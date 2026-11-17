Echipa națională a României a disputat marți, de la ora 21:45, ultimul meci din grupa UEFA Nations League, împotriva Bosniei-Herțegovina, la Zenica.

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Bosnia – România a fost ultimul meci din actuala campanie de Liga Națiunilor. Tricolorii au avut nevoie de o victorie care să permită evitarea barajului pentru a rămâne în Liga B. Din păcate, echipa României a pierdut în fața echipei Bosnia-Herțegovina cu scorul de 2-1.

Scorul a fost deschis pentru echipa României, încă din minutul 6, de către Bîrligea. A șutat cu piciorul drept, după o pasă perfectă de la Dennis Man. Apoi, în minutul 44, a fost dat un nou gol: Tahirovic a egalat, după o gafă comisă de Andrei Raţiu. Fundaşul a respins greşit în faţa porţii, iar mijlocaşul bosniacilor l-a învins pe Hindrich. Scorul a devenit 1:1.

Al doilea gol din partea Bosniei, în minutul 82

La pauză, Bosnia și România au fost la egalitate, 1-1, la fel ca Polonia și Suedia. După pauză, în minutul 65, au avut loc schimbări pentru România: de pe teren au ieșit Andrei Ratiu, Ianis Hagi, Daniel Birligea. Au intrat: Tony Strata, Marius Corbu, Florinel Coman. În minutul 75, Gică Hagi făcut și ultima schimbare. Cătălin Cîrjan a intrat pe teren în locul lui Vladimir Screciu.

Al doilea gol din partea Bosniei a venit în minutul 82, când Esmir Bajraktarevic a prins un șut foarte bun la colțul scurt și l-a învins pe Otto Hindrich. În celălalt meci al grupei, Polonia și Suedia au terminat la egalitate, scor 1-1. Prin urmare, România a încheiat grupa pe ultimul loc, cu trei puncte, în urma Poloniei, care a acumulat cinci puncte.

Gică Hagi: „Suntem încrezători”

„Avem ambiție, ne dorim să câștigăm. Suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte bună, dar suntem încrezători. Vrem să facem un meci mare, să facem ambele faze foarte bine. Suntem la echipa națională, trebuie să câștigi și să produci rezultate.

Am reflectat într-o zi de pauză, iar aici am luat decizia și am schimbat puțin primul 11. Aștept de la toți care intră în teren să facă diferența, să stăm mental foarte bine, trebuie să avem mintea conectată la meci. Sper să ducem 90 de minute la un ritm și o intensitate foarte bună”, a spunea Gică Hagi cu o jumătate de oră înainte de meci, la Antena 1.

Sursa foto: George Fluster/Mediafax Foto