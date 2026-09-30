Fructele reprezintă una dintre cele mai sănătoase alimente pe care le putem alege când vrem o gustare sau pur și simplu să avem un stil de viață mai sănătos. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat ce tip de struguri sunt mai sănătoși: cei albi sau cei negri.

Strugurii sunt printre fructele toamnei, fiind momentul ideal să ne bucurăm de prospețimea, gustul și beneficiile pe care acest aliment ni le oferă. Totuși, puține persoane știu că există o diferență importantă între strugurii albi și cei negri. Mihaela Bilic a explicat care este aceasta și ce varianță este mai sănătoasă.

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Din punct de vedere nutritiv, strugurii roșii (sau negri) sunt mai sănătoși decât cei albi. Mihaela Bilic subliniază că principala diferență între cele două tipuri constă în concentrația de pigmenți vegetali și antioxidanți, aduși în plus de coaja închisă la culoare.

De asemenea, aceasta a subliniat că indiferent de culoare, strugurii îngrașă rapid. De aceea, este important să avem în vedere cantitatea pe care o consumăm. Conform medicului nutriționist, porția corectă este de 150-200 de grame pe zi, adică un ciorchine mic.

„Pigmenții din strugurii negri și roșii sunt antioxidanți extrem de puternici. Resveratrolul se află în coaja lor și este una dintre cele mai eficiente substanțe anti-aging și de protecție cardiovasculară.

Strugurii albi au apă și zahăr, dar le lipsesc acești antioxidanți valoroși. Indiferent de culoare, nu uitați că strugurii sunt boabe de zahăr care îngrașă rapid, așa că porția corectă nu trebuie să depășească un ciorchine mic pe zi, adică în jur de 150-200 de grame”, a explicat medicul nutriționist Mihaela Bilic.