Europarlamentarul Rareș Bogdan s-a confesat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de marți, în legătură cu planurile sale de viitor. Astfel, liberalul a mărturisit că nu are ambiții politice de top, cum ar fi șefia partidului sau chiar postul de premier. Visul său este să devină miliardar, dar și să lupte să aducă business în România, grație contactelor și activității de lobby de la Parlamentul European. Emisiunea poate fi urmărită integral aici.

Vis de miliardar

Politicianul a precizat că, personal, nu are ambiția de a deveni președintele PNL dacă Ilie Bolojan va fi înlocuit de la cârma partidului, așa cum se preconizează. Și nici nu țintește funcția de premier. În schimb, are ambiția de a-și consolida averea personală.

Vreau să devin miliardar, vreau să fiu multimilionar. Nu vreau să devin prim-ministru. Eu vreau să fac business, vreau politică, reprezentare și să aduc business în România. Sunt numai milionar, nu multimilionar. Nu vreau să fiu președinte de partid, a declarat Rareș Bogdan în studioul Gândul.

„Pot să aduc miliarde”

Concret, liberalul ar prefera să se dedice unei munci de lobby în beneficiul economiei țării, punând în valoare expertiza acumulată la Parlamentul European.

„Stau în politică, fac treabă grozavă la Parlamentul European. Reprezint România, aduc lucruri grozave pentru că mă pricep la asta. Voi face asta în continuare, dar nu intru în Executiv, sunt alții mai buni decât mine. Sprijin orice prim-ministru, orice ministru al Economiei. Le aduc miliarde, am capacitatea asta. Aduc business pentru România, bani care să curgă în România”.

Business pentru statul român

„Nu vreau business cu statul, vreau să aduc business către statul român. Am adus companii care au primit zid. Deci vă spun o chestiune, vreau să fiu lobbist pentru țara mea. Să aduc locuri de muncă, să arăt că se trăiește mai bine. Să se trăiască în câțiva ani mai bine în România decât în sudul Spaniei, decât în sudul Italiei, decât în Grecia, decât în nordul Germaniei”.

„În fiecare zi explic cât e de grozavă România”

Chestionar de moderatorul emisiunii cum s-ar putea concretiza planurile sale, europarlamentarul a explicat că ar avea nevoie de parteneri care înțeleg rolul capitalului în creșterea economiei.