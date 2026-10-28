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Rareș Bogdan desființează intervențiile cu mascații în locuința lui Călin Georgescu: Copiii nu au niciodată nicio vină/Ei nu nu trebuie să sufere pentru că rămân cu răni adânci pe viață

Rareș Bogdan desființează intervențiile cu mascații în locuința lui Călin Georgescu: Copiii nu au niciodată nicio vină/Ei nu nu trebuie să sufere pentru că rămân cu răni adânci pe viață
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Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat dur intervențiile în forță ale anchetatorilor în dosarul intentat lui Călin Georgescu. Liderul liberal consideră că, indiferent de gradul de vinovăție al unui cercetat penal sau de gravitatea unui dosar judiciar, doar capul familiei trebuie să suporte rigorile anchetei, nu și familia acestuia.  Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

„Nu vreau să mai văd niciodată lucrul ăsta”

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, liberalul Rareș Bogdan a comentat procedurile exagerate, în opinia sa, instrumentate de forțele de ordine în dosarul lui Călin Georgescu

N-am urmărit foarte atent, dar m-a impresionat un lucru, vă spun cu sinceritate. Care nu vreau să îl mai văd niciodată. Eu consider că războaiele, politicile judiciare, răspunderea o are capul de familie, tata, mama. Dar niciodată întreaga familie. Nu am înțeles descinderea cu copii. Eu am doi copii și sunt foarte impresionat când văd copii care suferă. Chestiunea cu banii copiilor luați și cu copii care să asiste oprirea în trafic a unei mașini cu tatăl care mă duce la…. și pe mine mă ducea tata la înot… nu am înțeles-o. Chestiunea asta aș fi preferat să lipsească. Niciodată copiii sau soția nu are de ce să sufere, a afirmat Bogdan în studioul Gândul.

Efectele unei anchete abuzive rămân pe viață

Invitatul a mai atras atenția că instituțiile de forță trebuie să țină cont că efectele asupra copiilor celor anchetați se vor repercuta întreaga viață.

„Repet, cu toată sinceritatea, dacă există asumări, există ale capului de familie, ale bărbatului. Eu trăiesc tradiționalist, sunt un familist tradiționalist. Și consider că soția și copiii trebuie să fie protejați de orice. Eu sunt înjurat, pot să fiu atacat, pot să fiu în toate felurile. Dar copiii mei și familia mea trebuie să fie păstrați la distanță. Și de asta autoritățile trebuie să aibă o anumită decență în relaționarea chiar și cu un om care intră în zona de răspundere judiciară. Copiii nu au niciodată nicio vină și ei nu trebuie să sufere pentru că rămân cu răni adânci pe viață”.

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