Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 18 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

La 18 noiembrie 1307, în orașul Altdorf, din cantonul Uri, Elveția, ar fi avut loc unul dintre cele mai cunoscute episoade din legendele europene. Wilhelm Tell, un vânător originar din satul Bürglen, ar fi fost acuzat de nesupunere față de autoritate după ce a refuzat să salute pălăria guvernatorului Hermann Gessler, reprezentant al puterii habsburgice. Drept pedeapsă, Gessler l-ar fi obligat să-și demonstreze măiestria în folosirea arbaletei printr-o încercare extrem de periculoasă: să nimerească un măr așezat pe capul propriului fiu. Dacă rata ținta, atât el, cât și copilul urmau să fie executați. Tell a reușit să lovească mărul fără să-și rănească băiatul. Legenda spune că avea asupra sa o a doua săgeată, pe care intenționa să o folosească împotriva guvernatorului dacă fiul său ar fi fost rănit. Povestea lui Wilhelm Tell a devenit una dintre cele mai importante legende naționale ale Elveției. Personajul simbolizează curajul, demnitatea, dragostea de familie și rezistența în fața abuzului de putere.

Jonah Lomu a fost unul dintre cei mai spectaculoși și influenți jucători de rugby din istorie. Născut pe 12 mai 1975 în Auckland, Noua Zeelandă, el a devenit celebru pentru combinația extraordinară de forță fizică, viteză și agilitate, calități rare pentru un sportiv de asemenea dimensiuni. A debutat în echipa națională a Noii Zeelande, celebra formație All Blacks, în 1994, la numai 19 ani. A devenit o adevărată senzație la Cupa Mondială din 1995, organizată în Africa de Sud, unde a marcat șapte eseuri și a impresionat lumea rugbyului, în special prin evoluția sa împotriva Angliei, în semifinală. În ciuda succesului, cariera sa a fost afectată de o boală renală gravă, sindromul nefrotic, diagnosticată în 1995. A fost nevoit să urmeze tratamente de dializă, iar în 2004 a primit un transplant de rinichi. A continuat să joace, demonstrând o voință extraordinară, dar problemele de sănătate i-au scurtat cariera. În total, a disputat 63 de meciuri pentru All Blacks și a marcat 37 de eseuri. A înscris 15 eseuri la edițiile Cupei Mondiale din 1995 și 1999, performanță care l-a consacrat în istoria competiției. La 18 noiembrie 2015, Jonah Lomu a murit subit, la Auckland, la numai 40 de ani. Dispariția sa a îndurerat lumea sportului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1906: Corneliu Baba 🇷🇴🎨 cunoscut mai ales pentru portretele sale, dar și pentru alte tipuri de tablouri și ilustrații de cărți

🎂1907: Compay Segundo 🇨🇺🪕 (Buena Vista Social Club)

🎂1919: Jocelyn Brando 🇺🇸🎬 sora mai în vârstă a actorului Marlon Brando

🎂1923: Alan Shepard 🇺🇸🧑🏻‍🚀primul astronaut american care a zburat în spațiu

🎂1950: Dennis Haskins 🇺🇸🎬 Saved by the Bell (1989 – 1993)

🎂1960: Kim Wilde 🇬🇧🎤 Kids in America (1981), Cambodia (1981), You Keep Me Hangin’ On (1986), You Came (1988)

🎂1962: Kirk Hammett 🇺🇸🎸 Metallica

🎂1963: Peter Schmeichel 🇩🇰⚽️ membru cheie al echipei naționale care a câștigat Campionatul European din 1992. Votat cel mai bun portar din lume în 1992 și 1993

🎂1970: Peta Wilson 🇦🇺🎬 cunoscută mai ales pentru rolul lui Nikita din serialul TV La Femme Nikita

🎂1974: Chloë Sevigny 🇺🇸🎬 American Psycho (2000), Dogville (2003), Zodiac (2007), American Horror Story (2012)

🎂1974: Lia Olguța Vasilescu 🇷🇴🗣️

Decese 🕯

🕯️1922: Marcel Proust 🇫🇷✒️ cunoscut mai ales datorită romanului În căutarea timpului pierdut (À la recherche du temps perdu), operă monumentală de ficțiune a secolului XX, publicată de Gallimard în șapte volume, redactate vreme de mai bine de 14 ani

🕯️1962: Niels Bohr 🇩🇰📜 Nobel pentru Fizică în 1922, a avut contribuții esențiale la înțelegerea structurii atomice și a mecanicii cuantice

🕯️1986: Gia Carangi 🇺🇸💃🏻 primul supermodel, a decedat la 26 de ani, de SIDA

🕯️1992: Radu Tudoran 🇷🇴✒️ lingvist, traducător și prozator, fratele cel mai mic al muzicianului Alexandru Bogza și al scriitorului Geo Bogza, autorul unor romane de mare succes, printre care se numără Un port la răsărit (1941, debutul său ca romancier) și celebrul Toate pânzele sus! (1954)

🕯️2002: James Coburn 🇺🇸🎬 The Magnificent Seven (1960), The Great Escape (1963), Hard Times (1975), The Last Hard Men (1976), Maverick (1994), Eraser (1996), Affliction (1997)

🕯️2005: Laura Hidalgo 🇦🇷🎬 actriță argentiniană 🇦🇷 de origine 🇷🇴

🕯️2015: Jonah Lomu 🇳🇿🏈 primul superstar al rugbyului mondial și unul dintre cei mai intimidanți jucători. A fost recunoscut ca unul dintre cei mai importanți jucători din toate timpurile; a decedat la doar 40 de ani

🕯️2017: Malcolm Young 🇬🇧🇦🇺🎸 muzician scoțiano-australian, co-fondator AC/DC

🕯️2020: Draga Olteanu-Matei 🇷🇴🎭🎬 Reprezentantă a generației de aur a teatrului românesc, a jucat în 90 de filme, în peste 50 piese de teatru și 100 roluri în televiziune

🕯️2021: Benone Sinulescu 🇷🇴🎤

Evenimente📋

📋🇱🇻 Letonia: Ziua națională. Proclamarea independenței (1918)

Calendar 🗒️

🗒️401: Vizigoții, conduși de regele Alaric I, traversează Alpii și invadează nordul Italiei

🗒️1307: După legenda lui Aegidius Tschudi, arestat pentru nesupunere în fața unui nobil, Wilhelm Tell este condamnat să tragă cu arbaleta într-un măr așezat pe capul fiului său, pentru a-și salva viața

🗒️1626: Bazilica Sfântul Petru din Roma este sfințită de Papa Urban al VIII-lea, după o perioadă de construcție de 120 de ani

🗒️1864: Este discutată și aprobată în Consiliul orașului, nouă stemă a Capitalei, având ca element principal imaginea Sfântului Dimitrie Basarabov, desemnat patronul orașului

🗒️1916: Bătălia de la Somme, bătălia cu cele mai mari pierderi din Primul Război Mondial, se încheie la egalitate, după 140 de zile de lupte

🗒️1926: George Bernard Shaw refuză sa accepte banii pentru Premiul Nobel, spunând: „Pot să-l iert pe Alfred Nobel pentru că a inventat dinamita, dar numai o persoană diabolică a putut să inventeze Premiul Nobel”

🗒️1928: Mickey Mouse, cunoscutul personaj din desenele animate ale lui Walt Disney, și-a făcut pentru prima oară apariția la Colony Theatre din New York, în filmul intitulat „Steamboat Willie”

🗒️1963: Premiera filmului istoric „Tudor”, în regia lui Lucian Bratu, film de referință în istoria cinematografiei românești. Pelicula evocă Revoluția de la 1821

🗒️1963: Primul telefon cu taste este introdus în circuitul comercial din SUA

🗒️1976: Parlamentul spaniol a aprobat un proiect de lege care viza instaurarea democrației, după 37 de ani de dictatură

🗒️1978: România intră, ca membru deplin, în Biroul „Grupului celor 77” din cadrul UNESCO

🗒️1978: Are loc sinuciderea în masă din Jonestown – Jim Jones a determinat peste 900 de membri ai sectei sale, inclusiv peste 200 de copii, să comită omoruri și să se sinucidă după ce au ingerat o băutură, Flavor Aid, cu aromă de struguri și cianură, la Jonestown, în Guyana, după ce unii membri ai sectei îl asasinaseră pe congressmanul american Leo Ryan. Dar nu toată lumea a murit de bunăvoie în acea zi, unii adepți fiind injectați cu forța cu soluția în care se afla cianură, în special copiii și persoanele mai în vârstă

🗒️1991: În timpul războiului de independență al Croației, Armata Populară Iugoslavă a capturat orașul croat Vukovar după un asediu de 87 de zile

🗒️1999: Guvernul României adoptă Ordonanța de Urgență privind înființarea Agenției pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activității de protecție a copilului, îndeplinind astfel una din condițiile impuse pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană

🗒️2002: Bursa de Valori București a fost admisă ca membru corespondent al Federației Europene a Burselor de Valori

🗒️2002: Se deschide primul Muzeu de matematică din lume la Gießen, Germania

🗒️2013: NASA lansează sonda spațială MAVEN pentru a studia atmosfera planetei Marte