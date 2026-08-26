Sorin Grindeanu îi răspunde premierului Ilie Bolojan în disputa privind legea salarizării și fondurile europene pierdute. Grindeanu susține că românii au nevoie de soluții, nu de justificări pentru eșecul negocierilor și îi cere lui Bolojan să facă „pasul corect” și să lase loc unui Guvern pe care îl consideră competent și responsabil.

Reacția liderului PSD vine după mesajul premierului Ilie Bolojan, care a acuzat PSD că a compromis șansa României de a încasa 770 de milioane de euro din PNRR prin blocarea legii salarizării.

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Grindeanu: ”Nu credeți că a venit momentul să faceți pasul corect, domnule Bolojan?”

Grindeanu îi răspunde premierului printr-un mesaj publicat pe Facebook și pune sub semnul întrebării rezultatul demersurilor făcute de PNL în negocierile privind legea salarizării.

„Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec! Dacă PNL a făcut „tot ce a fost posibil”, iar acesta este rezultatul, nu credeți că a venit momentul să faceți pasul corect, domnule Bolojan? Dați României șansa de a avea un Guvern competent și responsabil”, îi transmite liderul PSD lui Ilie Bolojan.

Bolojan dă vina pe PSD după pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR

Bolojan a acuzat PSD că a compromis „în mod iresponsabil și populist” șansa României de a încasa 770 de milioane de euro din PNRR. Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, Bolojan susține că PNL a încercat să găsească o soluție, dar negocierile au fost blocate de PSD, pe care îl acuză de populism și de „fuga de răspundere”.

Bolojan afirmă că disputa privind legea salarizării a avut consecințe directe asupra fondurilor europene și acuză PSD că nu a dorit, în realitate, adoptarea proiectului.

„PSD a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care să aducă ordine, mai multă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar și, în același timp, de a demonstra că România își poate respecta angajamentele”, afirmă Ilie Bolojan.

„Partidul Național Liberal a făcut tot ce a fost posibil, a căutat toate soluțiile pentru a ajunge la un acord privind susținerea legii salarizării, dar s-a izbit de ipocrizia și fuga de răspundere a PSD”, transmite Bolojan.