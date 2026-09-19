Prima pagină » Actualitate » Trump anunță că SUA vor avea control total asupra securității insulei Groenlanda, în cadrul unui acord istoric

Trump anunță că SUA vor avea control total asupra securității insulei Groenlanda, în cadrul unui acord istoric

Trump anunță că SUA vor avea control total asupra securității insulei Groenlanda, în cadrul unui acord istoric
Acord istoric pentru securitatea Groenlandei / Sursa FOTO: Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au ajuns la un acord care va permite Americii să își extindă semnificativ prezența militară pe insula arctică. Potrivit liderului de la Casa Albă, SUA vor putea bloca instalarea unor baze sau investiții strategice ale adversarilor săi pe insula aflată sub posesiune daneză.

Donald Trump a anunțat acordul printr-un mesaj publicat pe Truth Social.

Acord total, „pentru totdeauna”

Potrivit președintelui SUA, acordul nu are termen de expirare și oferă Washingtonului posibilitatea de a lua măsurile pe care le consideră necesare pentru apărarea Groenlandei și a Statelor Unite. Trump a susținut că Statele Unite vor avea „FOREVER (pentru totdeauna)” capacitatea de a acționa pentru securizarea și apărarea insulei, în baza acordului negociat cu reprezentanții Danemarcei și Groenlandei.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Sunt încântat să anunț că Statele Unite ale Americii au încheiat un acord cu Regatul Danemarcei și Groenlanda, care oferă Statelor Unite un control permanent asupra securității și a tuturor celorlalte nevoi din Groenlanda, abordând complet toate preocupările noastre americane.

Nu va exista niciun cost pentru Statele Unite!

La îndrumarea mea, am lucrat cu reprezentanții Danemarcei și Groenlandei pentru a garanta că Statele Unite vor avea pentru totdeauna capacitatea completă de a face ceea ce este necesar în  Groenlanda pentru a asigura și apăra securitatea Groenlandei și a Statelor Unite ale Americii.

În plus, de acum înainte, niciun adversar american nu poate avea vreodată o bază în Groenlanda, să aibă o prezență militară în Groenlanda sau să facă investiții sensibile în Groenlanda, fără aprobarea noastră scrisă expresă.

De peste 100 de ani, președinții cunosc importanța strategică a Groenlandei, dar niciunul dintre ei nu a reușit să facă nimic în această privință. Sunt mândru să fiu președintele care a abordat permanent și concludent această situație foarte importantă. Acesta este un acord de «viață infinită», nu există sfârșit!

Suntem foarte onorați și mândri de ceea ce tocmai s-a întâmplat și tot ceea ce s-a convenit astăzi va fi prețuit de poporul american.

Crește prezența militară americană în zona Arctică

Vom începe imediat procesul de dezvoltare a unei mari prezențe militare în partea corespunzătoare a Groenlandei, dintre care sunt multe. Vom lucra cu oamenii din Groenlanda în dezvoltarea și construcția sa. Această soluție este una excelentă pentru Statele Unite ale Americii, Danemarca, Groenlanda și pentru toți aliații noștri.

Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu oamenii minunați din Danemarca și Groenlanda pentru un viitor magnific în ceea ce privește această parcelă mare și extrem de strategică de teren. Vom fi foarte protectori! Acesta este un vis devenit realitate pentru Statele Unite ale Americii”, a transmis Trump.

Anunțul oferă Statelor Unite o influență sporită asupra securității unei regiuni devenite tot mai importante în competiția geopolitică din Arctica.

Reuters precizează că acordul ar urma să ducă la o creștere importantă a prezenței militare americane în Groenlanda. Statele Unite sunt, deja, prezente militar în Groenlanda prin Pituffik Space Base, fosta Thule Air Base. Baza, situată la aproximativ 1.200 de kilometri nord de Cercul Polar, este cea mai nordică instalație a Departamentului american al Apărării și are un rol important în avertizarea timpurie privind rachetele, operațiunile spațiale și supravegherea Arcticii.

Prezența militară americană în zonă are o istorie de peste șapte decenii. Acordul de apărare dintre Statele Unite și Danemarca din 1951 a creat cadrul pentru instalarea forțelor americane în Groenlanda și pentru construirea bazei de la Thule, redenumită ulterior Pituffik Space Base.

America asigură securitatea, Danemarca rămâne cu suveranitatea

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei și are propriul guvern, în timp ce politica externă și apărarea implică în continuare Copenhaga. Acordul anunțat de Trump nu reprezintă un transfer de suveranitate către Statele Unite.

La începutul anului, declarațiile repetate ale președintelui american privind controlul asupra Groenlandei au provocat tensiuni serioase cu Danemarca și cu alți aliați europeni. Copenhaga a insistat atunci că suveranitatea asupra insulei nu este negociabilă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Alertă pe aeroportul din Luxemburg. Traficul aerian, oprit după apariția unor drone
08:43
Alertă pe aeroportul din Luxemburg. Traficul aerian, oprit după apariția unor drone
TURISM Castelul din România care a fost inclus în Top 10 european, alături de palatele Buckingham și Versailles
08:26
Castelul din România care a fost inclus în Top 10 european, alături de palatele Buckingham și Versailles
NEWS ALERT Guvernul s-a răzgândit în privința burselor elevilor. Câți bani se vor primi în 2026-2027. Ce se întâmplă cu plata în vacanțe
07:49
Guvernul s-a răzgândit în privința burselor elevilor. Câți bani se vor primi în 2026-2027. Ce se întâmplă cu plata în vacanțe
ACTUALITATE 19 Septembrie, calendarul zilei: Jeremy Irons împlinește 78 de ani, Laurențiu Reghecampf 51
07:15
19 Septembrie, calendarul zilei: Jeremy Irons împlinește 78 de ani, Laurențiu Reghecampf 51
EXCLUSIV Sindicatul Metrorex amenință din nou cu închiderea metroului. Marian Artimon, lider USLM: „Facem grevă legal, nu mai putem fi sfidați”
06:30
Sindicatul Metrorex amenință din nou cu închiderea metroului. Marian Artimon, lider USLM: „Facem grevă legal, nu mai putem fi sfidați”
CONTROVERSĂ Fritz, prins între Bolojan și Mureșan. Cum a trecut liderul USR, în mai puțin de cinci luni, de la „nu mai negociem niciun Guvern cu PSD” la „evident că discutăm, inclusiv cu PSD”
06:00
Fritz, prins între Bolojan și Mureșan. Cum a trecut liderul USR, în mai puțin de cinci luni, de la „nu mai negociem niciun Guvern cu PSD” la „evident că discutăm, inclusiv cu PSD”
Mediafax
Pact istoric pentru Arctica. „Bun pentru NATO și Europa”, reacționează europenii
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Cancan.ro
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Generalul Bălăceanu spulberă o mare iluzie: „Războiul hibrid nu permite invocarea Articolului 5”. Soluția la îndemână
Mediafax
„Marele Râu Artificial”. Ce se afla sub nisipul deșertului Sahara
Click
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”
Digi24
EXCLUSIV Răspunsul premierului desemnat Siegfried Mureșan, întrebat dacă a fost nominalizat pentru a pica și a-i face loc lui Grindeanu
Cancan.ro
Prima sentință în cazul crimei din Cenei. Câți ani de închisoare a primit ucigașul lui Mario Berinde
Ce se întâmplă doctore
Lucrurile pe care nu e bine să le dai din casă. Se spune că odată cu ele pleacă norocul și sporul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Un risc crescut de deces i-a fost asociat unui antibiotic folosit la infecțiile urinare și pneumonie
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
EXCLUSIV Războiul din Ucraina agită Marea Neagră, care ar putea deveni „a doua strâmtoare Ormuz”. E pe cale să fie decretată zonă cu risc ridicat
06:00
Războiul din Ucraina agită Marea Neagră, care ar putea deveni „a doua strâmtoare Ormuz”. E pe cale să fie decretată zonă cu risc ridicat
EXCLUSIV Un spărgător binecunoscut în lumea hoților din București, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este bănuit că a atacat fetițe și în alte țări
05:00
Un spărgător binecunoscut în lumea hoților din București, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este bănuit că a atacat fetițe și în alte țări
REACȚIE Papahagi îi ia apărarea lui Nicușor Dan: „E de vină pentru toate”
23:35
Papahagi îi ia apărarea lui Nicușor Dan: „E de vină pentru toate”
CONTROVERSĂ Donald Trump interzice accesul CNN, MSNOW și Politico la Casa Albă. Cum își motivează președintele american decizia
22:54
Donald Trump interzice accesul CNN, MSNOW și Politico la Casa Albă. Cum își motivează președintele american decizia
FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din Transcarpatia: „A fost o discuție sinceră și necesară”. Ce asigurări le-a dat președintele
22:35
Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din Transcarpatia: „A fost o discuție sinceră și necesară”. Ce asigurări le-a dat președintele
RĂZBOI O dronă ucraineană a lovit turnul de răcire al unei centrale nucleare din Rusia. Unitatea era complet operațională în momentul impactului
22:29
O dronă ucraineană a lovit turnul de răcire al unei centrale nucleare din Rusia. Unitatea era complet operațională în momentul impactului

Cele mai noi

Trimite acest link pe