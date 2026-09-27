Naistul Nicolae Voiculeț se arată revoltat într-o postare pe Facebook din cauză că Biblioteca Metropolitană București ar încerca să cenzureze un eveniment cultural la care acesta ar participa, din motive politice. Artistul susține că, în urma unui atac la adresa organizatorului evenimentului, Biblioteca Metropolitană ar fi luat decizia să anuleze evenimentul cultural „Stagiunea Valorilor – Ambasadorii Excelenței”, care se desfășoară de 11 ani. Ulterior, directoarea Bibliotecii Metropolitane ar fi revenit și a anunțat că va discuta cu Primăria Capitalei ca să decidă dacă evenimentul mai are loc.

Evenimentul „Stagiunea Valorilor – Ambasadorii Excelenței” este programat pentru 30 septembrie, iar repertoriul include opere ale unor mari compozitori precum Franz Schubert, Tiberiu Brediceanu, Nathan Milstein, Felicia Donceanu.

Cum s-ar fi ajuns la anularea evenimentului cultural

Nicolae Voiculeț susține că scandalul ar fi pornit de la președintele Asociației Lupii Tricolori, care l-a acuzat pe organizatorul evenimentului, Asociația Club M aflată sub conducerea lui Matei Bucur Mihăescu, că pregătește un eveniment politic de propagandă rusă și „suveranistă”.

Artistul susține că, după atacul lui Adrian Băzăvan, făcut tot pe Facebook, Club M a primit imediat o înștiințare din partea Bibliotecii Metropolitane, în care era avertizat că evenimentul nu poate avea loc până când scandalul nu este încheiat.

„Și lucrurile nu s-au oprit la Facebook. După apariția acestei postări, organizatorului i-a fost transmis mesajul: «Din păcate, noi nu putem să vă mai găzduim până nu vă rezolvați aceste probleme de imagine.» Organizatorul mi-a comunicat că aceasta ar fi poziția doamnei Ramona Ioana Mezei, director general al Bibliotecii Metropolitane București”, a scris Nicolae Voiculeț pe Facebook.

Nicolae Voiculeț, mesaj și către primarul general Ciprian Ciucu

Artistul a mai revenit cu o postare în care i se adresează direct primarului Capitalei, directorului Direcției de Cultură, dar și managerului Bibliotecii Naționale. El susține că nu există motive întemeiate pentru anularea evenimentului, că este unul cultural la care vor participa interpreți, profesori și muzicieni și că este nedrept și față de el, care reprezintă România de 35 de ani.

„Pe 30 septembrie, la Biblioteca Metropolitană București este programat evenimentul cultural «Ambasadorii Excelenței». Pe afiș sunt tineri interpreți, profesori și muzicieni. Este muzică. Este cultură. Este excelență. Eu urmează să susțin o alocuțiune. Și atunci întreb: ce anume se dorește a fi interzis? Muzica? Tinerii? Profesorii? Cultura? Sau Nicolae Voiculeț? (…) De peste 35 de ani duc naiul, muzica și cultura română pe scenele lumii. Am reprezentat România în fața șefilor de stat, familiilor regale, instituțiilor și publicului internațional. Celor care lipesc de numele meu etichetele de «extremist», «rusofil» sau «putinist» le cer să indice public declarațiile, acțiunile și documentele concrete pe care își întemeiază acuzațiile și să și le asume cu nume și prenume. Nu etichete. Nu insinuări. Fapte și responsabilitate”, susține Nicolae Voiculeț.