Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 23 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Emilia Clarke s-a născut pe 23 octombrie 1986, în Londra, Anglia, și este o actriță britanică, cunoscută în întreaga lume pentru talentul și carisma sa. A devenit celebră datorită rolului Daenerys Targaryen din serialul de succes Game of Thrones (Urzeala tronurilor), în care a jucat între 2011 și 2019. De-a lungul carierei sale, a apărut și în filme precum Me Before You (2016), Terminator Genisys (2015) și Solo: A Star Wars Story (2018). Interpretările sale au demonstrat versatilitate și capacitatea de a aborda personaje foarte diferite. Pe lângă activitatea artistică, actrița este implicată în acțiuni caritabile, în special prin organizația sa, SameYou, care sprijină persoanele aflate în recuperare după leziuni cerebrale. Emilia Clarke rămâne una dintre cele mai cunoscute actrițe britanice ale generației sale.

Margaret Qualley s-a născut pe 23 octombrie 1994, în Kalispell, Montana, Statele Unite ale Americii. Este o actriță americană, fiica actriței Andie MacDowell, apreciată pentru talentul și versatilitatea sa artistică. A devenit cunoscută datorită rolului din serialul The Leftovers, iar popularitatea sa a crescut odată cu interpretarea din miniseria Maid (2021), în care a jucat rolul unei tinere mame care încearcă să-și construiască o viață mai bună pentru ea și fiica sa. De asemenea, a apărut în filme precum Once Upon a Time in Hollywood (2019) și The Substance (2024), pentru care a primit aprecieri din partea criticilor. Margaret Qualley s-a remarcat prin capacitatea de a interpreta personaje complexe și prin prezența sa distinctivă pe ecran. Prin alegerile sale artistice, și-a consolidat poziția printre actrițele apreciate ale generației sale.

Dana Nălbaru este o cântăreață și compozitoare română, cunoscută mai ales ca fostă membră a trupei Hi-Q, una dintre formațiile pop apreciate din România anilor 2000. S-a remarcat prin vocea sa distinctivă și prin interpretarea unor melodii care au devenit populare în rândul publicului tânăr: Un minut, Cât te iubeam, Totul va fi bine, Tu ești dragostea mea. După perioada petrecută în Hi-Q, ea a urmat o carieră solo, lansând piese proprii și explorând un stil muzical mai personal. De-a lungul timpului, a fost implicată și în proiecte de televiziune și cinematografie. S-a remarcat și prin apariția în filmul După ea (2007), unde a jucat alături de actorul Dragoș Bucur, care i-a devenit ulterior soț. În timp, Dana Nălbaru a ales să se concentreze mai mult asupra familiei și proiectelor personale, retrăgându-se treptat din lumina reflectoarelor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1817: Pierre Larousse 🇫🇷📖 și-a desfășurat cea mai mare parte a activității sale în teatru pe scena Teatrului Mic din București

🎂1925: Johnny Carson 🇺🇸📺 a fost gazda The Tonight Show Starring Johnny Carson timp de 30 de ani, pentru care a primit șase Premii Emmy

🎂1940: Pelé (Edson Arantes do Nascimento) 🇧🇷⚽️ considerat a fi cel mai mare jucător din toate timpurile, și-a început cariera la 15 ani jucând pentru Santos și pentru naționala Braziliei începând cu 16 ani. Are în palmares trei Campionate Mondiale câștigate: în 1958, 1962 și 1970, fiind singurul jucător care a reușit această performanță

🎂1941: Igor Smirnov 🇷🇺🗣️ politician Transnistrian de origine rusă, care a îndeplinit funcția de președinte al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene între anii 1991-2011

🎂1948: Sever Mureșan 🇷🇴💶 sportiv și om de afaceri În 1991, a cofondat Banca Dacia Felix, a doua bancă privată românească

🎂1959: „Weird Al” Yankovic 🇺🇸🎤 faimos pentru parodiile făcute melodiilor actuale. De la prima lansare în 1979, a vândut 12 milioane de albume, mai mult decât oricare alt comedian din istorie

🎂1964: Robert Trujillo 🇺🇸🎸 bassist Metallica

🎂1966: Alex Zanardi 🇮🇹🏎‍🟀 a fost un pilot de curse care a evoluat în Campionatul Mondial de Formula 1 între anii 1991 – 1994 și 1999. În sezoanele 1997 și 1998 a câștigat titlul în IndyCar (Indy Racing League). În sezonul 2001, în timp ce concura în Cart, Alessandro a avut un grav accident la cursa din Germania, accident în urma căruia și-a pierdut ambele picioare

🎂1970: Grant Imahara 🇺🇸📺 expert în electronică și control radio, cunoscut, în special, pentru rolul de prezentator, membru al Echipei Juniorilor din MythBusters. A murit la 49 de ani, anevrism intracranian

🎂1975: Dan Bordeianu 🇷🇴🎬

🎂1976: Dana Nălbaru 🇷🇴🎤componentă a trupei Hi-Q

🎂1976: Ryan Reynolds 🇨🇦🇺🇸🎬 Deadpool

🎂1982: Valentin Badea 🇷🇴⚽️

🎂1983: Iannis Zicu 🇷🇴⚽️

🎂1986: Emilia Clarke 🇬🇧🎬 renumită pentru rolul Daenerys Targaryen din Game of Thrones

🎂1994: Margaret Qualley 🇺🇸🎬 Fiica actriței Andie MacDowel. Once Upon a Time… in Hollywood (2019), The Leftovers (2014-2017), Maid (2021), Sanctuary (2022), The Substance (2024)

Decese 🕯

🕯️42 î.Hr.: Marcus Junius Brutus 🇮🇹🗣️ senator roman cel mai bine cunoscut în timpurile moderne pentru rolul său de conducător în conspirația care a dus la asasinarea lui Iulius Cezar. Se sinucide, la 43 de ani

🕯️1998: Silviu Stănculescu 🇷🇴🎭🎬 a jucat în peste 40 de filme începând din anul 1960

🕯️2011: Marco Simoncelli 🇮🇹🏍️ pilot de motociclism (Honda), a căzut în turul doi al Marelui Premiu al Malaysiei la MotoGP și a rămas la pământ, fără cască. A încetat din viață la spital, unde fusese transportat cu elicopterul. După ce a căzut, Simoncelli a fost călcat de compatriotul său Valentino Rossi (Ducati) și de americanul Colin Edwards (Yamaha). Avea 24 de ani

🕯️2011: John McCarthy 🇺🇸💻 informatician este cel care a propus termenul de inteligență artificială la conferința de la Dartmouth din 1956 și a inventat limbajul de programare LISP

Evenimente📋

📋🇭🇺 Marcarea începutului revoluţiei anticomuniste şi al luptei de eliberare, în 1956, sărbătoare naţională, precum şi Ziua proclamării Republicii Ungare, în 1989

Calendar 🗒️

🗒️42 î.Hr.: în cea de a doua bătălie de la Philippi armata condusă de Marcus Junius Brutus este înfrântă de forțele lui Marc Antoniu. Brutus se sinucide

🗒️1641: Revoluția din Irlanda

🗒️1707: Prima ședință a parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii

🗒️1739: Războiul lui Jenkins: Marea Britanie declară război Spaniei

🗒️1812: Conspirație împotriva lui Napoleon. Generalul Claude François de Malet răspândește vestea morții împăratului și se declară comandant al Parisului. Generalul va fi executat pe 29 octombrie

🗒️1870: Războiul franco-prusac: asediul orașului Metz conduce la victoria decisivă a forțelor prusiene

🗒️1906: Alberto Santos-Dumont reușește să zboare de la 14 la 50 de metri într-un avion motorizat. El câștigă astfel premiul Arhidiacon cu un premiu de 3.500 de franci pentru primul zbor cu motor de peste 25 de metri

🗒️1911: Pentru prima oară un avion este folosit în război: un avion italian decolează din Libia pentru a survola liniile inamice în războiul turco-italian

🗒️1912: Primul război balcanic – începe Bătălia de la Kumanovo, prima bătălie între Imperiul Otoman și Regatul Serbiei

🗒️1915: 25.000 de femei au mărșăluit prin New York, solicitând astfel autorităților dreptul de a vota

🗒️1944: Al doilea război mondial: Armata Roșie intră în Ungaria

🗒️1956: Mii de unguri protestează asupra influenței și ocupației sovietice în țara lor, și începe „Revoluția ungară din 1956”

🗒️1958: Decernarea Premiului Nobel pentru literatură scriitorului rus Boris Leonidovici Pasternak pentru romanul „Doctor Jivago”, devenit bestseller în Europa Occidentală, dar nepublicat în țara de origine

🗒️1970: Pentru prima dată un vehicul terestru atinge o viteză de peste 1000 km/h. În Great Salt Flats din statul american Utah, Gary Gabelich a stabilit această piatră de hotar în istoria tehnologiei cu mașina-rachetă Blue Flame

🗒️1989: Mátyás Szűrös declară Republica Ungară, care înlocuiește Republica Populară Ungară

🗒️1998: A avut loc prima naționalizare a unei bănci din Japonia de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial

🗒️2001: Apple lansează iPod-ul

🗒️2002: Rebelii ceceni au ocupat un teatru din centrul Moscovei luând aproximativ 700 de ostatici

🗒️2006: Armata nu mai este obligatorie în România (de la 1 ianuarie 2007)