Un cutremur puternic, cu magnitudinea estimată inițial la 5,6, a fost semnalat în România în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:49. Seismul ar fi avut epicentrul în zona localității Bisoca, județul Buzău, și ar putea fi cel mai puternic cutremur înregistrat în țara noastră de la începutul acestui an.

Dacă magnitudinea de 5,6 a seismului semnalat în această noapte va fi confirmată, acesta va deveni cel mai puternic cutremur produs în România în 2026. Până acum, recordul anului era deținut de seismul din 19 octombrie 2026, cu magnitudinea de 4,8, produs la ora 11:52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 124,1 kilometri. Cutremurul a fost resimțit inclusiv în București, dar nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Anterior, cel mai important seism al anului avusese loc pe 26 februarie, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,5.

Potrivit unei alerte emise de sistemul Android Earthquake Alerts, seismul s-ar fi produs la aproximativ 19 kilometri de localitatea Bisoca, în apropierea zonei seismice Vrancea.

Alerta indică o magnitudine estimată de 5,6, valoare care urmează să fie confirmată de specialiști. Pe harta sistemului de avertizare sunt menționate România, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și Turcia drept țări potențial afectate de mișcarea seismică.

Cutremurul a fost semnalat la ora 02:49, în cursul nopții, iar informațiile au apărut la doar câteva minute după producerea presupusului eveniment.

Magnitudinea și localizarea exactă sunt, deocamdată, preliminare. Datele transmise de sistemele automate de alertare pot suferi modificări în urma analizelor efectuate de seismologi.

„La data si ora: 2026-11-18 00:48:52.76 UTC s-a produs un cutremur cu magnitudinea Mw=5.8, in intervalul de magnitudine Mmin=5.4 și Mmax=6.1. Coordonate eveniment: LAT=45.7855 și LON=26.3602, la adancimea H=129.15 km.”