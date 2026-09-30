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În 2015, un bărbat a văzut doi copii bând apă dintr-o baltă, in Ghana, și a construit un dozator de apă alimentat cu energie solară; 11 ani mai târziu, proiectul său furnizează 126 de milioane de litri

În 2015, un bărbat a văzut doi copii bând apă dintr-o baltă, in Ghana, și a construit un dozator de apă alimentat cu energie solară; 11 ani mai târziu, proiectul său furnizează 126 de milioane de litri
Sursă foto: www.projectmaji.org
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În 2015, Sunil Lalvani a văzut doi copii bând apă dintr-o baltă în timpul unei călătorii în Ghana, o întâlnire care l-a determinat să acționeze. Bazându-se pe experiența sa în domeniul electronicii, a instalat primul chioșc de apă alimentat cu energie solară al Project Maji, inițial ca proiect de responsabilitate socială corporativă în cadrul afacerii familiei sale.

Zece ani mai târziu, organizația afirmă că activitatea sa s-a extins mult dincolo de prima instalație. Potrivit relatării Project Maji cu ocazia celei de-a 10-a aniversări, proiectul a furnizat 126 de milioane de litri de apă curată pentru mai mult de 380.000 de persoane, relatează The Times of India.

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Cum a dus o baltă din Ghana la crearea Project Maji de către Sunil Lalvani

Project Maji a început după o scenă tulburătoare văzută în Ghana. Organizația afirmă că fondatorul și directorul executiv, Sunil Lalvani, a văzut doi copii bând apă dintr-o baltă în 2015. Având experiență în domeniul electronicii, el a răspuns prin instalarea primului chioșc de apă alimentat cu energie solară al proiectului.

Relatarea separată a organizației despre propria istorie afirmă că prima instalație a fost deschisă în Atintan, Ghana, în martie 2015 și a furnizat apă curată pentru 1.200 de persoane. Inițiativa a funcționat inițial ca un proiect de responsabilitate socială corporativă în cadrul afacerii familiei lui Lalvani.

Sursă foto: www.projectmaji.org

Project Maji a ajuns la 126 de milioane de litri în 10 ani

La un deceniu după prima instalație, Project Maji raportează o acoperire mult mai extinsă. Pe pagina dedicată celei de-a 10-a aniversări, organizația afirmă că a furnizat 126.000.000 de litri de apă curată pentru mai mult de 380.000 de persoane. Cifra acoperă activitatea organizației în comunitățile pe care le deservește, nu doar chioșcul original din Ghana.

Project Maji afirmă că aniversarea sa din 2025 a marcat 10 ani de activitate. Site-ul său actual descrie organizația drept o întreprindere socială nonprofit. Abordarea sa declarată se concentrează pe asigurarea accesului continuu la apă potabilă curată și sigură prin sisteme alimentate cu energie solară și dotate cu tehnologie, în comunitățile rurale.

Chioșcurile alimentate cu energie solară au devenit baza modelului său

Modelul Project Maji este construit în jurul unei infrastructuri de apă alimentate cu energie solară, concepută pentru comunitățile rurale. Organizația afirmă că lucrează în special cu comunități izolate, cu mai puțin de 1.000 de persoane. Urmărește să asigure acces continuu și fiabil la apă potabilă curată și sigură. Sistemele sale au evoluat dincolo de chioșcul original. Project Maji afirmă că ulterior a introdus chioșcuri modulare, plăți digitale și monitorizare de la distanță.

Proiectul s-a extins dincolo de Ghana

Organizația afirmă că și-a început operațiunile în Ghana în 2015, s-a extins în Kenya și a început activitatea în Uganda până la sfârșitul anului 2022. UNESCO enumeră Ghana, Kenya și Uganda printre țările în care organizația operează. Obiectivul pe termen lung declarat de Project Maji este de a asigura acces continuu și fiabil la apă potabilă curată și sigură pentru un milion de persoane din comunități rurale.

Sursă foto: www.projectmaji.org

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