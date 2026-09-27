Oamenii de știință au mai multe teorii pentru motivul pentru care percepția noastră asupra timpului se schimbă odată cu vârsta.

Cercetătorii au petrecut ani de zile investigând de ce timpul poate părea că trece mai repede odată cu înaintarea în vârstă. Un studiu din 2019, publicat de Cambridge University Press, a identificat o „nepotrivire științifică între timpul imaginilor mentale și timpul măsurat de ceas”, relatează The Independent.

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„Motivul este că «timpul măsurabil al ceasului» nu este același cu timpul perceput de mintea umană”, a dezvăluit studiul. În timp ce timpul măsurat de ceas se referă la ziua literală de 24 de ore, „timpul minții” este modelat de imaginile și experiențele pe care le acumulăm de-a lungul vieții.

Compania de servicii de sănătate mintală ReachLink a identificat cinci posibile motive pentru care timpul pare să accelereze pe măsură ce îmbătrânim, primul fiind ceva cunoscut sub denumirea de teoria proporțională.

Cinci posibile motive pentru care timpul pare să accelereze pe măsură ce îmbătrânim

La vârsta de 10 ani, un an de viață reprezintă 10% din tot ceea ce ai experimentat. Dar la vârsta de 50 de ani, același an reprezintă doar 2% din experiența ta de viață. Acesta este esențialul teoriei proporționale: ideea că fiecare an nou din viață scade ca proporție din întreg.

Compania a indicat, de asemenea, deficitul de noutate ca un alt factor care contribuie la accelerarea timpului.

Deficitul de noutate este ideea că memoria nu înregistrează timpul în mod uniform, ci își amintește evenimente distincte. Atunci când rutina ta arată în mare parte la fel, săptămână după săptămână și lună după lună, există mai puține amintiri noi care să diferențieze o perioadă de alta. Drept urmare, timpul poate părea comprimat atunci când privești în urmă.

Apoi există absorbția atenției, care apare atunci când creierul tău intră pe pilot automat în timpul activităților familiare sau obișnuite, făcându-te mai puțin conștient de trecerea timpului. Când ești absorbit de o activitate, resursele tale cognitive sunt concentrate în altă parte, ceea ce înseamnă că verificarea ceasului trece pe plan secund.

Aplatizarea emoțională este un alt factor. Trăirea unor emoții puternice — frică, anxietate și entuziasm, de exemplu — lasă un impact de durată. Sentimentele de epuizare, stres și monotonie comprimă timpul deoarece formează amintiri subțiri și interschimbabile.

Al cincilea factor este dopamina, un neurotransmițător implicat în motivație, recompensă și procesarea timpului de către creier. Nivelurile de dopamină se pot schimba pe măsură ce îmbătrânim, iar ReachLink sugerează că acest lucru poate contribui la percepția noastră că timpul trece mai repede.

Ținând cont de toate acestea, există pași pe care îi poți face pentru a încerca să încetinești timpul și să creezi momente și amintiri care să întrerupă rutinele stabilite mai târziu în viață.