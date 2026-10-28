Un caiet care ar fi conținut informații importante legate de o parte din fondurile milionarului sibian Adrian Kreiner, ucis de trei tâlhari, ar fi dispărut fără urmă din casa omului de afaceri. Ca urmare, sume importante de bani – care ar fi ajuns la persoane străine – nu vor mai putea fi recuperate niciodată de către fiica moștenitoare.

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În noiembrie 2023, omul de afaceri Adrian Kreiner a fost torturat până la moarte de trei tâlhari care au intrat peste el în vila din Sibiu, cu toate că în locuință se mai aflau fiica și iubita acestuia.

Originea caietului misterios

Milionarul a fost bătut cu bestialitate aproximativ 40 de minute, timp în care concubina lui, Adriana Viliginschi a stat ascunsă într-un dulap, iar fiica lui, la momentul respectiv în vârstă de 20 de ani, era amenințată cu pistolul de către unul dintre atacatori.

După moartea bărbatului, afacerile sale au fost împărțite între fiica lui, Vanessa, și Adriana Viliginschi, în timp ce vila i-a rămas tot tovarășei sale de viață.

Totuși, persoane care au fost apropiate de Kreiner au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că afaceristul era un om darnic, care i-a ajutat cu bani pe mulți dintre prietenii, dar și angajații săi, în special cu împrumuturi pentru case și autoturisme.

Kreiner a refuzat să-și monteze un sistem de alarmă

Sursele citate au menționat că toate aceste datorii ar fi fost trecute într-un caiet, pe care milionarul îl ținea în casă. După moartea sa neașteptată, caietul cu datorii ar fi dispărut fără urmă în condiții necunoscute, iar în aceste condiții datoriile nu mai pot fi recuperate.

Lejeritatea cu care Kreiner îi ajuta pe ceilalți l-ar fi făcut să refuze achiziționarea unui sistem de alarmă la vila pe care o deținea la Sibiu și care i-ar fi putut salva viața.

Sursele citate au menționat că acesta ar fi fost sfătuit de către patronul unei cunoscute firme de pază din Sibiu, care se ocupă inclusiv de montarea sistemelor de alarmă, să își securizeze locuința.

Totuși, Kreiner ar fi refuzat și ar fi replicat că nu are dușmani și, în plus, este o persoană mult prea cunoscută la Sibiu ca să ajungă vreodată ținta răufăcătorilor.

Realitatea s-a dovedit însă alta, iar la data de 4 noiembrie 2023 a fost ucis în bătaie de trei tâlhari care i-au luat apoi ceasurile și o sumă importantă de bani.