Astăzi este ultima zi în care DIICOT poate depune contestație împotriva deciziei Tribunalului București de a nu prelungi arestul preventiv al lui Călin Georgescu și de a-l transforma în control judiciar. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, timp în care i-au mai fost orchestrate încă două dosare, iar susținătorii lui au protestat în fiecare noapte contra arestării.

Au fost sute de protestatari care au venit în fața Arestului Central al Capitalei în fiecare noapte, indiferent de vremea de afară, în timp ce au fluturat steagul României, lozinci de susținere pentru Călin Georgescu sau împotriva Guvernului. Pe 4 octombrie, protestul a atins un apogeu de 2.000 de participanți.

Cum a ajuns Călin Georgescu în arest preventiv și cum au decurs evenimentele din ultimele 30 de zile

Pe 21 septembrie, Georgescu a fost ridicat din trafic, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot, și a fost dus la casa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții. A fost reținut 24 de ore de DIICOT.

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, depusă în ianuarie 2024, iar Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Pe 22 septembrie, Tribunalul București a respins arestarea preventivă cerută de DIICOT și l-a pus pe Georgescu sub control judiciar pe 60 de zile. DIICOT a contestat imediat decizia, iar pe 29 septembrie, Curtea de Apel a intrat într-un complet de divergență, după ce doi judecători nu s-au înțeles dacă Georgescu trebuie sau nu eliberat. Un al treilea a decis până la urmă menținerea lui în arest preventiv.

Luni, pe 26 octombrie, procurorul DIICOT a cerut încă 30 de zile de arest. Tribunalul București a decis să nu accepte cererea procurorilor și să-l pună pe Călin Georgescu sub control judiciar.

Călin Georgescu a ajuns să aibă 5 dosare penale în timp ce era în arestul preventiv

În cele 30 de zile de când e în arest preventiv, Călin Georgescu a mai ajuns inculpat în două dosare penale. Primul dosar nou este tot orchestrat de DIICOT. Se referă la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și la tentativă de alterare a datelor informatice și de perturbare a sistemelor informatice. Potrivit anchetatorilor, pe 26 septembrie, la cererea lui Georgescu, un bărbat de 35 de ani ar fi scanat vila din Mogoșoaia ca să găsească tehnica de înregistrare instalată de anchetatori. Asta s-a întâmplat la cinci zile după percheziția din 21 septembrie. Procurorii spun că rezultatul urmărit nu s-a produs din motive independente de voința lor. Percheziții în acest dosar au avut loc pe 21 octombrie.

Al doilea dosar nou a fost deschis pe 22 octombrie de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru utilizarea în public a unor însemne legionare. Dosarul pornește de la un presupus salut legionar făcut la ieșirea de la secția de poliție din Buftea, după ce Georgescu semnase controlul judiciar. Polițiști au venit la Arestul Central să-i comunice acuzațiile, iar el a invocat dreptul la tăcere.

Înainte de arestarea preventivă, Georgescu avea deja trei dosare. Primul, pentru propagandă legionară, a fost trimis în judecată în iulie 2025. Al doilea, alături de Horațiu Potra, a fost trimis în judecată pe 16 septembrie 2025, pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Al treilea este dosarul de înșelăciune pentru care a fost arestat.