Fostul președinte Traian Băsescu a sărit în apărarea lui Călin Georgescu, la scurt timp după ce acesta a fost dus în arestul central, în urma deciziei de arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Băsescu a explicat că înțelege motivele pentru care dosarul fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a ajuns în instanță, însă că nu susține deloc componenta „spectacolului” și că nu înțelege de ce Călin Georgescu a fost ridicat de acasă cu cătușe la mâini, în contextul în care „nu este un tip care să dea în cap”.

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„Ce face statul român legat de Călin Georgescu este corect” / „Spectacolul nu este corect”

Fostul președinte al României a afirmat că nu este de acord cu „spectacolul” mediatic, care, indirect, pune presiune atât pe magistrați, cât și pe persoana acuzată. Mai mult decât atât, Traian Băsescu a menționat că a semnalat, în trecut, faptul că nu este de acord cu procedura de încătușare a persoanelor care nu reprezintă un pericol, însă că Parlamentul a ignorat solicitarea sa.

„Ce face statul român legat de Călin Georgescu este corect. Ce nu este corect este spectacolul și scosul de documente din dosar și dat la presă, ca să mărească presiunea pusă pe judecători, pe de o parte, dar și pe cel acuzat. Ce nu-mi place mie… vedem mâinile lui Georgescu. Ăsta nu este un tip care să dea în cap. Asta vreau să spun. De ce trebuie să le pui cătușe la gulere albe. Mi-au spus că asta e procedura. Le-am spus (n.r. – că e o procedură idioată), la ce mi-a folosit? Nu mi-a folosit, Parlamentul n-a modificat procedura”, a declarat Traian Băsescu pentru TVR.

Când a ieșit din casă, Călin Georgescu a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central marți, 29 septembrie. În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, acuzat de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat

Călin Georgescu este cercetat de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii susțin că acesta și ceilalți suspecți ar fi convins un om de afaceri să transfere peste 1,1 milioane de euro, sub pretextul obținerii unor finanțări externe de până la 15 milioane de euro. O parte din bani, aproximativ 100.000 de euro, ar fi fost destinată, potrivit anchetatorilor, campaniei electorale a lui Georgescu. Acuzațiile urmează să fie probate în instanță.