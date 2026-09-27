O persoană de cetățenie română și una de cetățenie slovenă au fost arestate preventiv pentru 30 de zile sâmbătă, 26 septembrie, într-un dosar de corupție înregistrat la Tribunalul București. După ce a studiat datele din dosar, Gândul a aflat că este vorba de Gregor Hudohmet, CEO-ul Gen-I Sonce, și de presupul complice român, Cristian Theodor Dragomir, omologul său de la Waldevar Energy SRL. Concret, procurorii DNA îl acuză pe sloven de luare de mită, întrucât a pretins suma de 450.000 de euro pentru un contract care vizează construirea unuia dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei în baterii din țară, în municipiul Gheorgheni din județul Harghita. Reprezentanții firmei din România au transmis că se delimitează ferm de faptele investigate și că, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, Departamentul de Control Intern a început verificarea activității în cazul directorului executiv Cristian Dragomir, acum arestat preventiv.

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„Waldevar se delimitează categoric de orice act de corupție” / „Compania nu a participat la presupusa faptă”

„Waldevar Energy se delimitează categoric de orice act de corupție, fraudă sau altă conduită contrară legii. Integritatea, corectitudinea și respectarea strictă a legii sunt principii fundamentale pe care Waldevar și-a construit activitatea și dezvoltarea în România și pe piețele internaționale. Aceste principii se aplică tuturor persoanelor din organizație, indiferent de funcție.

Este important să facem de la început o distincție foarte clară. Fapta de corupție despre care presa a relatat în ultimele ore a fost identificată și documentată în cadrul investigației desfășurate de Direcția Națională Anticorupție, prin mijloacele și procedurile specifice unei anchete penale. Compania nu a participat la presupusa faptă de corupție și nu este beneficiara acesteia”, au transmis reprezentanții Waldevar printr-un comunicat.

„În urmă verificărilor, compania a sesizat organele competente și a pus la dispoziția acestora informațiile și documentele relevante”

Departamentul de Control Intern al Waldevar a început verificarea activității directorului executiv Cristian Theodor Dragomir în urmă cu un an și jumătate, după identificarea unor nereguli și suspiciuni cu privire la decizii și acțiuni care ar fi putut aduce prejudicii companiei.

„Compania aplică principiul toleranței zero față de corupție, fraudă, prejudicierea companiei și orice altă conduită contrară legii. Pe măsura avansării verificărilor, compania a identificat elemente pe care a considerat necesar să le documenteze cu asistență juridică specializată. Demersul companiei a avut la bază neregulile identificate prin propriile mecanisme de control și suspiciunile privind posibile fapte săvârșite în detrimentul Waldevar. În urmă verificărilor și cu asistență juridică de specialitate, compania a sesizat organele competente prin instrumentele juridice corespunzătoare și a pus la dispoziția acestora informațiile și documentele relevante.

Investigația internă Waldevar și activitățile de urmărire penală desfășurate ulterior de autoritățile competente trebuie, așadar, înțelese distinct. Fapta de corupție prezentată acum în presă a fost identificată și documentată în cadrul anchetei DNA. Waldevar Energy nu cunoaște toate detaliile investigației și, oricum, nu poate dezvălui datele cunoscute având în vedere caracterul nepublic al anchetei penale și respectarea prezumției de nevinovăție. ”, au mai precizat reprezentanții companiei.

„Cristian Theodor Dragomir ar fi realizat presiuni, în mod repetat, asupra administratorului, în vederea achitării sumei solicitate”

Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție (DNA), au transmis, printr-un comunicat de presă publicat duminică, 27 septembrie, că G.H. (n.r. – Gregor Hudohmet), ar fi solicitat, în perioada februarie – septembrie 2026, suma de 450.000 de euro către administratorul unei alte societăți comerciale (n.r. – Cristian Theodor Dragomir), într-un contract încheiat în luna iulie 2026.

„În perioada februarie – septembrie 2026, inculpatul G.H., în calitate și în legătură cu atribuțiile sale de administrator al unei societăți comerciale, ar fi solicitat de la administratorul unei alte societăți comerciale, suma de 450.000 de euro, la care se adăuga TVA, reprezentând 2% din valoarea unui contract încheiat în luna iulie 2026 între cele două societăți.

Contractul încheiat între cele două societăți avea ca obiect construirea unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii cu o capacitate de 55 MW/220 MWh în municipiul Gheorgheni.

În realizarea demersurilor infracționale, inculpatul G.H. ar fi beneficiat de sprijinul inculpatului D.C.T., angajat al societății comerciale care avea calitatea de prestator în contractul menționat anterior, și care ar fi realizat presiuni, în mod repetat, asupra administratorului, în vederea achitării sumei solicitate”, se arată în comunicatul DNA.

Cum a fost cerută mita de 450.000 de euro pentru noul sistem de stocare a energiei la Gheorgheni

Potrivit datelor din dosar studiate de Gândul, banii ar fi fost ceruți pentru un contract încheiat cu doar câteva săptămâni în urmă, care vizează construirea unui sistem masiv de stocare a energiei electrice cu o capacitate de 55 MW / 220 MWh la Gheorgheni.

Gregor Hudohmet, în calitate de administrator al firmei Energy 8 Gheorgheni SRL, ajutat de directorul executiv al Waldevar Energy SRL, Cristian Theodor Dragomir, a cerut suma de 450.000 de euro de la Leon Ion Arhire, administratorul Waldevar Energy SRL, în baza unui contract „de recomandare (referral) cu comision de succes”, întocmit la data de 24 august 2026.

Această sumă ar fi reprezentat 2% din valoarea totală a contractului de construcție pentru centrul de stocare a energiei de la Gheorgheni. Suma trebuia să ajungă în contul unei a treia firme, numite SC Smart Green Design SRL, care e reprezentată de Adrian Frătean, printr-un contract de consultanță.

În urma probatoriului administrat de DNA, cei doi suspecți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore. Ulterior, aceștia au fost prezentați în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, care a admis propunerea anchetatorilor și a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele amândurora.