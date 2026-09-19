Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au ajuns la un acord care va permite Americii să își extindă semnificativ prezența militară pe insula arctică. Potrivit liderului de la Casa Albă, SUA vor putea bloca instalarea unor baze sau investiții strategice ale adversarilor săi pe insula aflată sub posesiune daneză.

Donald Trump a anunțat acordul printr-un mesaj publicat pe Truth Social.

Acord total, „pentru totdeauna”

Potrivit președintelui SUA, acordul nu are termen de expirare și oferă Washingtonului posibilitatea de a lua măsurile pe care le consideră necesare pentru apărarea Groenlandei și a Statelor Unite. Trump a susținut că Statele Unite vor avea „FOREVER (pentru totdeauna)” capacitatea de a acționa pentru securizarea și apărarea insulei, în baza acordului negociat cu reprezentanții Danemarcei și Groenlandei.

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„Sunt încântat să anunț că Statele Unite ale Americii au încheiat un acord cu Regatul Danemarcei și Groenlanda, care oferă Statelor Unite un control permanent asupra securității și a tuturor celorlalte nevoi din Groenlanda, abordând complet toate preocupările noastre americane.

Nu va exista niciun cost pentru Statele Unite!

La îndrumarea mea, am lucrat cu reprezentanții Danemarcei și Groenlandei pentru a garanta că Statele Unite vor avea pentru totdeauna capacitatea completă de a face ceea ce este necesar în Groenlanda pentru a asigura și apăra securitatea Groenlandei și a Statelor Unite ale Americii.

În plus, de acum înainte, niciun adversar american nu poate avea vreodată o bază în Groenlanda, să aibă o prezență militară în Groenlanda sau să facă investiții sensibile în Groenlanda, fără aprobarea noastră scrisă expresă.

De peste 100 de ani, președinții cunosc importanța strategică a Groenlandei, dar niciunul dintre ei nu a reușit să facă nimic în această privință. Sunt mândru să fiu președintele care a abordat permanent și concludent această situație foarte importantă. Acesta este un acord de «viață infinită», nu există sfârșit!

Suntem foarte onorați și mândri de ceea ce tocmai s-a întâmplat și tot ceea ce s-a convenit astăzi va fi prețuit de poporul american.

Crește prezența militară americană în zona Arctică

Vom începe imediat procesul de dezvoltare a unei mari prezențe militare în partea corespunzătoare a Groenlandei, dintre care sunt multe. Vom lucra cu oamenii din Groenlanda în dezvoltarea și construcția sa. Această soluție este una excelentă pentru Statele Unite ale Americii, Danemarca, Groenlanda și pentru toți aliații noștri.

Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu oamenii minunați din Danemarca și Groenlanda pentru un viitor magnific în ceea ce privește această parcelă mare și extrem de strategică de teren. Vom fi foarte protectori! Acesta este un vis devenit realitate pentru Statele Unite ale Americii”, a transmis Trump.

Anunțul oferă Statelor Unite o influență sporită asupra securității unei regiuni devenite tot mai importante în competiția geopolitică din Arctica.

Reuters precizează că acordul ar urma să ducă la o creștere importantă a prezenței militare americane în Groenlanda. Statele Unite sunt, deja, prezente militar în Groenlanda prin Pituffik Space Base, fosta Thule Air Base. Baza, situată la aproximativ 1.200 de kilometri nord de Cercul Polar, este cea mai nordică instalație a Departamentului american al Apărării și are un rol important în avertizarea timpurie privind rachetele, operațiunile spațiale și supravegherea Arcticii.

Prezența militară americană în zonă are o istorie de peste șapte decenii. Acordul de apărare dintre Statele Unite și Danemarca din 1951 a creat cadrul pentru instalarea forțelor americane în Groenlanda și pentru construirea bazei de la Thule, redenumită ulterior Pituffik Space Base.

America asigură securitatea, Danemarca rămâne cu suveranitatea

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei și are propriul guvern, în timp ce politica externă și apărarea implică în continuare Copenhaga. Acordul anunțat de Trump nu reprezintă un transfer de suveranitate către Statele Unite.

La începutul anului, declarațiile repetate ale președintelui american privind controlul asupra Groenlandei au provocat tensiuni serioase cu Danemarca și cu alți aliați europeni. Copenhaga a insistat atunci că suveranitatea asupra insulei nu este negociabilă.