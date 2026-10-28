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Război în Ucraina, ziua 1.707. Zelenski anunță o ofensivă totală a forțelor Kievului. Ce teritorii ar fi fost recucerite

Război în Ucraina, ziua 1.707. Zelenski anunță o ofensivă totală a forțelor Kievului. Ce teritorii ar fi fost recucerite
Război în Ucraina, ziua 1.707. Zelenski anunță o ofensivă totală pe front
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Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 28 octombrie 2026, în a 1707-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

În pragul reluării dialogului tripartit pentru pace, Volodimir Zelenski anunță că armata ucraineană recucerește teritorii. O amplă contraofensivă a început, iar rezultate obținute s-ar vedea pe front, susține liderul de la Kiev.

Ucraina are lansat o nouă operațiune: „Veles”

În discursul său video de seară, Zelenski a afirmat că situația Ucrainei pe câmpul de luptă este cea mai bună din ultima perioadă. Mai departe, el a adăugat că poziția armatei ucrainene ar putea fi consolidată prin livrarea mai multor sisteme de apărare antiaeriană din partea aliaților occidentali.

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Citând un raport al comandanților militari de rang înalt, Zelenski a vorbit pentru prima dată despre operațiunea „Veles”, în care au fost folosite conducte de gaze în nord-estul Ucrainei. De asemenea, a vorbit și despre o altă operațiune de asalt aerian în estul Ucrainei și despre operațiunea „Vivaldi”, desfășurată mai la nord, care a avut ca scop împiedicarea avansului rusesc în zone strategice.

El a precizat că „Veles” s-a desfășurat în apropierea orașului Kupiansk, din nord-estul regiunii Harkov, recucerit de forțele ucrainene la sfârșitul anului 2022, dar aflat de atunci sub presiunea constantă a trupelor ruse. „Este o operațiune puternică, bine planificată și bazată pe tehnologie. Rușii au încercat să folosească conductele subterane de gaze pentru a avansa dincolo de pozițiile noastre. Luptătorii noștri au întors această tactică împotriva rușilor și au folosit infrastructura subterană împotriva ocupanților, cu un succes extraordinar”, a declarat Zelenski.

Rezultate importante pe câmpul de luptă

În ceea ce privește ofensiva „Vivaldi”, un comandant militar ucrainean de rang înalt a raportat luna trecută că militarii ucraineni au eliminat grupurile rusești infiltrate de pe o suprafață de 75 de kilometri pătrați și au recucerit alți 10 kilometri pătrați de teritoriu.

Operațiunea s-a concentrat asupra unei zone situate la nord de principalele puncte de apărare ucrainene din regiune, cunoscute drept „centura de fortărețe”, formată din orașele Sloviansk și Kramatorsk. Cucerirea acestora ar aduce Rusia mai aproape de obiectivul său de a controla întreaga regiune Donbas.

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