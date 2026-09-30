Alertă aeriană la Tulcea. Populația, avertizată să se adăpostească. Două aeronave F-18, ridicate în aer

O nouă alertă aeriană a fost declanșată în noaptea de 29 spre 30 septembrie în apropierea graniței României. Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua la est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, ținta a fost observată de sistemul național de supraveghere radar în apropierea frontierei României. În urma detectării acesteia, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru supravegherea situației.

RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, autoritățile indicând în comunicarea transmisă ora 00:35.

MApN precizează însă că sistemele de supraveghere nu au detectat pătrunderea țintei în spațiul aerian național. ”Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național”, se arată în informarea Ministerului Apărării.

Ținta nu a intrat în spațiul aerian al României

Incidentul s-a încheiat fără ca radarele militare să indice o încălcare a spațiului aerian românesc.

Alerta aeriană a încetat la ora 01:10.