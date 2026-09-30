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Răsturnare de situație în cazul femeii care a fost ucisă la un târg din județul Călărași, după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime. Primarul localității Mănăstirea este acuzat de ucidere din culpă

Nicolae Oprea
Răsturnare de situație în cazul femeii care a fost ucisă la un târg din județul Călărași, după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime. Primarul localității Mănăstirea este acuzat de ucidere din culpă
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Familia femeii care, în luna aprilie, a murit după ce un șofer a intrat cu mașina în mulțime la un târg din Mănăstirea a depus plângere penală împotriva primarului din localitatea unde a avut loc tragedia. Gândul a aflat în exclusivitate ce acuzații i se aduc edilului, dar și altor persoane din administrația comunei Mănăstirea.

Mugurel Iancu, primarul comunei Mănăstirea, din județul Călărași, este acuzat de ucidere din culpă de către familia femeii care a pierit în luna aprilie, fiind strivită de o mașină la târgul din localitate.

Potrivit surselor Gândul, ancheta în acest caz tulburător, în care a fost implicat un șofer de 77 de ani, nu a evoluat, însă familia victimei vrea să-și facă dreptate.

Chiar dacă accidentul a fost produs de o singură persoană, respectiv bărbatul care ar fi scăpat mașina de sub control, familia victimei consideră că tragedia s-ar fi produs și din cauza modului în care a fost organizat târgul.

Plângere penală și împotriva celor care organizează târgul de la Mănăstirea

„Rezultatul produs nu poate fi analizat exclusiv ca un accident rutier izolat, generat de conduita unui singur participant la trafic, ci trebuie analizat în contextul unui ansamblu de omisiuni organizatorice care au creat contextul și au întreținut un risc major pentru persoanele prezente la târg”, se arată în plângerea penală formulată de fiica victimei.

Totodată, plângerea penală este formulată și pe numele administratorilor târgului din Mănăstirea.

„Organizarea unui târg public nu reprezintă o activitate spontană, ci o activitate administrativă desfășurată în baza competențelor conferite autorităților administrației publice și nu presupune exclusiv atribuții administrative privind repartizarea comercianților, încasarea taxelor sau delimitarea sectoarelor comerciale, ci implică obligația pozitivă a organizatorului de a crea și menține un cadru care să permită desfășurarea activităților comerciale fără punerea în pericol a vieții și integrității corporale a persoanelor participante”, se mai arată în plângerea penală.

Avocatul familiei, rudă cu victima, aduce acuzații grave

Accidentul s-a produs pe 19 aprilie 2026, în localitatea Mănăstirea, județul Călărași, în timpul unui târg săptămânal.

Șoferul ar fi mărturisit că a încurcat pedalele și ar fi pierdut controlul mașinii, lovind mai multe persoane și autoturisme. El este acuzat de ucidere din culpă.

Avocatul Radu Sora, ginerele femeii care a murit în urma accidentului, declara atunci pentru Gândul că George Tortolea, cel care a produs tragedia, ar fi avut un acces de furie în momentul accidentului și ar fi apăsat intenționat pe accelerație în interiorul târgului.

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