Interpretul de muzică de petrecere Gheorghiță Sava, care folosea numele de scenă Gicuță din Apărători, ar fi fost mutat într-o celulă specială, destinată doar condamnaților deosebit de periculoși. Acesta ar fi fost pedepsit după ce a fost acuzat că ar fi bătut un alt deținut.

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Gheorghiță Sava a primit 19 ani și 8 luni de detenție după ce, în 6 februarie 2023, în jurul orei 4.00, în timp ce era beat și drogat, și-a bătut amanta după care, sub amenințarea unui cuțit, a închis-o în portbagaj și a incendiat autoturismul. Femeia a reușit să sune la numărul de urgență 112 și a fost găsită și salvată la timp de către polițiști.

Motivul bătăii din pușcărie

Cunoscut în lumea muzicii de petrecere sub numele de Gicuță din Apărători, bărbatul a fost încarcerat la Penitenciarul Giurgiu, o închisoare de maximă siguranță. Ar fi fost abandonat de familie, iar singurii vizitatori ai lui Gicuță ar fi rămas foștii colegi, care îi aduc pachete și îi virează uneori bani în contul de deținut.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, recent, pe numele lăutarului bucureștean ar fi fost întocmit un raport de incident.

Sursele citate au relatat că el ar fi intrat în conflict cu un coleg de celulă care ar fi refuzat să se spele și ar fi făcut ca aerul din camera de numai câțiva metri pătrați să devină irespirabil.

Pe acest fond, Gicuță l-ar fi luat la bătaie, iar victima l-ar fi reclamat la conducerea închisorii.

Scos în lanțuri la curtea de plimbare

În consecință, Gheorghiță Sava ar fi fost mutat într-o celulă destinată deținuților cu grad sporit de risc, din care condamnații sunt scoși la aer în lanțuri și supravegheați permanent de luptători ai trupelor speciale.

De altfel, înainte să fie închis pentru tentativă de omor, manelistul Gicuță din Apărători era cunoscut drept unul dintre cei mai bătăuși interpreți de muzică de petrecere, care nu ar fi ezitat să-i lovească nici pe unii dintre membrii respectați ai lumii interlope.