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Bloomberg: Putin ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei după blocarea negocierilor de pace

Bloomberg: Putin ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei după blocarea negocierilor de pace
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Rusia analizează intensificarea atacurilor asupra Ucrainei, inclusiv prin folosirea unor rachete balistice convenționale de mare putere împotriva Kievului și a unor obiective de infrastructură, potrivit unor surse apropiate Kremlinului citate de Bloomberg.

Moscova pregătește atacuri puternice asupra Kievului

Rusia se pregătește pentru o posibilă intensificare a atacurilor asupra Ucrainei, după ce negocierile privind incheierea războiului au ajuns într-un punct mort, potrivit unor surse apropiate Kremlinului citate de Bloomberg.

Printre variantele analizare de Moscova se numărăr folosirea unor rachete balistice convenționale de mare putere împotriva Kievului, inclusiv asupra unor zone din centrul capitalei. Sunt vizate, de asemena, obiective de infrastructură din alte orașe ucrainene, potrivit surselor citate.

Acestea susțin că negocierile dintre Rusia și Ucraina au revenit practic la punctul de plecare, fără progrese care să permită conturarea unui acord de pace.

Sursele spun că Vladimir Putin intenționează să încheie războiul ca urmare a presiunilor economice exercitate prin sancțiuni sau atacurilor ucrainene asupra unor obiective din Rusia.

Putin avertizează că Rusia va riposta

Moscova privește tot mai mult atacurile ucrainene drept o confruntare indirectă cu NATO, în condițiile în care statele membre ale Alianței furnizează Ucrainei arme și informații.

Sursele Bloomberg afirmă că actuala intensitate a conflictului nu reprezintă încă nivelul maxim de escaladare pe care Rusia ar fi pregătită să îl atingă.

Vladimir Putin a sugerat, de altfel, că Rusia pregătește un răspuns la atacurile ucrainene. În declarațiile date în weekend unui reporter al televiziunii de stat, președintele rus a minimalizat impactul atacurilor asupra economiei Rusiei și a avertizat Ucraina că va riposta.

„Ucraina a deschis aceasta cutie a Pandorei. Fiți pregătiți să primiți o ripostă în cele mai sensibile sectoare ale economiei voastre”, a spus Putin, potrivit Bloomberg.

Negocierile de pace, blocate

Eforturile administrației americane de a obține o încetare a războiului nu au dus până acum la un progres decisiv. Negocierile au stagnat, în timp ce președintele american Donald Trump și-a concentrat atenția asupra conflictului cu Iranul.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a mers marți la Moscova pentru discuții cu oficiali ruși. Nu au fost oferite informații clare despre subiectele abordate în cadrul întâlnirilor.

La Moscova și Kiev sunt așteptate, de asemenea, vizite ale emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner. 

În absența unor progrese diplomatice, Moscova consideră că are puține alternative la intensificarea presiunii militare pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina, au declarat pentru Bloomberg alte patru persoane apropiate Kremlinului.

Atacurile reciproce s-au intensificat

Rusia și Ucraina și-au intensificat în ultimele luni atacurile aeriene. Forțele ucrainene au atacat rafinării de petrol din Rusia, ceea ce a contribuit la apariția unor probleme de aprovizionare cu combustibil în mai multe regiuni. Au fost lovite și obiective logistice, inclusiv depozite ale companiilor de comerț online Wildberries și Ozon, provocând pagube de miliarde de dolari.

La rândul său, Rusia a continuat atacurile cu rachete și drone asupra Ucrainei. Atacurile au pus presiune suplimentară pe sistemele ucrainene de apărare antiaeriană, care se confruntă cu o lipsă de interceptoare.

Scenariul folosirii armelor nucleare tactice

Escaladarea conflictului îi determină pe unii oficiali ruși să ia în calcul și un scenariu extrem: folosirea armelor nucleare tactice în Ucraina, potrivit surselor apropiate Kremlinului citate de Bloomberg.

Posibilitatea ca Rusia să recurgă la arme nucleare reprezintă de mai mult timp una dintre principalele preocupări ale oficialilor occidentali. Folosirea unei astfel de arme ar încălca tabuul nuclear respectat în conflictele militare de la bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, din 1945.

În ultima perioadă, la Moscova au apărut tot mai multe voci din zona ultraconservatoare care susțin o asemenea opțiune. Potrivit surselor Bloomberg, unii oficiali consideră că Putin ar putea ajunge să accepte o soluție extremă dacă apreciază că Rusia riscă să piardă războiul.

Nu există indicii că Rusia ar pregăti un atac nuclear

Deocamdată, nu există indicii că Rusia se pregătește efectiv să folosească arme nucleare în Ucraina, subliniază Bloomberg. În plus, parteneri importanți ai Moscovei, printre care China și India, l-au avertizat pe Putin să nu recurgă la arme nucleare.

Președintele rus urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu președintele chinez Xi Jinping și cu premierul indian Narendra Modi, în cadrul summitului Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, programat în Kârgâzstan.

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