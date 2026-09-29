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Diana Șoșoacă, după arestarea lui Călin Georgescu: „Bolojane, Mureșane, v-ați semnat sentința definitivă!”. Oferta pentru fostul prezidențiabil

Diana Șoșoacă, după arestarea lui Călin Georgescu: „Bolojane, Mureșane, v-ați semnat sentința definitivă!”. Oferta pentru fostul prezidențiabil
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Diana Șoșoacă reacționează dur după ce Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Europarlamentarul califică măsura drept un „abuz inacceptabil” și anunță că își reînnoiește oferta ca societatea sa de avocatură să îi asigure apărarea. Totodată, Șoșoacă lansează acuzații grave la adresa actualei puteri și transmite un avertisment categoric: „Este cea mai proastă mișcare pe care o puteați face vreodată! V-ați semnat sentința definitivă!”.

Reacția vine după ce Curtea de Apel București a admis, marți, contestația formulată de procurorii DIICOT și a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru o perioadă de 30 de zile. Hotărârea instanței este definitivă, aceeași măsură fiind luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.

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„Îmi reînnoiesc propunerea către Călin Georgescu ca societatea noastră de avocatură să îl reprezinte și să îi facă apărarea! Este un abuz inacceptabil în așa-zisa democrație! Ursula von der Leyen își pune planul în acțiune! Scutul european pentru democrație este instaurarea nazismului! Dacă cineva crede că ne va fi frică și renunțăm, se înșală amarnic!

România nu mai există ca stat de drept! Nu mai există democrație! Nu mai există drepturi și libertăți fundamentale! Atunci când interesele serviciilor sunt mai presus decât ordinea de drept, se numește stat tiranic! Arestare după doi ani pentru 1 milion de euro? Tot Parlamentul ăla și Guvernul fură de 36 de ani miliarde!

Ăsta este Scutul european pentru democrație, Bolojane, Mureșane? Adică tot ați făcut precedentul? Crezi că vă votăm de frica pușcăriei? Hai sictir, criminalilor! Este cea mai proastă mișcare pe care o puteați face vreodată! V-ați semnat sentința definitivă!”, este mesajul Dianei Șoșoacă.

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