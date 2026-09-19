Guvernul s-a răzgândit în privința burselor elevilor. Câți bani se vor primi în 2026-2027. Ce se întâmplă cu plata în vacanțe

Guvernul a stabilit regulile pentru bursele elevilor în anul școlar 2026-2027 și a renunțat la una dintre modificările care ar fi afectat direct elevii din familiile vulnerabile.

Așadar, bursele sociale vor fi acordate inclusiv în vacanțe, conform unui comunicat. Guvernul și Ministerul Educației au renunțat la aproape toate modificările privind bursele elevilor din proiectul pus în consultare publică. Bursa de merit va fi de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice vor avea o valoare de 300 de lei. Important pentru părinți și elevi: bursele sociale vor fi plătite în continuare inclusiv în vacanțele școlare.

Executivul a aprobat modificarea metodologiei-cadru de acordare a burselor pentru elevi. Forma finală diferă semnificativ de proiectul lansat inițial în consultare publică, Guvernul și Ministerul Educației renunțând la aproape toate schimbările avute inițial în vedere.

Practic, au rămas modificările referitoare la cuantumul burselor pentru anul școlar 2026-2027 și clarificarea perioadei în care o elevă care revine la școală după naștere este considerată reintegrată.

Bursa de merit, 450 de lei pe lună

Potrivit formei aprobate de Guvern, elevii vor putea beneficia de trei categorii principale de burse finanțate de la bugetul de stat.

Bursa de merit va fi de 450 de lei pe lună, în timp ce bursa socială va avea o valoare de 300 de lei lunar. Tot 300 de lei pe lună va fi și bursa tehnologică.

Bursa de merit este destinată elevilor din învățământul gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual. Bursa socială poate fi acordată elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual, iar bursa tehnologică este destinată celor care urmează învățământul profesional, inclusiv dual.

În cazul mamelor minore care se întorc la școală după naștere, sprijinul financiar ajunge la 700 de lei pe lună. Bursa poate fi acordată, în condițiile legii, și după împlinirea vârstei de 18 ani.

Guvernul a renunțat la tăierea burselor sociale în vacanțe

Schimbarea importantă față de proiectul inițial privește bursele sociale. Ministerul Educației propusese ca acestea să fie acordate numai pe durata cursurilor, ceea ce ar fi însemnat că elevii nu ar mai fi primit sprijinul financiar în vacanțele școlare.

Varianta nu a mai ajuns însă în forma adoptată de Guvern. Astfel, bursa socială va fi plătită în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în vacanțe.

În schimb, bursele de merit și cele tehnologice sunt acordate în perioada cursurilor școlare și în anumite perioade destinate pregătirii și susținerii examenelor naționale, conform regulilor în vigoare.

Ce alte burse pot primi elevii

Elevii pot beneficia și de alte forme de sprijin financiar. Metodologia permite acordarea unor burse în baza contractelor încheiate cu operatori economici, persoane juridice sau persoane fizice, dar și a unor burse finanțate de administrațiile locale sau județene. Acestea pot fi cumulate cu bursele finanțate de la bugetul de stat, dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege.

Prin decizia adoptată vineri, Guvernul păstrează astfel plata burselor sociale inclusiv în vacanțe, după ce varianta inițială a proiectului prevedea limitarea lor la perioada cursurilor.