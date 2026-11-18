Sute de angajați STB au primit până în prezent preavize de concediere, printre ei fiind și cazuri sociale dramatice. De exemplu, un angajat din Direcția de Transport care a primit înștiințare că urmează să fie concediat ar fi bolnav de leucemie, în timp ce alți angajați de pe lista neagră ar fi unici întreținători de familie.

Este epurare în rândul liderilor sindicatelor nereprezentative, au susținut surse STB în exclusivitate pentru Gândul.

Este vorba despre Valer Ciobănescu, Gabriel Popa, Marian Tudoran sau Mihai Trancă. Ultimul de pe listă ar fi grav bolnav, operat la gât și vorbește doar cu ajutorul unui dispozitiv special.

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Surse STB au precizat pentru Gândul că pe lista celor care urmează să fie concediați se află inclusiv bolnavi de cancer și de leucemie, cum este cazul unui bărbat angajat în Direcția Transport.

De asemenea, sunt angajați care sunt unici întreținători de familie, care au copii minori și care ar fi primit preavize de concediere.

Drama lui Valer Ciobănescu, șoferul de autobuz și lider de sindicat care a primit preaviz de concediere din STB

Este și cazul lui Valer Ciobănescu, situație relatată zilele trecute de Gândul. Acesta are soția grav bolnavă și nu are venit.

Valer Ciobănescu, președinte al Sindicatului Transpublic din STB și șofer de autobuz a primit zilele trecute preaviz de concediere din cadrul societății, la vârsta de 58 de ani.

Bărbatul a declarat pentru Gândul că va ataca în instanță decizia de concediere, mai ales că nici soția sa nu are venit, fiind grav bolnavă. În trecut, Ciobănescu a mai fost concediat de două ori, dar de fiecare dată a avut câștig de cauză în justiție.

Peste 800 de angajați STB, inclusiv șoferi și vatmani, ar urma să fie concediați

Peste 800 de angajați STB, inclusiv șoferi și vatmani, ar urma să fie concediați până la finalul anului. Preavizele au fost deja înmânate de săptămâna trecută.

STB se află în insolvență din septembrie 2026 din cauza datoriilor istorice de ordinul miliardelor de lei.

Primarul general, Ciprian Ciucu: „Este singura noastră șansă de a salva STB”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reafirmat sprijinul ferm pentru continuarea reorganizării companiei, subliniind că intrarea în insolvență a fost un pas absolut necesar pentru evitarea falimentului. Edilul a amintit că a solicitat anterior conducerii și sindicatelor un plan de restructurare și digitalizare, însă acesta nu a fost prezentat în cele șase luni acordate.

„Este singura noastră șansă de a salva STB: acest proces de insolvență. De a salva locurile de muncă ale oamenilor cinstiți care muncesc în STB”, a declarat primarul Capitalei. El a lansat și un avertisment dur: dacă procedura de insolvență nu se va finaliza cu succes în următorii trei-patru ani, singura alternativă va fi falimentul.

Situația STB la ora actuală