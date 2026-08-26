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POLITICO: Conturile de Whatsapp ale oficialilor de rang înalt de la Bruxelles, vizate de hackeri

POLITICO: Conturile de Whatsapp ale oficialilor de rang înalt de la Bruxelles, vizate de hackeri
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Conturile de mesagerie ale unor oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene au fost vizate de atacuri cibernetice atribuite unor grupări susținute de guverne străine. Hackerii au folosit mesaje personalizate și tehnici de inginerie socială pentru a obține acces la conturile victimelor, potrivit unei prezentări interne a structurii de apărare cibernetică a UE, obținută de POLITICO.

Oficialii europeni, ținte ale unor atacuri cibernetice

Guverne străine au încercat să preia controlul asupra conturilor de mesagerie folosite de oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene, potrivit unei prezentări interne a structurii de securitate cibernetică a blocului comunitar.

Documentul, prezentat în luna iulie oficialilor din guvernele statelor membre, enumeră „preluarea conturilor care vizează oficiali de rang înalt” printre principalele amenințări cibernetice cu care se confruntă UE în acest an.

Potrivit prezentării, oficialii europeni au fost vizați prin atacuri de tip „spearphishing” susținute de state. Este vorba despre campanii informatice țintite, în care atacatorii pregătesc mesaje și metode de contact adaptate fiecărei victime pentru a o convinge să acceseze un link sau să deschidă un fișier malițios.

Hackerii au apelat la tehnici de inginerie socială și au construit mesaje personalizate, concepute să pară credibile și să crească șansele ca destinatarii să ofere informații sau să urmeze instrucțiunile atacatorilor.

Preluarea unui cont de mesagerie poate permite accesul la conversațiile primite ulterior, precum și la grupurile din care face parte victima.

Avertismente privind WhatsApp și Signal

Riscurile asociate aplicațiilor de mesagerie au fost semnalate și în lunile precedente.

În primăvară, POLITICO a relatat că oficiali de rang înalt ai Comisiei Europene au fost sfătuiți să închidă un grup de pe Signal, pe fondul temerilor privind tentativele de compromitere a conturilor.

În aceeași perioadă, mai multe agenții naționale de securitate cibernetică au avertizat instituțiile publice să evite utilizarea unor aplicații comerciale precum WhatsApp și Signal pentru comunicările oficiale.

În luna martie, cel puțin cinci agenții europene de informații și securitate cibernetică au avertizat public cu privire la campanii de hacking desfășurate prin Signal și WhatsApp.

Serviciile olandeze de informații au indicat în mod specific Rusia ca sursă a acestor atacuri. Germania a avertizat că hackerii vizau persoane cu funcții importante din politică, armată și diplomație, precum și jurnaliști de investigație.

Hackerii s-ar fi dat drept serviciul de asistență Signal

Una dintre metodele semnalate de autoritățile europene preupunea folosirea unui chatbot fals, prezentat drept serviciu de asistență Signal.

Prin intermediul acestuia, atacatorii încercau să convingă utilizatorii să le transmită codurile de verificare ale conturilor. Odată obținute aceste coduri, hackerii puteau prelua controlul asupra conturilor și accesa comunicațiile ulterioare și conversațiile din grupurile în care erau înscriși utilizatorii.

Metoda se bazează mai degrabă pe manipularea utilizatorului decât pe exploatarea directă a unei vulnerabilități tehnice a aplicației.

Instituțiile UE au raportat opt incidente semnificative

Potrivit prezentării interne, instituțiile Uniunii Europene s-au confruntat cu opt „incidente semnificative” de securitate cibernetică de la începutul anului.

Unul dintre principalele probleme identificate este lipsa unei infrastructuri comune pentru securitatea informatică. Instituțiile europene folosesc în continuare soluții tehnice diferite și nu dispun de un sistem comun pentru schimbul de documente sensibile și clasificate.

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