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Fată de 13 ani, dispărută din Bragadiru. Poliția a emis RO-ALERT pentru găsirea Alesiei-Elena Bubulincă

Fată de 13 ani, dispărută din Bragadiru. Poliția a emis RO-ALERT pentru găsirea Alesiei-Elena Bubulincă
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O fată în vârstă de 13 ani din Bragadiru, județul Ilfov, este căutată de polițiști după ce a plecat de la domiciliu miercuri, 26 august, în jurul orei 19:00, și nu a mai revenit. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru localizarea minorei și solicită sprijinul populației.

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Potrivit datelor transmise de Poliția Română, Alesia-Elena Bubulincă are 13 ani, aproximativ 1,50 metri înălțime, constituție robustă, păr brunet și ochi negri. La momentul plecării de la domiciliu, minora purta pantaloni scurți gri, tricou gri și adidași negri.

Poliția Română a publicat fotografia și semnalmentele fetei în fișa oficială de copil dispărut.

Fata a plecat de acasă miercuri seara

Alesia-Elena Bubulincă a plecat voluntar în jurul orei 19:00, de la domiciliul său de pe strada Libertății din orașul Bragadiru. Deocamdată, autoritățile nu au precizat direcția în care s-a deplasat după ce a plecat de acasă și nici dacă era însoțită de o altă persoană.

Cazul este în atenția Poliției Orașului Bragadiru, structură a IPJ Ilfov. Persoanele care au văzut-o pe fată sau dețin informații care ar putea ajuta la găsirea acesteia sunt rugate să anunțe imediat poliția.

Orice detaliu poate fi important pentru localizarea minorei, inclusiv locul și ora la care a fost observată, precum și direcția în care se deplasa. Autoritățile recomandă ca informațiile să fie transmise de îndată polițiștilor, prin numărul unic de urgență 112 sau către cea mai apropiată unitate de poliție.

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