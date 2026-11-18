Ce cumpără românii de Black Friday, de fapt? Care este cel mai bine vândut produs pe eMAG, în România.

Ce cumpără românii de Black Friday, de fapt?

Potrivit bilanțurilor oficiale eMAG de până acum (inclusiv datele din ediția din noiembrie 2026), cosmeticele, produsele de îngrijire personală și detergenții rămân cele mai cumpărate produse de pe platformă, de Black Friday, ca număr de bucăți vândute.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Produsele cosmetice și de îngrijire personală se află pe locul 1 ca volum de unități.

În mod constant, acestea trec pragul de 1 milion de bucăți vândute într-o singură zi de Black Friday (inclusiv la ediția din 2026).

Aici sunt incluse gelurile de duș, șampoanele, cremele, produsele de machiaj și pasta de dinți.

Dintre toate, gelurile de duș (în special cele la recipiente mari, de tip family pack sau seturi promoționale de 2-3 bucăți) sunt constantele care ocupă primul loc ca volum de unități vândute.

Record istoric la Black Friday 2026 pentru eMAG

Cea de-a 16-a ediție a evenimentului Black Friday organizat de eMAG, desfășurată vineri, 6 noiembrie 2026, a stabilit un nou record absolut pentru comerțul online din România.

Retailerul a înregistrat comenzi în valoare totală de peste 1,041 miliarde de lei, depășind în premieră bariera psihologică de un miliard de lei și marcând un avans de aproximativ 55 de milioane de lei (+5,6%) comparativ cu ediția din 2025.

Interesul cumpărătorilor s-a manifestat încă de la primele ore ale dimineții, un sfert din valoarea totală a zilei – respectiv 259 de milioane de lei – fiind generată în primele 30 de minute de la startul campaniei.

Pe parcursul întregului eveniment, peste 714.000 de clienți au comandat un total de peste 4,1 milioane de produse, volum în creștere cu 17% (aproximativ 600.000 de articole în plus) față de anul anterior.

Un rol esențial în această performanță l-au avut abonații serviciului Genius, care au înregistrat o medie de 7,2 produse în coș și o valoare medie a comenzilor de 1.612 lei per client.

Produsele de uz zilnic preiau conducerea în coșul de cumpărături

Datele raportate la finalul campaniei indică o maturizare a comportamentului de consum și o reorientare către bunurile de larg consum.

Categoriile precum cosmeticele, suplimentele alimentare, îngrijirea personală, băcănia, băuturile, produsele pentru curățenie și cele destinate animalelor de companie au susținut două treimi din creșterea totală a volumului de produse vândute.

În schimb, segmentele tradiționale de tehnologie au consemnat ajustări în jos ale volumelor comandate. Categoria de telefoane, tablete și accesorii a scăzut cu aproximativ 25%, în timp ce segmentul de televizoare, sisteme audio-video și gaming a înregistrat un minus de 18%.

Dincolo de achizițiile recurente, evenimentul a bifat și tranzacții speciale încă din prima jumătate de oră, printre care vânzarea unui apartament și a 12 autoturisme, alături de o creștere de peste patru ori a vânzărilor de bilete la festivaluri.

Plățile cu cardul și livrarea la easybox ating noi maxime

Pe palierul operațional și financiar, ediția din 2026 a confirmat preferința românilor pentru soluțiile digitale și flexibile.

Plata cu cardul a atins un nivel record, reprezentând 86,8% din totalul tranzacțiilor, în timp ce una din trei comenzi a fost achitată în rate, prin intermediul soluției eMAG Wallet sau al cardurilor bancare partenere.

Din punct de vedere logistic, rețeaua de lockere easybox a rămas principala opțiune de livrare, atrăgând 57,5% din totalul comenzilor plasate la nivel național.

Mai mult, în localitățile unde această infrastructură este disponibilă, 86,09% dintre comenzile eligibile au fost direcționate către lockere, în timp ce livrarea clasică prin curier a acoperit 40,22% din totalul comenzilor.