Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 28 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bill Gates, născut pe 28 octombrie 1955, în Seattle, Statele Unite ale Americii, este un antreprenor, programator și filantrop american. El este cunoscut mai ales ca unul dintre fondatorii companiei Microsoft, pe care a înființat-o în 1975 împreună cu Paul Allen. Prin dezvoltarea sistemelor de operare și a programelor informatice, Microsoft a contribuit la răspândirea calculatoarelor personale în întreaga lume. Bill Gates a condus compania timp de mulți ani, devenind una dintre cele mai influente personalități din industria tehnologiei. Ulterior, s-a implicat tot mai mult în activități filantropice prin intermediul Fundației “Bill și Melinda Gates”, care sprijină proiecte din domeniul sănătății, educației și combaterii sărăciei. Bill Gates rămâne o figură importantă în istoria informaticii și a antreprenoriatului modern.

Eros Ramazzotti, născut pe 28 octombrie 1963, în Roma, Italia, este un cântăreț și compozitor italian, cunoscut în întreaga lume pentru vocea sa distinctivă și melodiile romantice. A devenit cunoscut în anii 1980, după participarea la Festivalul de Muzică de la Sanremo, unde a obținut succes cu piesa Terra promessa. De-a lungul carierei, a lansat numeroase hituri internaționale, printre care Cose della vita, Più bella cosa și Se bastasse una canzone. Muzica sa îmbină elemente de pop și rock, iar cântecele sale au fost interpretate în italiană și spaniolă, cucerind publicul din numeroase țări. A colaborat cu artiști celebri precum Tina Turner, Cher, Anastacia și Andrea Bocelli. Prin concertele și albumele sale, Eros Ramazzotti a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști italieni pe plan internațional.

Julia Roberts, născută pe 28 octombrie 1967, în Smyrna, statul Georgia, SUA, este o actriță americană celebră, apreciată pentru talentul său, zâmbetul inconfundabil și naturalețea interpretării. A devenit una dintre cele mai cunoscute vedete de la Hollywood, datorită rolurilor sale din filme romantice, drame și comedii. Rolul care a consacrat-o pe plan internațional a fost cel din filmul Pretty Woman, lansat în 1990, în care a jucat alături de Richard Gere. Ulterior, a impresionat publicul în producții precum Notting Hill, Runaway Bride și My Best Friend’s Wedding. În 2001, Julia Roberts a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal, datorită interpretării sale din filmul Erin Brockovich. De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții, inclusiv trei Globuri de Aur. Pe lângă activitatea cinematografică, actrița s-a implicat în acțiuni caritabile și cauze umanitare. Prin talentul, carisma și diversitatea rolurilor sale, Julia Roberts și-a câștigat un loc important în istoria cinematografiei americane.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1466: Erasmus din Rotterdam 🇳🇱✒️ teolog și erudit neerlandez, unul din cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele XV și XVI, numit de Stefan Zweig drept „primul european conștient”

🎂1874: Constantin I. Parhon 🇷🇴🩺 demnitar comunist, medic endocrinolog și neuropsihiatru, a îndeplinit funcția de președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale (șeful statului) în perioada 13 aprilie 1948 – 2 iunie 1952

🎂1928: Ion Mihai Pacepa 🇷🇴🇺🇸🗣️ fost șef adjunct al DIE și consilier personal al lui Nicolae Ceaușescu

🎂1930: Bernie Ecclestone 🇬🇧🏎‍🟀 fostul director executiv al Grupului Formula 1, cea care administrează F1 și controlează drepturile comerciale asupra sportului și deține parțial Delta Topco, compania mamă anterioară a Grupului Formula 1. A deținut această poziție timp de aproape 40 de ani

🎂1931: Ilarion Ciobanu 🇷🇴🎬 Debutul cinematografic al actorului s-a produs la vârsta de 30 de ani în filmul Setea, în care a jucat alături de Ion Besoiu și Amza Pellea, respectiv alături de Ștefan Ciubotărașu și George Calboreanu în Omul de lângă tine. Au urmat apoi peste 60 de filme în care a deținut roluri principale

🎂1955: Bill Gates 🇺🇸💵🖥️ În 1980, realizează prima afacere importantă cu IBM pentru 56.000 $. Sistemul de operare MS-DOS este disponibil pe PC-urile produse de IBM. În 1985 lansează prima versiune a sistemului de operare Windows. În 1989, lansează Microsoft Office, cea mai populară suită de aplicații de birou

🎂1957: Stephen Morris 🇬🇧🥁(Joy Division, New Order)

🎂1962: Liviu Dragnea 🇷🇴🗣️

🎂1963: Eros Ramazzotti 🇮🇹🎤 Fan Juventus, Eros este unul dintre jucătorii cei mai înzestrați ai Naționalei de Fotbal a Cântăreților, pe poziția de atacant. Din 1992 până în 2004 a fost și Președintele asociației Naționalei de Fotbal a Cântăreților

🎂1963: Lauren Holly 🇺🇸🇨🇦🎬 a fost căsătorită cu Jim Carrey, între 1996 – 1997

🎂1965: Jami Gertz 🇺🇸🎬 Crossroads (1986), The Lost Boys (1987), Less Than Zero (1987), Twister (1996)

🎂1967: Julia Roberts 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal, Erin Brockovich (2000)

🎂1974: Joaquin Phoenix 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal, Joker (2019)

🎂1979: Dan Alexa 🇷🇴⚽️

🎂1981: Milan Baroš 🇨🇿⚽️

🎂1982: Matt Smith 🇬🇧🎬 cunoscut pentru rolul Al unsprezecelea Doctor din serialul BBC Doctor Who

🎂1983: Alexandru Pițurcă 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1688: Șerban Cantacuzino 🇷🇴♛ domnul Țării Românești între 1678 și 1688. Era membru al ilustrei familii de origine bizantină a Cantacuzinilor, fiind fiul postelnicului Constantin Cantacuzino și frate al marelui cărturar stolnicul Constantin Cantacuzino

🕯️1949: Marcel Cerdan 🇫🇷🥊 considerat de mulți specialiști în box și fani drept cel mai mare boxer din Franța. A murit la doar 33 de ani, accident aviatic

🕯️1952: Mircea Vulcănescu 🇷🇴🗣️ filolog, filosof, publicist, sociolog și politician de extremă dreaptă, antisemit, condamnat în 1946 pentru crime de război. A făcut parte din Guvernul Ion Antonescu ca subsecretar de stat în Ministerul de Finanțe

🕯️2008: Dina Cocea 🇷🇴🎭 A desfășurat o prestigioasă activitate teatrală la Teatrul Național București și Teatrul Național Radiofonic, având apariții rare, dar memorabile, pe micul sau marele ecran

🕯️2022: Jerry Lee Lewis 🇺🇸🎤 pionier al muzicii rock and roll

🕯️2023: Matthew Perry 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing în Friends. A decedat la 54 de ani, supradoză ketamină

🕯️2024: Paul Morrissey 🇺🇸🎥 cel mai cunoscut pentru asocierea sa cu Andy Warhol, respectiv cu grupul elitist al acestuia, „clica” cunoscută sub numele vag de Warhol superstar

Evenimente📋

📋🖌️🎞️ Ziua Internaţională a Animaţiei (desene animate)

📋🇬🇷 Ziua Națională a Greciei: Ziua Ohi (1940)

📋🇨🇿 Ziua Națională a Cehiei, înființarea Cehoslovaciei (1918)

Calendar 🗒️

🗒️312: Constantin I îl învinge pe Maxentius lângă Roma, în Bătălia de la Podul Milvius

🗒️1443: Ștefan, primul pictor muralist român cunoscut, a realizat decorația murală a Bisericii Sf. Nicolae din Densuș, județul Hunedoara, ctitorie a cnejilor din familia Manjina

🗒️1492: Cristofor Columb descoperă Cuba în primul său voiaj spre Lumea Nouă

🗒️1533: Are loc căsătoria dintre Henric al II-lea al Franței și Ecaterina de Medici; amândoi erau în vârstă de 14 ani

🗒️1538: Papa Paul al III-lea înființează la Santo Domingo prima universitate din Lumea Nouă

🗒️1688: A început domnia lui Constantin Brâncoveanu în Țara Românească (1688 – 1714)

🗒️1746: Lima a fost devastată de un cutremur de 8,4 grade, unde au decedat peste 6.000 de oameni

🗒️1806: Capitularea Prusiei în fața lui Napoléon Bonaparte la Prenzlau

🗒️1834: Ziua neagră a aborigenilor australieni, măcelăriți de coloniști britanici

🗒️1848: A început primul raliu în Spania: Barcelona – Mataró

🗒️1860: La Nice, în Franța, s-a deschis primul magazin exclusiv pentru femei, A la ville de Nancy

🗒️1869: Dimitri Mendeleev a elaborat Tabelul periodic al elementelor

🗒️1886: La New York, președintele Grover Cleveland inaugurează Statuia Libertății, dăruită de Franța

🗒️1892: Émile Reynaud a proiectat primul film animat în public, Pauvre Pierrot, la Musée Grévin în Paris

🗒️1900: Paris: închiderea Jocurilor Olimpice, a doua ediție

🗒️1918: Cehoslovacia obține independența față de Austro-Ungaria: (ČSR), „Prima Republică”

🗒️1918: În vestul Galiției (Europa Centrală) se formează noul guvern polonez în exil

🗒️1919: La cererea Congresului american, președintele Woodrow Wilson își dă veto-ul și începe prohibiția

🗒️1922: Fasciștii italieni, conduși de Benito Mussolini, (care cu două seri mai înainte fusese numit prim-ministru al Italiei) mărșăluiesc spre Roma.

🗒️1929: Lunea neagră a bursei din New York

🗒️1940: Grecia intră în Al Doilea Război Mondial: Începutul războiului greco-italian și a bătăliei Greciei. Dictatorul grec, Ioannis Metaxas, a respins ultimatumul dat de dictatorul italian Benito Mussolini, răspunzând cu celebrul „όχι“ („nu“, Ziua Ohi), drept care Italia cu ajutorul Albaniei invadează Grecia

🗒️1941: Holocaust în Kaunas, Lituania: SS-ul nazist a organizat masacrul a peste 9.000 de evrei în ghetoul din Kaunas.

🗒️1942: Autostrada Alaska este finalizată

🗒️1942: 2.000 de copii evrei și 6.000 de adulți din Cracovia au fost deportați în lagărul de exterminare de la Belzec, în Germania Nazistă

🗒️1943: Realizarea ipoteticii operațiuni militare: Experimentul Philadelphia (un experiment militar real în care nava USS Eldridge a devenit invizibilă. Povestea este în general considerată o invenție)

🗒️1948: Paul Müller primește Premiul Nobel pentru chimie, pentru descoperirea proprietăților insecticidului DDT

🗒️1948: Episcopii Iuliu Hossu și Áron Márton înaintează ministrului Stanciu Stoian „statutul de organizare, conducere și administrare al cultului catolic de toate riturile din România”. În aceeași zi sunt arestați primii episcopi, de regimul comunist

🗒️1954: Ernest Hemingway primește Premiul Nobel pentru literatură

🗒️1956: În Spania încep emisiunile televizate regulate

🗒️1962: Criza rachetelor cubaneze: în urma mesajului radiodifuzat al Papei Ioan al XXIII-lea, Nikita Hrușciov le-a declarat americanilor că a ordonat demontarea rachetelor nucleare amplasate în Cuba

🗒️1965: La Roma, Papa Paul al VI-lea a promulgat declarația Nostra Aetate a Conciliului Vatican II, declarație prin care Biserica Catolică condamnă orice formă de rasism, respectiv deplânge antisemitismul și culpabilizarea colectivă a poporului evreu

🗒️1971: Marea Britanie devine a 6 națiune care lansează un satelit pe orbită, Prospero X-3, din zona Australiei

🗒️1973: Cele 7 țări arabe mari producătoare de petrol au procedat la boicot împotriva SUA și a Țărilor de Jos, acesta însemnând începutul „Crizei petrolului”

🗒️1981: Este fondată trupa Metallica, de către James Hetfield și Lars Ulrich

🗒️1982: Felipe González Márquez este ales președinte al Spaniei

🗒️1988: Franța autorizează folosirea pilulei abortive RU-486, creată de Roussel Uclaf

🗒️1988: Franța plasează pe orbită TDF1, primul satelit francez de televiziune

🗒️1997: Dow Jones Industrial Average cunoaște cel mai neașteptat record: a plecat la deschidere de la cifra 337,17 puncte și a ajuns la închidere la 7.498.32

🗒️2005: Președintele Venezuelei a declarat țara „teritoriu liber de analfabetism”

🗒️2007: Cristina Fernández de Kirchner devine prima femeie aleasă președinte al Argentinei