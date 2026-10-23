Prima pagină » Actualitate » 23 Octombrie, calendarul zilei: Emilia Clarke împlinește 40 de ani, Margaret Qualley 32. Dana Nălbaru face 50 de ani

23 Octombrie, calendarul zilei: Emilia Clarke împlinește 40 de ani, Margaret Qualley 32. Dana Nălbaru face 50 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
23 Octombrie, calendarul zilei: Emilia Clarke împlinește 40 de ani, Margaret Qualley 32. Dana Nălbaru face 50 de ani
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook, Mediafaxfoto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 23 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Emilia Clarke s-a născut pe 23 octombrie 1986, în Londra, Anglia, și este o actriță britanică, cunoscută în întreaga lume pentru talentul și carisma sa. A devenit celebră datorită rolului Daenerys Targaryen din serialul de succes Game of Thrones (Urzeala tronurilor), în care a jucat între 2011 și 2019. De-a lungul carierei sale, a apărut și în filme precum Me Before You (2016), Terminator Genisys (2015) și Solo: A Star Wars Story (2018). Interpretările sale au demonstrat versatilitate și capacitatea de a aborda personaje foarte diferite. Pe lângă activitatea artistică, actrița este implicată în acțiuni caritabile, în special prin organizația sa, SameYou, care sprijină persoanele aflate în recuperare după leziuni cerebrale. Emilia Clarke rămâne una dintre cele mai cunoscute actrițe britanice ale generației sale.

Emilia Clarke

Margaret Qualley s-a născut pe 23 octombrie 1994, în Kalispell, Montana, Statele Unite ale Americii. Este o actriță americană, fiica actriței Andie MacDowell, apreciată pentru talentul și versatilitatea sa artistică. A devenit cunoscută datorită rolului din serialul The Leftovers, iar popularitatea sa a crescut odată cu interpretarea din miniseria Maid (2021), în care a jucat rolul unei tinere mame care încearcă să-și construiască o viață mai bună pentru ea și fiica sa. De asemenea, a apărut în filme precum Once Upon a Time in Hollywood (2019) și The Substance (2024), pentru care a primit aprecieri din partea criticilor. Margaret Qualley s-a remarcat prin capacitatea de a interpreta personaje complexe și prin prezența sa distinctivă pe ecran. Prin alegerile sale artistice, și-a consolidat poziția printre actrițele apreciate ale generației sale.

Margaret Qualley

Dana Nălbaru este o cântăreață și compozitoare română, cunoscută mai ales ca fostă membră a trupei Hi-Q, una dintre formațiile pop apreciate din România anilor 2000. S-a remarcat prin vocea sa distinctivă și prin interpretarea unor melodii care au devenit populare în rândul publicului tânăr: Un minut, Cât te iubeam, Totul va fi bine, Tu ești dragostea mea. După perioada petrecută în Hi-Q, ea a urmat o carieră solo, lansând piese proprii și explorând un stil muzical mai personal. De-a lungul timpului, a fost implicată și în proiecte de televiziune și cinematografie. S-a remarcat și prin apariția în filmul După ea (2007), unde a jucat alături de actorul Dragoș Bucur, care i-a devenit ulterior soț. În timp, Dana Nălbaru a ales să se concentreze mai mult asupra familiei și proiectelor personale, retrăgându-se treptat din lumina reflectoarelor.

Dana Nălbaru

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1817: Pierre Larousse 🇫🇷📖 și-a desfășurat cea mai mare parte a activității sale în teatru pe scena Teatrului Mic din București
🎂1925: Johnny Carson 🇺🇸📺 a fost gazda The Tonight Show Starring Johnny Carson timp de 30 de ani, pentru care a primit șase Premii Emmy
🎂1940: Pelé (Edson Arantes do Nascimento) 🇧🇷⚽️ considerat a fi cel mai mare jucător din toate timpurile, și-a început cariera la 15 ani jucând pentru Santos și pentru naționala Braziliei începând cu 16 ani. Are în palmares trei Campionate Mondiale câștigate: în 1958, 1962 și 1970, fiind singurul jucător care a reușit această performanță
🎂1941: Igor Smirnov 🇷🇺🗣️ politician Transnistrian de origine rusă, care a îndeplinit funcția de președinte al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene între anii 1991-2011
🎂1948: Sever Mureșan 🇷🇴💶 sportiv și om de afaceri În 1991, a cofondat Banca Dacia Felix, a doua bancă privată românească
🎂1959: „Weird Al” Yankovic 🇺🇸🎤 faimos pentru parodiile făcute melodiilor actuale. De la prima lansare în 1979, a vândut 12 milioane de albume, mai mult decât oricare alt comedian din istorie
🎂1964: Robert Trujillo 🇺🇸🎸 bassist Metallica
🎂1966: Alex Zanardi 🇮🇹🏎‍🟀 a fost un pilot de curse care a evoluat în Campionatul Mondial de Formula 1 între anii 1991 – 1994 și 1999. În sezoanele 1997 și 1998 a câștigat titlul în IndyCar (Indy Racing League). În sezonul 2001, în timp ce concura în Cart, Alessandro a avut un grav accident la cursa din Germania, accident în urma căruia și-a pierdut ambele picioare
🎂1970: Grant Imahara 🇺🇸📺 expert în electronică și control radio, cunoscut, în special, pentru rolul de prezentator, membru al Echipei Juniorilor din MythBusters. A murit la 49 de ani, anevrism intracranian
🎂1975: Dan Bordeianu 🇷🇴🎬
🎂1976: Dana Nălbaru 🇷🇴🎤componentă a trupei Hi-Q
🎂1976: Ryan Reynolds 🇨🇦🇺🇸🎬 Deadpool
🎂1982: Valentin Badea 🇷🇴⚽️
🎂1983: Iannis Zicu 🇷🇴⚽️
🎂1986: Emilia Clarke 🇬🇧🎬 renumită pentru rolul Daenerys Targaryen din Game of Thrones
🎂1994: Margaret Qualley 🇺🇸🎬 Fiica actriței Andie MacDowel. Once Upon a Time… in Hollywood (2019), The Leftovers (2014-2017), Maid (2021), Sanctuary (2022), The Substance (2024)

Decese 🕯

🕯️42 î.Hr.: Marcus Junius Brutus 🇮🇹🗣️ senator roman cel mai bine cunoscut în timpurile moderne pentru rolul său de conducător în conspirația care a dus la asasinarea lui Iulius Cezar. Se sinucide, la 43 de ani
🕯️1998: Silviu Stănculescu 🇷🇴🎭🎬 a jucat în peste 40 de filme începând din anul 1960
🕯️2011: Marco Simoncelli 🇮🇹🏍️ pilot de motociclism (Honda), a căzut în turul doi al Marelui Premiu al Malaysiei la MotoGP și a rămas la pământ, fără cască. A încetat din viață la spital, unde fusese transportat cu elicopterul. După ce a căzut, Simoncelli a fost călcat de compatriotul său Valentino Rossi (Ducati) și de americanul Colin Edwards (Yamaha). Avea 24 de ani
🕯️2011: John McCarthy 🇺🇸💻 informatician este cel care a propus termenul de inteligență artificială la conferința de la Dartmouth din 1956 și a inventat limbajul de programare LISP

Evenimente📋

📋🇭🇺 Marcarea începutului revoluţiei anticomuniste şi al luptei de eliberare, în 1956, sărbătoare naţională, precum şi Ziua proclamării Republicii Ungare, în 1989

Calendar 🗒️

🗒️42 î.Hr.: în cea de a doua bătălie de la Philippi armata condusă de Marcus Junius Brutus este înfrântă de forțele lui Marc Antoniu. Brutus se sinucide
🗒️1641: Revoluția din Irlanda
🗒️1707: Prima ședință a parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii
🗒️1739: Războiul lui Jenkins: Marea Britanie declară război Spaniei
🗒️1812: Conspirație împotriva lui Napoleon. Generalul Claude François de Malet răspândește vestea morții împăratului și se declară comandant al Parisului. Generalul va fi executat pe 29 octombrie
🗒️1870: Războiul franco-prusac: asediul orașului Metz conduce la victoria decisivă a forțelor prusiene
🗒️1906: Alberto Santos-Dumont reușește să zboare de la 14 la 50 de metri într-un avion motorizat. El câștigă astfel premiul Arhidiacon cu un premiu de 3.500 de franci pentru primul zbor cu motor de peste 25 de metri
🗒️1911: Pentru prima oară un avion este folosit în război: un avion italian decolează din Libia pentru a survola liniile inamice în războiul turco-italian
🗒️1912: Primul război balcanic – începe Bătălia de la Kumanovo, prima bătălie între Imperiul Otoman și Regatul Serbiei
🗒️1915: 25.000 de femei au mărșăluit prin New York, solicitând astfel autorităților dreptul de a vota
🗒️1944: Al doilea război mondial: Armata Roșie intră în Ungaria
🗒️1956: Mii de unguri protestează asupra influenței și ocupației sovietice în țara lor, și începe „Revoluția ungară din 1956”
🗒️1958: Decernarea Premiului Nobel pentru literatură scriitorului rus Boris Leonidovici Pasternak pentru romanul „Doctor Jivago”, devenit bestseller în Europa Occidentală, dar nepublicat în țara de origine
🗒️1970: Pentru prima dată un vehicul terestru atinge o viteză de peste 1000 km/h. În Great Salt Flats din statul american Utah, Gary Gabelich a stabilit această piatră de hotar în istoria tehnologiei cu mașina-rachetă Blue Flame
🗒️1989: Mátyás Szűrös declară Republica Ungară, care înlocuiește Republica Populară Ungară
🗒️1998: A avut loc prima naționalizare a unei bănci din Japonia de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial
🗒️2001: Apple lansează iPod-ul
🗒️2002: Rebelii ceceni au ocupat un teatru din centrul Moscovei luând aproximativ 700 de ostatici
🗒️2006: Armata nu mai este obligatorie în România (de la 1 ianuarie 2007)

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
12:58
PNL somează PSD să își retragă comunicatul privind deficitul bugetar și acuză partidul de manipulare și minciună
VIDEO Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
12:52
Primele imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de km de Constanța. Ambarcațiunea este aproape scufundată, operațiunea de salvare este în plină desfășurare
FLASH NEWS Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
12:37
Accident neobișnuit în Pitești. Un șofer de 75 de ani a intrat cu mașina în balconul unui bloc
FLASH NEWS Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
12:30
Prima reacție a ministrului Apărării în cazul navei scufundate de drone la 24 de kilometri de Constanța: „Este o investigație în curs”
ULTIMA ORĂ Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
12:24
Reacția lui Nicușor Dan, la scurt timp după ce o dronă a lovit încă o navă din Marea Neagră. Președintele acuză Rusia de escaladare
ULTIMA ORĂ O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
11:55
O nouă navă lovită de drone în Marea Neagră, la 24 de kilometri de Portul Constanța. Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul este decedat
Mediafax
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
Digi24
Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Prosport.ro
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
Adevarul
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat dacă România renunță la Starlink după scandalul dintre Musk, Trump și Ucraina. Ce spune președintele?
Click
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
Ce se întâmplă doctore
Alertă pentru românii care vor să se vaccineze antigripal! Farmaciile au rămas fără stocuri. Când ajung noile doze
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Pisicile și stăpânii lor împărtășesc o conexiune hormonală care poate îmbunătăți starea de spirit
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ALEGERI ÎN SUA Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
12:57
Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”
NEGOCIERI Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
12:27
Putin a confirmat că Rusia este pregătită să reia negocierile trilaterale cu SUA și Ucraina. Care sunt obiectivele-cheie ale acestor discuții și când ar putea începe
ENERGIE Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
12:03
Acordul energetic Putin-Trump se concretizează. O nava-cisternă cu 40.000 de tone de motorină rusească la bord se îndreaptă spre New York. Când va ajunge în porturile americane
ADVERTORIAL (P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
11:53
(P) Cont bancar tradițional sau fintech? Ce alegi pentru contul principal în România
REACȚIE Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
11:44
Procurorul general intervine în cazurile de violente din școli. Cere intervenții rapide și monitorizarea amenințărilor din mediul online
FLASH NEWS Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”
11:38
Marile bănci din SUA restricționează accesul asistenților AI în conturile clienților. Instituțiile au blocat tranzacțiile, pentru că „acțiunile agenților AI păreau independente de instrucțiunile de la utilizatori”

Cele mai noi

Trimite acest link pe