Antena se desparte de unul dintre cei mai importanți oameni ai săi, după 6 ani. Este a doua mutare pe piața media, după schimbarea la vârful Pro TV.

A fost anunțată o nouă plecare din Antena Group. Paul Muntenescu părăsește compania după 6 ani. El a coordonat departamentul Digital Business & Streaming și a avut un rol important în dezvoltarea platformei Antena Play. Informația a fost confirmată de aceasta, însă fără să ofere mai multe detalii legate de noua direcție și nici despre motivul despărțirii de Antena Group, arată Paginademedia.ro.

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A încheiat colaborarea cu Antena Group după 6 ani

Paul Muntenescu și-a anunțat plecarea printr-un mesaj publicat în limba engleză pe LinkedIn.

„Am încheiat recent rolul de coordonare a operaţiunilor digitale şi de streaming din cadrul Antena Group, încununând această etapă cu livrarea cu succes a obiectivelor majore de streaming din această vară (n. red: când Antena a difuzat Cupa Mondială). Transformarea şi rezultatele obţinute în dezvoltarea şi extinderea acestui ecosistem nu ar fi fost posibile fără o echipă excepţională. În leadership, eşti doar atât de bun pe cât sunt oamenii pe care îi ai alături, iar eu le sunt profund recunoscător pentru munca lor, rezilienţa şi dedicarea de care au dat dovadă în aceste proiecte de vârf. Las în urmă o fundaţie digitală solidă, pregătită pentru viitor, şi privesc cu încredere către următorul meu capitol executiv în domeniul TMT (Tehnologie, Media şi Telecomunicaţii)”, a transmis Paul Muntenescu.

Paul Muntenescu a condus departamentul Digital Business & Streaming al Antena TV Group în perioada iulie 2020-iulie 2026. Anterior, a fost Digital Strategy Manager și Head of Digital & OTT la RCS&RDS. Între 2010 și 2017, a lucrat la Pro TV. Și-a început cariera în presa sportivă. A fost editor și apoi Redactor-șef pe Digital la Gazeta Sporturilor.

Schimbare la Pro TV: un nou CEO

Aceasta este a doua mutare pe piața media, după schimbarea la vârful Pro TV. Vă reamintim că Aleksandras Cesnavicius își încheie mandatul de CEO după aproape 13 ani. Din 1 septembrie, funcția va fi preluată de Christian Anting, manager cu peste 25 de ani de experiență în industria media internațională. Aleksandras Cesnavicius nu va părăsi grupul CME. Potrivit companiei, acesta va fi implicat în noi proiecte strategice. Mai multe detalii AICI.