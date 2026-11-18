Elena Lasconi, fostă președintă a USR și Nicușor Dan, fondatorul partidului, au fost rivali la alegerile prezidențiale din anul 2025. Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, primărița din Câmpulung-Muscel a făcut o serie de dezvăluiri despre șeful statului, demontându-i pe rând afirmațiile lansate în timpul campaniei prezidențiale.

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Cea mai mare dezinformare lansată de Nicușor Dan în timpul campaniei prezidențiale a fost, de departe, cea prezentată sub sloganul România onestă, a afirmat Elena Lasconi în studioul Gândul.

Lasconi: Adio electorat, adio partid, adio crezuri politice, adio tot

Dovada cea mai vizibilă în acest sens este faptul că șeful statului colaborează cu PSD, deși în campania electorală a desființat formațiunea politică, susținând că e altfel decât restul candidaților, explicat fosta vedetă Pro TV. O

„E clar că Nicușor Dan a fost pe față cu PSD de multă vreme. Asta este România onestă. Bine ați venit! Deci, despre ce vorbim? Cum vă explicați lucrul pe care l-am descris mai devreme? Adio electorat, adio partid, adio crezuri politice, adio tot. Bine ați venit, PSD. Cum? Cum socială asta? Cum e posibil? Când toată campania… Doamna l-a scornit totuși. În campania de la prezidențiale de acum și un an și un pic, ne sugruma cu ideea că el e altfel decât Crin Antonescu, că nu-i place PSD, că nu s-ar vedea niciodată cu PSD și acum are guvern cu PSD. Cum? Nu el s-a votat”.

Recomandarea Elenei Lasconi pentru electorat

Astfel, pornind de la cazul Nicușor Dan, politiciana le-a recomandat cetățenilor să fie mult mai atenți la mesajele lansate de candidații la funcția de președinte, evaluându-i după rezultatele lor concrete.

„De ce nu reușim să vedem cu adevărat cine sunt oamenii care ne conduc și care vor să ne conducă? De ce nu ne uităm niciodată ce au livrat și ce au făcut concret pentru România? Pentru scara blocului? Pentru șanțul din fața casei și trotuarul din fața casei? Dacă s-au implicat în ceva? Dacă au reușit să salveze viața cuiva? Ce gânduri are minte? E posibil să nu se mărească TVA-ul? E posibil să nu bagi PSD-ul la guvernare? E posibil să faci asta și asta și asta? Cine l-a votat?”

„Mi s-a luat vălul de pe ochi”

În aceeași intervenție, politiciana a mărturisit că multe acuzații lansate de Nicușor Dan la adresa ei, chiar în timpul campaniei prezidențiale din 2025, erau false, lucru pe care îl poate dovedi oricând. „După ce mi s-a luat vălul de pe ochi, pot să cred orice despre el. Nu are caracter”, a conchis Lasconi.