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Tabel ninsori noiembrie | Cum va fi vremea în orașul tău și câte zile va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Tabel ninsori noiembrie | Cum va fi vremea în orașul tău și câte zile va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
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Meteorologii ANM și Accuweather au anunțat prognoza pentru luna noiembrie 2026. Află cum va fi vremea în orașul tău din tabelul meteo.

A fost luată în calcul prognoza meteo ANM pentru noiembrie și prognoza meteo Accuweather pentru fiecare oraș în parte.

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Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Unde sunt așteptate cele mai multe zile cu ninsoare

Luna noiembrie aduce o vreme schimbătoare în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi scăzute la începutul perioadei, precipitații și episoade de răcire, în special în regiunile nordice, centrale și nord-estice.

Potrivit datelor din tabel, în mai multe orașe sunt posibile inclusiv precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în timp ce în sud și sud-est vremea va fi, în general, mai blândă.

Cele mai multe zile cu ninsoare sunt estimate în Suceava, Piatra Neamț și Brașov, unde sunt indicate câte trei zile cu astfel de fenomene în luna noiembrie.

Alte orașe în care sunt prognozate câte două zile cu ninsoare sunt Târgu Mureș, Sibiu, Iași, Cluj-Napoca, Botoșani, Baia Mare și Bacău.

Episoade de lapoviță la Iași

În nordul și nord-estul țării, vremea va fi mai rece, iar riscul apariției precipitațiilor mixte va fi mai ridicat.

La Suceava sunt posibile episoade de lapoviță și ninsoare, în timp ce la Piatra Neamț vremea se va menține rece, cu posibilitatea unor ninsori spre finalul lunii.

În Botoșani sunt așteptate temperaturi scăzute, iar lapovița și ninsoarea nu sunt excluse.

Și în Iași sunt posibile episoade de lapoviță, pe fondul temperaturilor reduse.

În zona centrală și în Transilvania, noiembrie va aduce temperaturi scăzute, înnorări și precipitații.

La Brașov, probabilitatea apariției ninsorilor este mai ridicată, fiind estimate trei zile cu ninsoare.

La Sibiu și Târgu Mureș sunt prognozate câte două zile cu ninsoare, în timp ce la Cluj-Napoca vremea va fi rece, cu ceață, înnorări și precipitații.

În vestul țării, vremea va fi relativ răcoroasă și schimbătoare.

La Oradea sunt așteptate înnorări și precipitații temporare, iar la Arad temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu ploi și perioade răcoroase.

La Timișoara, luna va începe cu o perioadă rece, după care temperaturile vor reveni treptat la valori apropiate de normal.

Vreme mai blândă în București

În sud și sud-est, vremea va fi ceva mai blândă decât în nordul țării, însă ploile și vântul nu vor lipsi.

În Capitală și Ploiești, începutul lunii va fi mai rece, urmând ca temperaturile să se apropie ulterior de normalul climatologic.

La Pitești sunt așteptate înnorări, ploi și nopți reci, în timp ce la Craiova răcirea de la începutul lunii va fi urmată de o perioadă cu temperaturi apropiate de normal.

La mare, la Constanța, vremea se va menține mai blândă comparativ cu nordul țării, dar cu perioade cu vânt și ploi.

În Galați și Brăila, începutul lunii va aduce temperaturi mai scăzute, vânt și precipitații.

Drept urmare, noiembrie se anunță o lună cu diferențe importante între regiunile țării, cu un risc mai ridicat de lapoviță și ninsoare în zonele montane, centrale și nord-estice.

În sud și sud-est, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, iar temperaturile vor avea tendința de a reveni la valori apropiate de normal după debutul mai rece al lunii.

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