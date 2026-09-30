Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 30 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Monica Bellucci este un fost fotomodel şi o actriță italiană, născută pe 30 septembrie 1964, în Città di Castello, regiunea Umbria. Și-a început cariera în lumea modei, colaborând cu branduri importante, înainte de a se îndrepta spre cinematografie. A devenit cunoscută internațional prin filme precum Dracula (1992), Malèna (2000), Irréversible (2002), The Matrix Reloaded și The Matrix Revolutions (2003), precum și The Passion of the Christ (2004). În 2015, a jucat în filmul James Bond Spectre, unde a interpretat-o pe Lucia Sciarra. De-a lungul carierei, ea a alternat producțiile italiene cu cele franceze și americane și a lucrat cu regizori precum Francis Ford Coppola, Giuseppe Tornatore și Gaspar Noé. În 2019, și-a făcut debutul pe scenă interpretând-o pe Maria Callas într-un spectacol bazat pe scrierile artistei. Monica Bellucci a fost căsătorită cu fotograful Claudio Carlos Basso, iar ulterior cu actorul francez Vincent Cassel. Bellucci și Cassel au două fiice, Deva și Léonie. Cei doi au apărut împreună în mai multe filme și au format unul dintre cuplurile cunoscute ale cinematografiei europene.

Marion Cotillard este o actriță franceză, născută pe 30 septembrie 1975, în Paris. Și-a început cariera în anii ‘90, jucând în producții franceze, iar unul dintre primele sale roluri importante a fost în seria de filme Taxi. Treptat, a devenit cunoscută și în afara Franței, datorită talentului și versatilității sale. Un moment decisiv în cariera sa a fost interpretarea cântăreței Édith Piaf în filmul La Vie en Rose (2007). Pentru acest rol, Marion Cotillard a câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, devenind una dintre puținele actrițe franceze recompensate cu această distincție. De-a lungul carierei, a jucat în numeroase filme internaționale, printre care Inception, The Dark Knight Rises, Midnight in Paris, Allied și Annette. A colaborat cu regizori importanți și a primit numeroase premii și nominalizări. Marion Cotillard este apreciată pentru expresivitatea, naturalețea și diversitatea rolurilor sale. Ea reprezintă una dintre actrițele franceze care au reușit să își construiască o carieră importantă atât în cinematografia europeană, cât și la Hollywood.

Andreea Răducan este o fostă gimnastă română, născută pe 30 septembrie 1983, în Bârlad. A început gimnastica de la o vârstă fragedă și, prin muncă și disciplină, a ajuns una dintre sportivele importante ale României. Cel mai cunoscut moment al carierei sale a avut loc la Jocurile Olimpice de la Sydney, în 2000. Ea a contribuit la câștigarea medaliei de aur cu echipa și a obținut argintul la sărituri. În finala de individual compus, a terminat inițial pe primul loc. Însă medalia de aur i-a fost retrasă ulterior după un test antidoping pozitiv pentru o substanță provenită dintr-un medicament administrat pentru răceală. Andreea Răducan a avut rezultate foarte bune și în competițiile individuale, cucerind medalii la Campionatele Mondiale și Europene. După retragerea din gimnastică, și-a continuat studiile, obținând o diplomă în educație fizică și un master în jurnalism. A lucrat ca jurnalistă și comentatoare sportivă și a participat la proiecte de promovare a sportului. În 2017, a fost aleasă președinta Federației Române de Gimnastică, funcție pe care a ocupat-o până în decembrie 2019.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1207: Jalal al-Din Muhammad Rumi 🇮🇷✒️ unul din cei mai cunoscuți mistici persani și islamici, întemeietor al Ordinului Mevlevi. Limba maternă a sa a fost persana. Denumit „prințul poeților sufi”, a fost un mistic care a amalgamat în sine gânditorul și artistul

🎂1924: Truman Capote 🇺🇸✒️ Breakfast at Tiffany’s (1958), In Cold Blood (1965)

🎂1928: Elie Wiesel 🇷🇴🇺🇸✒️ scriitor și ziarist american de origine română, laureat Nobel

🎂1947: Marc Bolan 🇬🇧🎸🎤 T. Rex, pionier al stilului glam rock

🎂1962: Frank Rijkaard 🇳🇱⚽️

🎂1964: Monica Bellucci 🇮🇹🎬 vorbește italiană, franceză și engleză fluent, spaniolă semi-fluent, vorbind în toate aceste limbi în filmele în care a jucat, dar și în aramaică pentru filmul Patimile lui Hristos în care a jucat rolul Mariei Magdalena

🎂1975: Marius Urzică 🇷🇴🤸🏻‍♂️ medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 2000 (Sydney, Australia). Acest titlu este primul pentru gimnastica masculină românească

🎂1975: Marion Cotillard 🇫🇷🎬 Oscar pentru rolul Édith Piaf din La vie en rose (2007)

🎂1978: Robinson Zapata 🇨🇴⚽️ A jucat timp de trei sezoane în Liga I, la Steaua

🎂1980: Martina Hingis 🇨🇭🇨🇿🥎 5 Grand Slams, a petrecut un total de 209 săptămâni pe poziția Nr. 1 WTA

🎂1983: Diana Dumitrescu 🇷🇴🎬

🎂1983: Andreea Răducan 🇷🇴🤸🏻 medaliată cu aur pe echipe și argint la sărituri, la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, multiplu medaliată cu aur și argint la campionatele mondiale de gimnastică artistică

🎂1984: Keisha Buchanan 🇬🇧🎤 fondatoare a grupului Sugababes

Decese 🕯

🕯️1694: Marcello Malpighi 🇮🇹🔬 fondatorul anatomiei microscopice, histologiei, anatomiei vegetale și fiziologiei comparative

🕯️1955: James Dean 🇺🇸🎬 a marcat tineretul american post-belic, mai ales prin rolul lui Jim Stark din filmul „Rebel fără cauză”. Moartea sa tragică, la numai 24 de ani într-un accident de mașină, îl va transforma în idolul unei întregi generații ce se identifică în imaginea tânărului sensibil, nonconformist și rebel, reprezentant al conflictului dintre generații

🕯️2007: David Ohanesian 🇷🇴🎼 alături de Octav Enigărescu și Nicolae Herlea, a făcut parte din triada de aur a celor mai mari baritoni ai României

Evenimente📋

📋🇦🇺🐨 Ziua mondială a ursulețului koala

📋💭 Ziua Internațională a Traducerilor

Calendar 🗒️

🗒️1520: Suleiman Magnificul este proclamat sultan al Imperiului Otoman

🗒️1791: Premiera operei Die Zauberflöte (Flautul fermecat), de Wolfgang Amadeus Mozart are loc la Viena, la Schikaneders Theater, cu două luni înainte de moartea autorului

🗒️1846: Prima extracție de dinți fără durere, sub narcotic, efectuată de William Thomas Green Morton pe pacientul său Eben Frost

🗒️1880: Astronomul amator american Henry Draper reușește prima fotografie a Nebuloasei Orion

🗒️1912: A fost dezvelit bustul generalului dr. Carol Davila, lucrare a lui Constantin Brâncuși, și primul monument al lui Brâncuși la București. Artistul a realizat bustul din ghips în primăvara anului 1903 și din cauză că cei care au comandat-o nu au fost mulțumiți de ea, au tergiversat plata și ca urmare Brâncuși a părăsit România îndreptându-se spre Paris. Turnarea bustului în bronz s-a petrecut în anul 1912 la turnătoriile artistice ale lui V. V. Rășcanu, care a folosit ghipsul original parțial degradat de trecerea timpului

🗒️1972: În Suedia este deschis Podul Öland, unul dintre cele mai lungi poduri din Europa (6.072 m)

🗒️2005: Cotidianul danez Jyllands-Posten publică o serie de caricaturi care îl înfățișează pe profetul Mahomed, eveniment care duce la scandalul caricaturilor cu Mahomed

🗒️2016: Două tablouri cu o valoare totală de 100 de milioane $ sunt recuperate după ce au fost furate de la Muzeul Van Gogh în 2002