Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 2 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Leo Iorga s-a născut pe 2 decembrie 1964, în Arad, și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți soliști rock din România. A fost apreciat pentru vocea puternică și interpretările pline de energie. A devenit celebru în special ca solist al trupei Compact, alături de care a interpretat melodii îndrăgite precum Fata din vis, Să te gândești la mine, Trenul pierdut și Cine ești tu oare?. Ulterior, a colaborat cu alte formații, printre care Schimbul 3 și Pact, continuând să urce pe scenă și să se întâlnească cu publicul său. Leo Iorga a murit pe 2 noiembrie 2019, la vârsta de 54 de ani, după o luptă îndelungată cu un cancer pulmonar. A rămas în memoria publicului drept una dintre vocile reprezentative ale rockului românesc, iar cântecele sale continuă să fie ascultate și apreciate şi astăzi.

Pier Paolo Pasolini, născut pe 5 martie 1922, la Bologna, Italia, a fost unul dintre cei mai importanți și controversați intelectuali italieni ai secolului al XX-lea. Poet, romancier, eseist și regizor, Pasolini a abordat în operele sale teme precum sărăcia, inegalitățile sociale, religia, sexualitatea și transformările societății moderne. A devenit cunoscut atât prin romanele sale, precum Ragazzi di vita, cât și prin filmele care au provocat dezbateri intense. Printre cele mai importante creații cinematografice se numără Accattone (1961), Evanghelia după Matei (1964), Il Decameron (1970) și Salò sau cele 120 de zile ale Sodomei (1975). Pasolini a fost o voce critică față de consumerism, conformism și abuzurile instituțiilor, iar pozițiile sale incomode l-au transformat într-o figură marcantă a culturii europene. A fost găsit mort la 2 noiembrie 1975, la Ostia, lângă Roma, în circumstanțe violente care au provocat numeroase controverse de-a lungul deceniilor. Prin opera sa literară și cinematografică, Pier Paolo Pasolini a lăsat o moștenire culturală importantă, continuând să inspire artiști, cineaști și intelectuali din întreaga lume.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1699: Jean-Baptiste-Siméon Chardin 🇫🇷🎨 unul dintre cei mai mari artiști ai secolului al XVIII-lea. Este în special cunoscut ca maestru al naturilor moarte, al scenelor de viață și al portretelor

🎂1755: Marie Antoinette 🇫🇷♛ La 15 ani s-a măritat cu Ludovic al XVI-lea al Franței, devenind astfel regină a Franței. A murit executată prin ghilotinare, în toiul Revoluției Franceze, în 1793, sub acuzația de înaltă trădare, nedovedită însă

🎂1865: Warren G. Harding 🇺🇸🗣️ al 29-lea președinte al SUA. A fost al șaselea președinte american care a decedat în decursul mandatului său prezidențial

🎂1913: Burt Lancaster 🇺🇸🎬 laureat Oscar, binecunoscut publicului pentru fizicul său atletic și zâmbetul cuceritor care l-au transformat într-un adevărat Don Juan al marelui ecran

🎂1964: Lucian Pahonțu 🇷🇴 director al Serviciului de Protecție și Pază (SPP)

🎂1974: Nelly 🇺🇸🎤 unul dintre cei mai bine vânduți rapperi din toate timpurile, având peste 40 de milioane de discuri vândute

Decese 🕯

🕯️1816: Gheorghe Șincai 🇷🇴✒️ Ca director al învățământului greco-catolic din Transilvania, a adus o contribuție fundamentală în acțiunea de răspândire a culturii în mediul rural. A elaborat alături de Samuil Micu prima gramatică tipărită a limbii române: Elementa linguae daco-romanae sive valachicae (Viena, 1780)

🕯️1950: George Bernard Shaw 🇬🇧✒️ unul din cei mai importanți dramaturgi de limbă engleză de la William Shakespeare. S-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru, cât și în calitate de critic de artă și publicist politic

🕯️1975: Pier Paolo Pasolini 🇮🇹🎥 Filmele sale au stârnit controverse datorită subiectelor alese, ideilor puse în dezbatere și a raportării la sexualitate. Printre ele se numără Mamma Roma (1962), Teorema (1968), Il Decameron (1970) și Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). A fost asasinat în 1975, în circumstanțe neclarificate complet până astăzi

🕯️2019: Leo Iorga 🇷🇴🎤 vocalist al formațiilor Pacific, Cargo, Compact, Schimbul 3, Pacifica, PACT by Leo Iorga & Adi Ordean și Compact B. Decedat la 54 de ani, de cancer pulmonar (fuma uneori chiar și 4 pachete de țigări pe zi)

Evenimente📋

📋💀 Ziua Morților („pomenirea tuturor credincioșilor răposați”, sărbătorită în calendarul romano-catolic)

📋🆘 Ziua internaţională a încheierii impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor

Calendar 🗒️

🗒️1570: Incendiu care s-a întins din Olanda până în Jütland, în care au fost transformate în cenușă peste 100.000 de locuințe

🗒️1721: Țarul Petru cel Mare este proclamat împărat a toate Rusiile

🗒️1769: Exploratorul spaniol Gaspar de Portolá a descoperit Golful San Francisco în California

🗒️1784: A izbucnit marea Răscoală Țărănească din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan

🗒️1785: Prima luntre de salvare, construită de Lionel Lukin, a fost brevetată la Londra

🗒️1789: Adunarea Națională a Revoluției a decretat naționalizarea bunurilor bisericești în Franța

🗒️1814: Anglia: Periodicul londonez The Times este primul care folosește tiparnița în editarea sa

🗒️1830: Chopin dirijează în premieră la Varșovia

🗒️1864: Decret privind înființarea Școlii de Belle Arte din București

🗒️1889: Dakota de Nord și Dakota de Sud au devenit statele americane cu numerele 39 și 40, în ordinea formării lor

🗒️1895: În SUA s-a desfășurat prima cursă de automobile care foloseau benzina drept combustibil

🗒️1906: Rusia: Lev Davidovici Troțki este condamnat la deportare pe viață în Siberia

🗒️1909: Tratatul de rectificare a granițelor dintre Brazilia și Uruguay

🗒️1916: Franța: Trupele franceze ocupă fortăreața de la Verdún

🗒️1917: Declarația Balfour: guvernul Marii Britanii se angajează să sprijine înființarea unei patrii a poporului evreu în Palestina

🗒️1920: SUA realizează, în Philadelphia (Pennsylvania), prima probă de radiodifuziune folosind stația comercială „KDKA”: în acea primă emisiune radiofonică au fost prezentate știri, muzică și întrețineri (discuții la masa rotundă)

🗒️1930: Cel mai mare avion din lume, DO-X, a decolat din Germania spre Amsterdam într-un zbor de probă

🗒️1935: China: A fost introdusă bancnota în locul monedei

🗒️1947: Ziaristul Howard Hughes face zborul de probă a celui mai mare hidroavion din lume, Hercules, proprietatea și realizarea lui. A fost unicul zbor al acestui gigantic hidroavion

🗒️1955: Cercetătorii americani Carlton-Schwerdt și Schaffer obțin în formă cristalină virusul care provoacă poliomielita

🗒️1955: Israel: Revenirea la putere a lui David Ben-Gurion

🗒️1962: Președintele Kennedy anunță sfârșitul crizei nuclearelor din Cuba

🗒️1975: Este ucis Pier Paolo Pasolini pe hidroscala din Ostia

🗒️1976: Jimmy Carter, primul candidat din Sud după foarte mulți ani (din timpul războiului de secesiune), îl învinge în alegeri pe Gerald Ford

🗒️1976: În India, primul ministru, Indira Gandhi, obține depline puteri dictatoriale

🗒️1983: Martin Luther King Day: În Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, președintele Ronald Reagan semnează legea care instituie o sărbătoare federală, care să fie celebrată an de an în a treia luni din ianuarie pentru comemorarea lui Martin Luther King

🗒️1984: Velma Barfield este prima femeie din SUA condamnată la moarte

🗒️1988: Prima propagare de worm pe Internet

🗒️1997: Acord între Rusia și Japonia în privința contenciosului Insulelor Kurile

🗒️2004: Alegeri prezidențiale în SUA: între senatorul John Kerry și președintele George W. Bush

🗒️2021: Ro: Covid-19: Cea mai neagră zi, cu 591 decese înregistrate