile de stat și în ce condiții”, a mai spus liderul AUR.

Anchetă exclusivă Gândul: Mașina SPP, folosită pentru transportul invitaților la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Gândul a dezvăluit în exclusivitate, într-o investigație publicată duminică, 15 noiembrie, că autoturismul Volkswagen Touareg utilizat de echipa de protecție a lui Ilie Bolojan a fost folosit pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale, Lucia Maria, cu Daniel Bota, eveniment organizat sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea.

Reporterii Gândul au surprins momentul în care Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului de încălțăminte și accesorii Musette, și soțul său, Gabriel Traian, au fost preluați de la Aeroportul Oradea și transportați la hotel cu autoturismul folosit de echipa SPP a fostului premier.

Potrivit informațiilor și imaginilor obținute de Gândul, agenții SPP au fost implicați și în alte activități legate de eveniment, inclusiv în deplasările din perioada pregătirilor pentru nuntă. Jurnaliștii au surprins, de asemenea, momentul în care agenții au ajutat la transferul bagajelor celor doi invitați între autoturisme, în noaptea evenimentului.

Dezvăluirile ridică semne de întrebare cu privire la folosirea resurselor Serviciului de Protecție și Pază pentru activități fără caracter oficial și la persoanele care au autorizat aceste deplasări.

Nu a fost stabilit oficial dacă transportul invitaților s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale sau a procedurilor interne ale SPP.

În acest context, George Simion solicită ca Parlamentul să verifice împrejurările în care au fost folosite autoturismul și personalul SPP, dar și să declanșeze, în paralel, o anchetă asupra achizițiilor din programul SAFE.